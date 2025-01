Bạn thân Xoài Non diện đồ bó sát khoe thân hình đẫy đà

Mới đây trên trang cá nhân, cô nàng Sunna vừa đăng tải loạt ảnh xuống phố khoe dáng. Trong thiết kế ôm sát màu xám nhạt, cô nàng khoe trọn thân hình đầy đặn gợi cảm. Dù không sở hữu ngoại hình mình hạc xương mai như trong quan điểm cái đẹp của nhiều người, cô nàng vẫn thu hút mọi ánh nhìn với vòng 1 và vòng 3 cực khủng. Trong khi nhiều người phải nâng ngực thì Sunna từng chia sẻ phải thực hiện phẫu thuật thu nhỏ ngực để có được thân hình cân đối. Dù có thu nhỏ vòng 1 bớt đi rồi nhưng cô nàng vẫn vô cùng quyến rũ. Không hoạt động nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật, song hot girl Sunna (tên thật: Wilson Nhật Anh, SN 2002) - bạn thân của Xoài Non vẫn nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài chubby. Mỹ nhân gen Z này mang 2 dòng máu Việt - Mỹ (mẹ người Việt, cha người Mỹ). Cô nàng từng vướng vào ồn ào là người thứ 3 giữa lúc Xoài Non và chồng cũ là Xemesis rạn nứt. Tuy nhiên sau đó Xoài Non cũng như Sunna đã lên chính chính thông tin đó là hoàn toàn không đúng sự thật. Sunna hiện đang mẹ đơn thân. Cô nàng cũng không ngại công khai thông tin này trên một chương trình truyền hình.

