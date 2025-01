Ngỡ ngàng 15 sự thật khó tin về các loài cá đuối

1. Quan hệ với cá mập. Cá đuối có họ hàng gần với cá mập, cả hai đều thuộc lớp Cá sụn (Chondrichthye), có hệ xương của chúng không phải xương cứng mà cấu thành từ sụn. Ảnh: Pinterest. 2. Hơn 600 loài khác nhau. Hiện có hơn 600 loài cá đuối được biết đến, với các loài nổi bật như cá đuối điện, cá đuối gai độc, cá đuối ó, cá đuối manta khổng lồ... Ảnh: Pinterest. 3. Cơ thể phẳng dẹp. Hình dạng phẳng đặc trưng của cá đuối giúp chúng dễ dàng lướt trên đáy biển và ẩn mình trong cát để tránh kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest. 4. Bơi giống như chim bay. Cá đuối bơi bằng cách vỗ cánh giống như chim, sử dụng các vây lớn để lướt qua nước một cách nhẹ nhàng và linh hoạt. Ảnh: Pinterest. 5. Giác quan siêu nhạy. Chúng có cơ quan điện cảm giác nhạy bén, giúp phát hiện các trường điện từ từ con mồi chuyển động trong nước. Ảnh: Pinterest. 6. Không có răng thông thường. Cá đuối có một hàm răng đặc biệt, bao gồm các mảng răng cứng giống như bàn nghiền để nghiền nát con mồi như sò, ốc, và tôm. Ảnh: Pinterest. 7. Chế độ ăn uống đa dạng. Các loài cá đuối ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, từ động vật nhỏ như cá và giáp xác đến sinh vật phù du trong nước. Ảnh: Pinterest. 8. Cách sinh sản độc đáo. Cá đuối có thể sinh sản bằng ba cách: đẻ trứng, sinh con non, hoặc kết hợp cả hai. Ở hình thức sinh con, cá sẽ giữ trứng bên trong cơ thể cho đến khi nở, sau đó sinh con non. Ảnh: Pinterest. 9. Da thô ráp. Da cá đuối được bao phủ bởi các vảy nhỏ gọi là denticles, giúp giảm lực cản khi bơi. Da của chúng từng được sử dụng làm đồ trang trí và dụng cụ trong nhiều nền văn hóa. Ảnh: Pinterest. 10. Tuổi thọ cao. Một số loài cá đuối có thể sống tới 25 năm hoặc hơn trong môi trường hoang dã. Ảnh: Pinterest. 11. Gai độc nguy hiểm. Một số loài cá đuối có gai chứa chất độc ở đuôi, có khả năng gây tổn thương nghiêm trọng cho con người. Ảnh: Pinterest. 12. Cá đuối điện. Cá đuối điện có khả năng tạo ra điện để tự vệ hoặc gây sốc con mồi, với điện áp có thể lên tới 220 volt ở một số loài. Ảnh: Pinterest. 13. Cá đuối manta khổng lồ. Cá đuối manta là loài lớn nhất trong họ cá đuối, với sải vây lên tới 7 mét và cân nặng hơn 1.000 kg. Ảnh: Pinterest. 14. Hiền lành hơn bạn nghĩ. Cá đuối không chủ động tấm công con người. Những vụ tai nạn liên quan đến cá đuối (do gai độc của chúng) thường là do con người vô tình dẫm lên chúng. Ảnh: Pinterest. 15. Mối đe dọa từ con người. Cá đuối đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do đánh bắt quá mức, mất môi trường sống, và ô nhiễm biển. Một số loài, như cá đuối manta, đã được bảo vệ ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

