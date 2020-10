Chi tiết Renault Arkana, crossover coupe gần 1 tỷ tại Việt Nam

Renault xuất hiện tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2010-2017. Đến năm 2020 này, Renault đánh dấu sự trở lại thị trường Việt Nam bằng danh mục sản phẩm hoàn toàn mới với hai mẫu crossover Renault Arkana 2020 mới và Kaptur, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Nếu như chiếc Kaptur mang chất crossover truyền thống thì chiếc Arkana là một mẫu coupe-crossover lai thời trang với mui xe nối liền cốp, kiểu thiết kế chỉ thấy trên những dòng xe sang như BMW X6, X4, Mercedes GLE Coupe, GLC Coupe có giá từ 2,8 - 5 tỷ tại Việt Nam. Renault Arkana tại Việt Nam mang ngôn ngữ thiết kế mới của Renault với lưới tản nhiệt nối liền cụm đèn pha LED và đèn chạy ban ngày hình chữ C với logo Renault nổi bật ở trung tâm. Đèn sương mù truyền thống đặt dưới hốc gió ở đầu xe. Đèn hậu phía sau cũng sử dụng đèn LED với công nghệ Edge Light tạo vệt sáng hiệu ứng 3D kéo dài ngang đuôi xe. Như đã đề cập, Arkana mang dáng crossover lai coupe nên thân xe mềm mại và cơ bắp với nóc xe thoải. Thân xe cơ bắp với những đường gân cứng cáp. Mâm xe đa chấu. Không gian nội thất Renault Arkana với ghế viền da đệm ghế nỉ và chỉ khâu tương phản. Hệ thống giải trí đa phương tiện EASY LINK mới có màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp kết nối Android Auto ™ và Apple CarPlay. Trên phiên bản cao cấp, Renault Arkana được trang bị hệ thống âm thanh vòm BOSE® cao cấp phát triển riêng cho Arkana với 8 loa, một loa siêu trầm (Subwoofer) và ampli kỹ thuật số với bộ xử lý âm thanh. Ngoài các hệ thống an toàn chủ động truyền thống (ABS, ESP, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc-Hill Start Assistant), Renault Arkana mới còn cung cấp các chức năng: kiểm soát hành trình (Cruise control) với chức năng giới hạn tốc độ, hệ thống giám sát áp suất lốp… Renault Arkana được trang bị động cơ xăng 1.6 lít hút khí tự nhiên mạnh 114 mã lực với hộp số tự động CVT X-Tronic thế hệ mới và hệ thống dẫn động động cầu trước FWD. Tại Việt Nam, giá xe Renault Arkana bán ra với 2 phiên bản: tiêu chuẩn và cao cấp lần lượt 999 triệu đồng và 1,099 tỷ đồng. Bảo hành toàn cầu 3 năm hoặc 100.000 km. So với chiếc Kaptur khá đơn điệu, Renault Arkana là một lựa chọn khá hay dành cho những khách hàng yêu thích xe châu Âu phong cách Crossover Coupe như BMW X6, X4, Mercedes GLE Coupe, GLC Coupe nhưng với chi phí khiêm tốn hơn. Video: Những chiếc xe Renault đã quay trở lại Việt Nam.

Renault xuất hiện tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2010-2017. Đến năm 2020 này, Renault đánh dấu sự trở lại thị trường Việt Nam bằng danh mục sản phẩm hoàn toàn mới với hai mẫu crossover Renault Arkana 2020 mới và Kaptur, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Nếu như chiếc Kaptur mang chất crossover truyền thống thì chiếc Arkana là một mẫu coupe-crossover lai thời trang với mui xe nối liền cốp, kiểu thiết kế chỉ thấy trên những dòng xe sang như BMW X6, X4, Mercedes GLE Coupe, GLC Coupe có giá từ 2,8 - 5 tỷ tại Việt Nam. Renault Arkana tại Việt Nam mang ngôn ngữ thiết kế mới của Renault với lưới tản nhiệt nối liền cụm đèn pha LED và đèn chạy ban ngày hình chữ C với logo Renault nổi bật ở trung tâm. Đèn sương mù truyền thống đặt dưới hốc gió ở đầu xe. Đèn hậu phía sau cũng sử dụng đèn LED với công nghệ Edge Light tạo vệt sáng hiệu ứng 3D kéo dài ngang đuôi xe. Như đã đề cập, Arkana mang dáng crossover lai coupe nên thân xe mềm mại và cơ bắp với nóc xe thoải. Thân xe cơ bắp với những đường gân cứng cáp. Mâm xe đa chấu. Không gian nội thất Renault Arkana với ghế viền da đệm ghế nỉ và chỉ khâu tương phản. Hệ thống giải trí đa phương tiện EASY LINK mới có màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp kết nối Android Auto ™ và Apple CarPlay. Trên phiên bản cao cấp, Renault Arkana được trang bị hệ thống âm thanh vòm BOSE® cao cấp phát triển riêng cho Arkana với 8 loa, một loa siêu trầm (Subwoofer) và ampli kỹ thuật số với bộ xử lý âm thanh. Ngoài các hệ thống an toàn chủ động truyền thống (ABS, ESP, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc-Hill Start Assistant), Renault Arkana mới còn cung cấp các chức năng: kiểm soát hành trình (Cruise control) với chức năng giới hạn tốc độ, hệ thống giám sát áp suất lốp… Renault Arkana được trang bị động cơ xăng 1.6 lít hút khí tự nhiên mạnh 114 mã lực với hộp số tự động CVT X-Tronic thế hệ mới và hệ thống dẫn động động cầu trước FWD. Tại Việt Nam, giá xe Renault Arkana bán ra với 2 phiên bản: tiêu chuẩn và cao cấp lần lượt 999 triệu đồng và 1,099 tỷ đồng. Bảo hành toàn cầu 3 năm hoặc 100.000 km. So với chiếc Kaptur khá đơn điệu, Renault Arkana là một lựa chọn khá hay dành cho những khách hàng yêu thích xe châu Âu phong cách Crossover Coupe như BMW X6, X4, Mercedes GLE Coupe, GLC Coupe nhưng với chi phí khiêm tốn hơn. Video: Những chiếc xe Renault đã quay trở lại Việt Nam.