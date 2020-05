Chi tiết Toyota 4Runner Limited nhập Mỹ, gần 4 tỷ tại Việt Nam

Khi nhắc về những chiếc SUV cơ bắp, giới mộ điệu sẽ nghĩ ngay đến thị trường Mỹ, nơi có những thương hiệu hàng đầu về thiết kế xe hơi mang đầy khác biệt bởi sự hầm hố. Trong đó Ford vốn nổi tiếng là hãng thuộc Top đầu với các dòng sản phẩm đa dạng, tuy nhiên mẫu xe Toyota 4Runner của thương hiệu Nhật Bản lại hoàn toàn khác. Mặc dù xuất phát từ thương hiệu Nhật Bản, nhưng chiếc SUV này lại mang trong mình thiết kế không hề hiền lành như những "người anh em" khác mà hãng xe Toyota sản xuất. Chính vì sự khác biệt nên 4Runner luôn là một trong 10 mẫu xe của Toyota bán chạy nhất tại Mỹ. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe SUV Toyota 4Runner không được phân phối chính hãng, do đó khách hàng yêu thích dòng xe này thường tìm đến các đại lý tư nhân để thoả mãn đam mê. Vì vậy, số lượng xe Toyota 4Runner tại Việt Nam không nhiều, nói cách khác đây là chiếc xe hiếm gặp bậc nhất của hãng xe Nhật Bản ở Việt Nam. Chính vì nhập khẩu tư nhân nên rào cản lớn nhất khi Toyota 4Runner tiếp cận người dùng Việt là mức giá cao khoảng gần 4 tỷ đồng, với số tiền đó người dùng có thể lựa chọn nhiều mẫu xe hạng sang. Chiếc xe Toyota 4Runner tropng bài viết này thuộc model mới nhất hiện nay và xe sử dụng chung hệ thống khung gầm với Land Cruiser Prado. Mẫu SUV này sở hữu kích thước chiều Dài x Rộng x Cao tương đương 4.840 x 1.885 x 1.845 (mm), chiều dài cơ sở 2.790 mm và khoảng sáng gầm 215 mm. Ở ngoại thất, Toyota 4Runner Limited 2020 có thiết kế ngoại thất đầy cơ bắp, cứng cáp và nhìn nhanh có thể thấy hình dáng của RAV4 ở đây, đặc biệt là khu vực đầu xe. Để tạo điểm nhân, Toyota đã sử dụng hàng loạt những thanh ngang với điểm chung là bọc crom ở mặt ca-lăng giúp 4Runner hầm hố hơn nhiều so với nét nhẹ nhàng của RAV4. Hệ thống đèn pha trên SUV địa hình này sử dụng bóng Projector dạng LED, nhưng đèn đánh lái tự động vẫn là bóng Halogen thường. Đèn chạy ban ngày được thiết kế hình móc câu giống một số xe Lexus mới, đèn sương mù nối liền bởi dải crom to bản. cụm đèn hậu Halogen gắn sát phần thân. Đèn phanh LED trên cao, cản sau tích hợp cảm biến lùi là những trang bị cơ bản trên xe. Để thích hợp với khả năng chạy địa hình, Toyota 4Runner có một thân hình vạm vỡ khi nhìn từ sườn xe. "Dàn chân" của xe là la-zăng hợp kim 6 chấu kép với kích thước 20 inch cùng vòm bánh xe tạo hình vuông vức là đặc trưng của xe có hơi hướng off-road. Chiếc xe đến từ Mỹ này có phần gương chiếu hậu sử dụng chung với Fortuner tại Việt Nam, tay nắm cửa mạ crom và dòng chữ Limited biểu diện bản giới hạn. Thiết kế nội thất xe khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu xe sang Lexus GX460. Bảng táp-lô trung tâm xe cứng cáp đầy nam tính, chất liệu da và ốp gỗ được sử dụng, những phím bấm điều chỉnh ở khu vực trung tâm cũng được thiết kế to bản, cần số mang đúng phong cách Toyota. Vô-lăng xe Toyota 4Runner nhập Mỹ có thiết kế dạng 4 chấu bọc da với đầy đủ phím bấm chức năng, đồng hồ phía sau dạng Analog. Xe được trang bị 7 chỗ ngồi, hàng ghế cuối có phong cách ghế thò/thụt, đây là thiết kế không thường thấy của Toyota. Hệ thống thông tin giải trí trên xe là màn hình 6,1 inch tích hợp đầu CD có khả năng kết nối USB/AUX/Bluetooth... và dàn loa JBL cao cấp. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có cửa sổ trời, gương chống chói, cửa gió điều hoà sau,... Toyota 4Runner bản Limited mới về Việt Nam sở hữu khối động cơ V6 -4.0L VVT-i cho công suất tối đa 270 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 377 Nm tại 4.400 vòng/phút. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 5 cấp và hệ dẫn động 2 cầu chủ động.Giá xe Toyota 4Runner Limited về Việt Nam khoảng gần 4 tỷ đồng, xe có khá nhiều tính năng an toàn gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống kiểm soát ổn định thân xe VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRAC, hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPMS, hỗ trợ đỗ xe trước/sau, camera lùi, hệ thống trợ khởi hành ngang dốc HAC và hỗ trợ đổ đèo DAC. Ngoài bản Limited được nhập khẩu về Việt Nam, Toyota 4Runner ở Mỹ còn đến 6 phiên bản gồm: SR5, SR5 Premium, TRD Off-road, TRD Off-road Premium, Limited Nightshade Edition và TRD Pro. Toyota 4Runner là đối thủ cạnh tranh cùng Ford Explorer đang bán ra chính hãng tại Việt Nam. Video: Toyota 4Runner 4.0 Limited 2015 nhập Mỹ tại Hà Nội.

