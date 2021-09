Toyota RAV4 - SUV bán chạy nhất thế giới thêm bản Adventure 2022

Hãng xe ôtô Nhật Bản đã chính thức tung ra những hình ảnh và thông tin đầu tiên của Toyota RAV4 2022 mới dành cho thị trường châu Âu. Bước sang phiên bản 2022, mẫu SUV cỡ C này được thay đổi cả về thiết kế lẫn trang bị. Theo đó, mẫu xe SUV Toyota RAV4 2022 được trang bị cụm đèn pha LED tái thiết kế. Bên trong, đèn pha chính được đặt ở nửa bên dưới, nhường chỗ cho dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "U" phía trên. Ở thị trường châu Âu, Toyota RAV4 2022 sẽ được trang bị đèn pha LED và đèn sương mù LED tiêu chuẩn. Một thay đổi nữa của mẫu SUV bán chạy nhất thế giới nằm ở vành la-zăng hợp kim với thiết kế 10 chấu mới. Bộ vành này có thể sơn màu bạc hoặc đen. Tương tự ngoại thất, bên trong Toyota RAV4 2022 cũng có một số chi tiết mới đáng chú ý như hệ thống đèn LED, ghế phụ lái chỉnh điện và các nút bấm có đèn nằm trên mặt cửa. Ngoài ra, hãng Toyota còn bổ sung cổng USB Type C cho nội thất của mẫu SUV bán chạy này. Giống như thị trường Bắc Mỹ, Nhật Bản và Úc, châu Âu cũng được bổ sung Toyota RAV4 2022 phiên bản Adventure với thiết kế hầm hố hơn. So với bản thường, Toyota RAV4 Adventure 2022 sở hữu cản trước khác biệt với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn hơn, tích hợp logo của nhà sản xuất ở giữa. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hình chữ "U", viền hốc đèn sương mù mới và tấm ốp gầm màu bạc "cơ bắp" hơn. Bên sườn, Toyota RAV4 Adventure 2022 được trang bị chắn bùn rộng hơn và bộ vành hợp kim 19 inch riêng, sơn màu xám nhám. Cuối cùng là ngoại thất sơn màu xanh Urban Khaki phối nóc xám Dynamic Grey chỉ dành riêng cho phiên bản Adventure. Bước vào bên trong Toyota RAV4 Adventure 2022, khách hàng châu Âu sẽ bắt gặp những chi tiết chỉ có ở phiên bản này như ghế bọc da giả màu đen với chỉ khâu màu cam tương phản và ốp bậc cửa có dòng chữ "RAV4 Adventure". Tại thị trường châu Âu, Toyota RAV4 Adventure 2022 có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là hệ thống hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.5L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 218 mã lực. Nếu có thêm mô-tơ điện trên cầu sau để tạo ra hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, xe sẽ sở hữu công suất tổng cộng 225 mã lực. Thứ hai là hệ thống plug-in hybrid thể thao hơn, tạo ra công suất tổng cộng 306 mã lực. Phiên bản plug-in hybrid của Toyota RAV4 2022 được trang bị cụm pin 18,1 kWh và có thể chạy 75 km mà chỉ dùng mô-tơ điện. Dự kiến, Toyota RAV4 2022 sẽ chính thức được bày bán tại châu Âu vào quý I năm sau. Hiện giá xe Toyota RAV4 2022 mới vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Toyota RAV4 Adventure 2022 thế hệ mới.

