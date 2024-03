Chi tiết Rolls-Royce Phantom hơn 15 tỷ mà Quang Hải làm xe rước dâu

Ngày 28/3 vừa qua, tiền vệ Quang Hải đã chính thức đưa nàng về dinh bằng lễ cưới hoành tráng với sự góp mặt của nhiều cầu thủ bóng đá của tuyển Việt Nam và đặc biệt là cựu HLV Park Hang Seo. Trong ngày vui này, chiếc Rolls-Royce Phantom tại đám cưới Quang Hải được chọn làm xe rước dâu. Theo tìm hiểu của chúng tôi được biết, cách đây 2 tháng, Quang Hải chọn xe siêu sang ăn hỏi để sang nhà vợ, đó là Bentley Flying Spur và Rolls-Royce Ghost, còn lần này, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam lại chọn Rolls-Royce Phantom làm xe hoa. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II l tại đám cưới Quang Hải và Chu Thanh Huyền hiện đang được một showroom ở Hà Nội chào bán, xe thuộc đời 2012 và đang được rao bán với mức giá hơn 15 tỷ đồng, khiến không ít người bất ngờ. So với bản Series I, Rolls-Royce Phantom bản Series II này có sự khác biệt rõ nhất ở thiết kế đèn pha, và dưới là dải đèn LED, thay vì đèn sương mù dạng tròn cổ điển như lúc trước, cản trước không còn đơn điệu mà tích hợp thêm thanh nẹp crôm. Bộ áo của mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II này vẫn lấy màu đen bóng làm tông chủ đạo, phối với đó là 1 số chi tiết mạ crôm, điểm nhấn của xe còn có logo Spirit of Ecstasy mạ vàng lấp lánh. Những chiếc xe siêu sang của Rolls-Royce rất nổi tiếng với kiểu mở cửa tự sát-Suicide doors. 2 cánh cửa trên cùng một bên sẽ mở theo 2 hướng sẽ mang đến sự ra vào khoang lái tiện lợi hơn cho hành khách cũng như chủ nhân. Tuy nhiên, loại cửa này cũng được đánh giá là thiếu an toàn. Ở cánh cửa dành cho hàng ghế phía sau còn được tích hợp thêm cả 1 cây dù, nếu cần sử dụng, chủ nhân chỉ cần ấn 1 nút nhỏ, cây dù sẽ tự động trồi ra ngoài. Khi không cần, chủ xe chỉ cần nhét cây dù vào vị trí như trước và ấn mạnh vào sẽ tự đóng lại. Thuộc bản trục cơ sở dài nên khoang hành khách của chiếc Rolls-Royce Phantom Series II đang được rao bán khá rộng rãi. Xe trang bị đầy đủ "đồ chơi" như bàn làm việc, tủ lạnh mini, hộc chứa cốc. Ở giữa 2 hàng ghế sau còn có một phím điều khiển chức năng rất tiện lợi. Nội thất chiếc Rolls-Royce Phantom Series II làm xe rước dâu có màu vàng cát đi kèm với gỗ ốp loại quý hiếm. Trên mặt bảng táp-lô đối diện ghế phụ có khắc tên xe và biểu tượng “Spirit of Ecstasy”. Vô lăng bọc da đi kèm các chi tiết kim loại sáng bóng và cả ốp gỗ. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ cổ điển đậm chất Rolls-Royce. Hệ thống khởi động của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II đang được rao bán được đặt bên trái phía vô-lăng bao gồm ổ cắm chìa khoá và nút khởi động Star/Stop. Màn hình giải trí trung tâm của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II này sẽ hiện ra thông qua 1 nút bấm, khi màn hình này gập lại sẽ là 1 tấm gỗ ốp đi kèm đồng hồ xem giờ. Trái tim" của Rolls-Royce Phantom Series II vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.75 lít. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 720 Nm. Động cơ của Rolls-Royce Phantom Series II khi kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, chiếc xe siêu sang Anh quốc có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 5,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Video: Tiền vệ Quang Hải bên Rolls Royce 15 tỷ đi rước dâu (Nguồn: Báo Bóng Đá).

