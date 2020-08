Chi tiết "nhà di động" Airstream Atlas 2020, khởi điểm 5,5 tỷ đồng

Airstream là công ty Mỹ lâu đời nhất trong ngành công nghiệp xe RV, và vì thế, họ biết rõ cách thức tạo nên một “mái nhà di động” mới mẻ, sang trọng, đáng tin cậy, và lôi cuốn nhất có thể. Mẫu Airstream Atlas 2020 mới được chế tạo dựa trên một khung gầm Mercedes-Benz bởi vì Airstream mong muốn kết hợp hiệu suất Mercedes với mức độ sang trọng mà chỉ Airstream có thể cung cấp. Nhờ đó, mẫu nhà di động Atlas 20202 nâng cấp mới liền trở thành phương tiện motorhome cao cấp nhất trên thị trường. Nó không chỉ đầy tính năng tiện nghi và phong cách đẹp mắt, mà còn cho phép người dùng thực hiện những chuyến đi dài ngày thoát khỏi mạng lưới điện, nhờ sự kết hợp của các tấm pin năng lượng mặt trời gắn trên nóc và một máy phát điện chạy dầu là phương án dự phòng. Dù chưa để đạt đến mức tự cung cấp hoàn toàn, chiếc Airstream RV này có thể khiến kỳ nghỉ của bạn trở nên thân thiện môi trường và rẻ hơn. Airstream Atlas 2020 được chế tạo trên khung gầm Mercedes-Benz Sprinter 3500 với trục cơ sở 4.320 mm. Để mở rộng không gian sống, Airstream đã lắp đặt thêm tấm ốp thân vỏ có thể mở rộng ở bên sườn phía sau ghế tài xế. Kích hoạt khi đỗ, tấm ốp này bổ sung thêm vài inch chiều rộng, qua đó cho phép người dùng mở ra thêm một giường ngủ giấu kín khéo léo. Mẫu Atlas nâng cấp có trang bị giường ngủ cho 2 người và ghế ngồi cho 4 người, và ghế ngồi tài xế có thể quay lại đối diện cabin. Lắp thêm bàn ăn gấp ở phía trước ghế ngồi và bạn sẽ có một không gian ăn tối thoải mái hoặc không gian học tập. Giường ngủ trên xe có thể biến đổi trở lại thành ghế dài với dây đai an toàn để tiện lái xe ban ngày, và phần ốp thân vỏ mở ra có thể dễ dàng thu lại không dấu vết. Được thiết kế với tất cả tiện nghi của một căn nhà sang trọng, Atlas 2020 có trang bị những tùy chọn thông tin giải tri nâng cấp so với đời trước, bao gồm một Samsung LED Smart TV 40 inch với âm thanh ngoài. Với giao diện MBUX mới của Mercedes-Benz, Atlas giờ đây cũng có một màn hình thông tin giải trí 10.3 inch ngon lành hơn. Chiếc motorhome to lớn và sang trọng này còn có khu bếp kiểu căn hộ với đầy đủ bếp nướng, bồn rửa với nước nóng, lò vi sóng, một tủ lạnh/tủ đông nhỏ, một tủ bếp và thậm chí một cái quạt bếp. Nhiêu đó là thừa đủ để nấu những bữa ăn cơ bản cho 2 hoặc 4 người, nhưng đừng hi vọng nó là lựa chọn thích hợp cho những bữa tiệc linh đình, bởi không gian chỉ có giới hạn. Phòng tắm kiểu căn hộ chiếm dụng toàn bộ phần phía sau của cabin và hệ thống vòi hoa sen cao, toilet và bồn rửa bằng sứ, một tủ thuốc nhỏ và nhiều không gian chứa. Nguồn nước sử dụng được lấy từ một bể nước sạch 87 lít và rồi dẫn sang hai bể chứa tách biệt khác: một bể nước xám 117 lít và một bể nước đen 87 lít. Gói trang bị tiện nghi của Airstream Atlas 2020 còn có điều hòa không khí và máy bơm nhiệt, mái hiên tự động, đèn kích hoạt theo chuyển động ở bên ngoài và một vòi hoa sen ngoài trời. Chiếc xe cũng được kết nối TV vệ tinh và tích hợp Wi-Fi. Đối với lời hứa hẹn đi nghỉ xa khỏi mạng lưới điện, Atlas 2020 có trang bị tấm pin năng lượng mặt trời 300 watt trên nóc, cung cấp nguồn năng lượng ổn định trong những ngày nắng ấm. Xe được trang bị một động cơ dầu V6 dung tích 3.0 lít sản sinh 188 mã lực. Atlas 2020 tiêu thụ khoảng 13 – 14,7 lít/100 km cao tốc, và có lắp đặt hệ thống treo khí của riêng Airstream để khiến hành trình trở nên êm ái hơn. Giá xe Airstream Atlas 2020 khởi điểm 238.071 USD (tương đương 5,5 tỷ đồng), không hề “rẻ” chút nào. Tuy nhiên, Airstream hi vọng rằng lời hứa mức độ sang trọng như nhà ở và khả năng đi xa khỏi mạng lưới điện là đủ hấp dẫn đối với các khách hàng tiềm năng. Vide: Ngắm "nhà di đông" - Airstream Atlas 2020 mới.

