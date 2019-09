Chi tiết siêu xe Audi R8 V10 số sàn độc nhất Việt Nam

Siêu xe Audi R8 V10 Coupe này được nhập khẩu về nước dưới dạng tư nhân vào đầu năm 2012, tức là 2 năm sau thời điểm chiếc R8 V8 đầu tiên được đưa về nước. Điều thú vị về chiếc R8 V10 nằm ở hộp số sàn thay cho hộp số tự động kết hợp cùng lớp sơn màu xám nòng súng đầy nam tính. Vào thời điểm được mang về, mẫu siêu xe Audi R8 hàng hiếm này thường xuyên được bắt gặp tại Hà Nội nhưng cách đây vài năm đã được vận chuyển vào Sài Gòn và được đăng kí biển số đầu 51. Audi R8 V10 sử dụng nhiều vật liệu nhựa trong việc chế tạo thân xe giúp tổng trọng lượng xe chỉ ở mức 1.570 kg khi được trang bị hộp số S Tronic và còn giảm thêm 5 kg nữa nếu chủ nhân chọn hộp số R Tronic. Phần ốp hông xe cũng được làm bằng nhựa thay cho sợi carbon tùy chọn. Logo Audi được đặt ở phần nắp ca-pô trước, tuy vậy, phần lớn chủ nhân sử dụng Audi R8 tại Việt Nam có xu hướng gỡ bỏ các logo trên xe để làm tăng tính hiếu chiến cho siêu xe của mình. Đèn pha full LED là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản V10, trong khi đó phiên bản V8 chỉ được tích hợp đèn Bi-xenon cùng dải LED ban ngày, logo V10 đặt ở hông nhằm phân biệt với phiên bản V8 đi cùng với đó là nắp bình xăng được khắc tên của siêu xe nước Đức. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép thể thao của phiên bản nâng cấp đời 2013 có kích thước 19 inch và được sơn xám mờ cá tính. Bộ mâm là một trong các chi tiết được chủ nhân thay mới so với thời điểm xe được mang về nước, Audi R8 V10 Coupe độc nhất vô nhị tại Việt Nam từng được trang bị bộ mâm đa chấu màu bạc với thiết kế cầu kì, lạ mắt. Hệ thống phanh cũng được thay mới với hệ thống phanh đĩa carbon ceramic được lấy từ phiên bản Audi R8 V10 Plus 2015 giúp gia tăng tính an toàn cho mẫu xe gần 10 năm tuổi này. Khối động cơ mạnh mẽ của xe có thể được nhìn thấy qua phần nắp kính ở phía sau. Audi R8 V10 được trang bị khối động cơ V10 FSI, dung tích 5.2 lít hút khí tự nhiên, có khả năng sản sinh công suất tối đa đạt 518 mã lực và mô men xoắn đạt mức 530 Nm. Xe sử dụng hộp số sàn S Tronic 6 cấp tiêu chuẩn giúp việc tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ mất vỏn vẹn 3,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 317 km/h. Hai ống xả được đặt đối xứng hai bên với thiết kế hình oval, khác biệt với phiên bản V8 với 4 ống xả được chia đều hai bên. Kể từ năm 2013, Audi R8 V10 nhận được hàng loạt sự thay đổi về mặt thiết kế, cụ thể là chụp pô hình oval đã được gỡ bỏ và thay thế bằng chụp ống xả hình tròn. Những chi tiết nâng cấp trên đều đã xuất hiện trên chiếc Audi R8 V10 Spyder đời 2013 màu đen duy nhất tại Việt Nam. Hiện chưa rõ giá bán của Audi R8 V10 Coupe tại Việt Nam nhưng với việc chỉ có một chiếc duy nhất được mang về nước, đi kèm với hộp số sàn khiến cho việc điều khiển siêu xe này càng trở nên thêm phần phấn khích thì giá trị của mẫu xe này chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Video" Chi tiết siêu xe Audi R8 V10 Plus chính hãng tại Việt Nam.

Siêu xe Audi R8 V10 Coupe này được nhập khẩu về nước dưới dạng tư nhân vào đầu năm 2012, tức là 2 năm sau thời điểm chiếc R8 V8 đầu tiên được đưa về nước. Điều thú vị về chiếc R8 V10 nằm ở hộp số sàn thay cho hộp số tự động kết hợp cùng lớp sơn màu xám nòng súng đầy nam tính. Vào thời điểm được mang về, mẫu siêu xe Audi R8 hàng hiếm này thường xuyên được bắt gặp tại Hà Nội nhưng cách đây vài năm đã được vận chuyển vào Sài Gòn và được đăng kí biển số đầu 51. Audi R8 V10 sử dụng nhiều vật liệu nhựa trong việc chế tạo thân xe giúp tổng trọng lượng xe chỉ ở mức 1.570 kg khi được trang bị hộp số S Tronic và còn giảm thêm 5 kg nữa nếu chủ nhân chọn hộp số R Tronic. Phần ốp hông xe cũng được làm bằng nhựa thay cho sợi carbon tùy chọn. Logo Audi được đặt ở phần nắp ca-pô trước, tuy vậy, phần lớn chủ nhân sử dụng Audi R8 tại Việt Nam có xu hướng gỡ bỏ các logo trên xe để làm tăng tính hiếu chiến cho siêu xe của mình. Đèn pha full LED là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản V10, trong khi đó phiên bản V8 chỉ được tích hợp đèn Bi-xenon cùng dải LED ban ngày, logo V10 đặt ở hông nhằm phân biệt với phiên bản V8 đi cùng với đó là nắp bình xăng được khắc tên của siêu xe nước Đức. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép thể thao của phiên bản nâng cấp đời 2013 có kích thước 19 inch và được sơn xám mờ cá tính. Bộ mâm là một trong các chi tiết được chủ nhân thay mới so với thời điểm xe được mang về nước, Audi R8 V10 Coupe độc nhất vô nhị tại Việt Nam từng được trang bị bộ mâm đa chấu màu bạc với thiết kế cầu kì, lạ mắt. Hệ thống phanh cũng được thay mới với hệ thống phanh đĩa carbon ceramic được lấy từ phiên bản Audi R8 V10 Plus 2015 giúp gia tăng tính an toàn cho mẫu xe gần 10 năm tuổi này. Khối động cơ mạnh mẽ của xe có thể được nhìn thấy qua phần nắp kính ở phía sau. Audi R8 V10 được trang bị khối động cơ V10 FSI, dung tích 5.2 lít hút khí tự nhiên, có khả năng sản sinh công suất tối đa đạt 518 mã lực và mô men xoắn đạt mức 530 Nm. Xe sử dụng hộp số sàn S Tronic 6 cấp tiêu chuẩn giúp việc tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ mất vỏn vẹn 3,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 317 km/h. Hai ống xả được đặt đối xứng hai bên với thiết kế hình oval, khác biệt với phiên bản V8 với 4 ống xả được chia đều hai bên. Kể từ năm 2013, Audi R8 V10 nhận được hàng loạt sự thay đổi về mặt thiết kế, cụ thể là chụp pô hình oval đã được gỡ bỏ và thay thế bằng chụp ống xả hình tròn. Những chi tiết nâng cấp trên đều đã xuất hiện trên chiếc Audi R8 V10 Spyder đời 2013 màu đen duy nhất tại Việt Nam. Hiện chưa rõ giá bán của Audi R8 V10 Coupe tại Việt Nam nhưng với việc chỉ có một chiếc duy nhất được mang về nước, đi kèm với hộp số sàn khiến cho việc điều khiển siêu xe này càng trở nên thêm phần phấn khích thì giá trị của mẫu xe này chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Video" Chi tiết siêu xe Audi R8 V10 Plus chính hãng tại Việt Nam.