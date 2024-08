Chi tiết MINI Countryman SE ALL4 2024, khởi điểm 45.200 USD

Mini Countryman SE ALL4 2024 mới được ra mắt vào năm ngoái và hiện tại hãng xe đã thông báo rằng mẫu xe điện này sẽ được bán ra vào mùa thu tới với giá khởi điểm ở mức từ 45.200 USD. Mức giá xe đắt hơn Chevrolet Equinox EV từ 33.600 USD và thấp hơn một chút so với Tesla Model Y Long-Range AWD, có giá khởi điểm 47.990 USD. Đối với MINI Countryman chạy điện, chiếc xe sẽ được trang bị một số chi tiết như đèn pha LED, cửa sổ trời toàn cảnh và cửa cốp chỉnh điện. Phần nóc xe cũng được trang bị thanh ray trên nóc và bộ mâm xe hợp kim 18 inch. Người dùng cũng được lựa chọn loạt trang bị có sẵn bao gồm tùy chọn mâm xe 19 inch lớn hơn (900 USD), kính bảo mật (500 USD) và móc kéo xe kéo (600 USD). Mini không nói nhiều về trang bị nội thất hay hệ thống hỗ trợ người lái, nhưng mẫu xe này được trang bị tiêu chuẩn với hệ thống điều hòa tự động hai vùng, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động và hỗ trợ đỗ xe. Xe cũng được trang bị bộ màn hình tròn 9,4 inch cũng như thiết kế tối giản. Những người mua muốn sang trọng hơn có thể chọn gói Tiện nghi trị giá 950 USD trang bị thêm tính năng đóng cửa không cần chìa khóa, gương chống chói tự động và bộ sạc điện thoại thông minh không dây. Ngoài ra xe còn có các gói Comfort Plus và Comfort Max sau đó bổ sung thêm Active Driving Assistant Pro, Đỗ xe Assistant Plus. Các tùy chọn khác bao gồm ghế trước có sưởi và hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon. Sức mạnh đến từ bộ pin 66,5 kWh cung cấp năng lượng cho hệ dẫn động bốn bánh động cơ kép tạo ra công suất 308 mã lực và mô-men xoắn cực đại 494 Nm. Điều này cho phép mẫu xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong 5,4 giây và di chuyển lên tới 341 km mỗi lần sạc. Mẫu xe điện MINI Countryman SE ALL4 2024 có thể sạc từ 10-80% trong vòng chưa đầy 30 phút với bộ sạc nhanh DC 130 kW. Với bộ sạc Cấp 2 9,6 kW, pin có thể được sạc đầy lại sau hơn 8 giờ. Countryman EV 2024 sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào tháng 9 tới đây và thương hiệu hiện đang chấp nhận đặt cọc với khoản tiền đặt cọc có thể hoàn lại là 250 USD. Video: Xem chi tiết Mini Countryman SE ALL4 2024 chạy điện.

