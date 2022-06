Chi tiết Toyota RAV4 facelift 2023 - nâng cấp nhiều công nghệ mới

Thế hệ thứ năm của Toyota RAV4 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018 và được facelift nhẹ nhàng vào năm 2021. Tới năm nay, Toyota RAV4 2023 nâng cấp tiếp tục ra mắt, chủ yếu xoay quanh các yếu tố công nghệ. Việc tiếp tục cải tiến chiếc xe ở thời điểm này đã cho thấy tầm quan trọng của RAV4 với Toyota. Theo đó, mẫu xe SUV Toyota RAV4 2023 sẽ được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm độ phân giải cao 10,5 inch giống Corolla và Corolla Cross. Hệ thống thông tin giải trí mới tương thích với Android Auto và Apple CarPlay, có khả năng điều hướng dựa trên đám mây với dữ liệu trực tiếp về giao thông và tính khả dụng của bãi đậu xe gần điểm đến, cùng với trợ lý ảo nhận dạng giọng nói mới. Theo tùy chọn, hệ thống có thể cung cấp nhiều chức năng hơn như điều hướng mà không cần kết nối dữ liệu, nhận dạng biển báo đường cao tốc, cảnh báo thời tiết và cảnh báo khu vực cấm xe có nồng độ khí thải cao. Hơn nữa, Toyota còn cung cấp gói gói “Dịch vụ thông minh” không dây trong 4 năm, mang lại khả năng kết nối bổ sung và các chức năng từ xa (khóa, mở khóa, điều khiển khí hậu, cửa sổ, đèn chiếu sáng, v.v.) bằng ứng dụng MyT. Tiếp đến, bảng đồng hồ kỹ thuật số trên Toyota RAV4 2023 cũng được nâng cấp lên loại 12,3 inch lớn hơn và có cấu hình cao hơn. Bảng đồng hồ mới có 4 chế độ hiển thị (Casual, Smart, Sport and Tough) cùng 3 giao diện khác nhau, cho phép người lái cá nhân hóa giao diện theo sở thích. Thay đổi cuối cùng trên Toyota RAV4 2023 là hệ thống an toàn. Theo đó, gói công nghệ Toyota Safety Sense sẽ được cập nhật nhẹ nhàng với hệ thống cảnh báo tiền va chạm tích hợp hỗ trợ giao lộ để rẽ an toàn hơn tại các giao điểm. Với các phiên bản chạy hệ động lực Plug-in Hybrid, hệ thống có thể phát hiện các phương tiện đang tới trong làn đường mà xe đang đi. Ngoài ra, Toyota đã bổ sung Hệ thống hỗ trợ lái khẩn cấp có thể tránh người đi bộ, với các bản Plug-in Hybrid có thêm tính năng nhận dạng xe đạp và xe đang đỗ. Ngoài những điểm cập nhật trên, phiên bản 2023 của Toyota RAV4 không có thay đổi nào về thiết kế ngoại thất, ngoại trừ việc bổ sung màu ngoại thất Platinum White Pearl ở tất cả cấu hình Plug-in Hybrid và Hybrid (ngoại trừ cấu hình Adventure), cùng với tùy chọn hai tông màu và nóc xe có màu sơn Midnight Black Metallic. Về truyền động, Toyota RAV4 2023 thế hệ mới vẫn có hai tuỳ chọn, gồm bản 2.5L hybrid sản sinh công suất 215 mã lực ở dạng dẫn động cầu trước FWD và 219 mã lực ở dạng 4 bánh AWD-I và phiên bản Plug-in Hybrid hiệu quả hơn với 302 mã lực và dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. Theo kế hoạch, Toyota RAV4 2023 sẽ được đưa vào sản xuất vào quý III năm 2022. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota RAV4 thế hệ mới.

Thế hệ thứ năm của Toyota RAV4 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018 và được facelift nhẹ nhàng vào năm 2021. Tới năm nay, Toyota RAV4 2023 nâng cấp tiếp tục ra mắt, chủ yếu xoay quanh các yếu tố công nghệ. Việc tiếp tục cải tiến chiếc xe ở thời điểm này đã cho thấy tầm quan trọng của RAV4 với Toyota. Theo đó, mẫu xe SUV Toyota RAV4 2023 sẽ được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm độ phân giải cao 10,5 inch giống Corolla và Corolla Cross. Hệ thống thông tin giải trí mới tương thích với Android Auto và Apple CarPlay, có khả năng điều hướng dựa trên đám mây với dữ liệu trực tiếp về giao thông và tính khả dụng của bãi đậu xe gần điểm đến, cùng với trợ lý ảo nhận dạng giọng nói mới. Theo tùy chọn, hệ thống có thể cung cấp nhiều chức năng hơn như điều hướng mà không cần kết nối dữ liệu, nhận dạng biển báo đường cao tốc, cảnh báo thời tiết và cảnh báo khu vực cấm xe có nồng độ khí thải cao. Hơn nữa, Toyota còn cung cấp gói gói “Dịch vụ thông minh” không dây trong 4 năm, mang lại khả năng kết nối bổ sung và các chức năng từ xa (khóa, mở khóa, điều khiển khí hậu, cửa sổ, đèn chiếu sáng, v.v.) bằng ứng dụng MyT. Tiếp đến, bảng đồng hồ kỹ thuật số trên Toyota RAV4 2023 cũng được nâng cấp lên loại 12,3 inch lớn hơn và có cấu hình cao hơn. Bảng đồng hồ mới có 4 chế độ hiển thị (Casual, Smart, Sport and Tough) cùng 3 giao diện khác nhau, cho phép người lái cá nhân hóa giao diện theo sở thích. Thay đổi cuối cùng trên Toyota RAV4 2023 là hệ thống an toàn. Theo đó, gói công nghệ Toyota Safety Sense sẽ được cập nhật nhẹ nhàng với hệ thống cảnh báo tiền va chạm tích hợp hỗ trợ giao lộ để rẽ an toàn hơn tại các giao điểm. Với các phiên bản chạy hệ động lực Plug-in Hybrid, hệ thống có thể phát hiện các phương tiện đang tới trong làn đường mà xe đang đi. Ngoài ra, Toyota đã bổ sung Hệ thống hỗ trợ lái khẩn cấp có thể tránh người đi bộ, với các bản Plug-in Hybrid có thêm tính năng nhận dạng xe đạp và xe đang đỗ. Ngoài những điểm cập nhật trên, phiên bản 2023 của Toyota RAV4 không có thay đổi nào về thiết kế ngoại thất, ngoại trừ việc bổ sung màu ngoại thất Platinum White Pearl ở tất cả cấu hình Plug-in Hybrid và Hybrid (ngoại trừ cấu hình Adventure), cùng với tùy chọn hai tông màu và nóc xe có màu sơn Midnight Black Metallic. Về truyền động, Toyota RAV4 2023 thế hệ mới vẫn có hai tuỳ chọn, gồm bản 2.5L hybrid sản sinh công suất 215 mã lực ở dạng dẫn động cầu trước FWD và 219 mã lực ở dạng 4 bánh AWD-I và phiên bản Plug-in Hybrid hiệu quả hơn với 302 mã lực và dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. Theo kế hoạch, Toyota RAV4 2023 sẽ được đưa vào sản xuất vào quý III năm 2022. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota RAV4 thế hệ mới.