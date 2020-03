Chi tiết SUV "Tàu" Bestune T77 Pro chỉ từ 353 triệu đồng

Bestune là một thương hiệu xe ôtô trực thuộc tập toàn FAW Trung Quốc. Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2018, Bestune đã cho ra mắt mẫu SUV Bestune T77 Pro to lớn nhất, đẹp đẽ nhất của mình. Sau quãng thời gian hai năm, Bestune mới đây đã giới thiệu biến bản mới mang tên T77 Pro. Về ngoại hình, Bestune T77 Pro 2020 mới gần như không có sự khác biệt đối với T77. Đầu mũi xe có lắp đặt một lưới tản nhiệt hình lục giác lớn, kèm hai hốc gió to ở hai bên mang tới một cảm giác thể thao mạnh mẽ, kết hợp với hai cụm đèn pha kéo dài nối liền lưới tản nhiệt ở giữa và tấm cản va kèm cánh gió nho nhỏ. Ở phần đuôi, xe có sử dụng kiểu thiết kế đèn hậu LED chạy ngang xuyên suốt, với đoạn ở giữa cũng có logo của nhãn hiệu, và ở hai bên tấm cản va sau còn trang bị thêm hai cụm đèn hình chữ C nữa. Xe có kích thước cao 4.525 mm, rộng 1.845 mm, cao 1.615 mm, và trục cơ sở 2.700 mm. So sánh với phiên bản trước đó, Bestune T77 Pro có trang bị sang trọng hơn một chút và lắp đặt một động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít mới. Tương tự như bản T77 tiêu chuẩn, nó cũng có lắp đặt một hệ thống trí thông minh nhân tạo hỗ trợ tài xế. Hệ thống này có thể hiện thân bằng hình ảnh 3 chiều của 3 nhân vật khác nhau theo phong cách hoạt hình dễ thương và còn có thể nhận khẩu lệnh lẫn tiến hành tương tác với hành khách. Động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít mới sản sinh 169 mã lực và 258 Nm mô-men xoắn cực đại. Nó được ghép cặp với một hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp. Lạ lùng thay, động cơ này được gọi là “E-Motion” nhưng nó lại không hề chạy điện hay thậm chí là ở dạng hybrid. Có lẽ xu hướng đưa chữ “e” vào tên gọi đang được áp dụng một cách tràn lan đến độ vô lý.Giá xe Bestune T77 Pro 2020 sẽ khởi điểm từ 105.800 nhân dân tệ (353 triệu đồng) và tăng lên tới 138.800 nhân dân tệ (463 triệu đồng). Mức giá này có cao hơn T77 thông thường một chút, nhưng nhìn chung là vẫn thuộc dạng mềm đối với một mẫu SUV có kiểu dáng hiện đại và trang bị không ít công nghệ. Video: Giới thiệu SUV Bestune T77 Pro của Trung Quốc.

