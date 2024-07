Mini Cooper SE hơn 1 tỷ đồng tại Đông Nam Á, có về Việt Nam?

Mini Cooper SE 2024 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.858 x 1.756 x 1.458 mm. So với bản động cơ đốt trong, Mini Cooper thuần điện có phần “khiêm tốn” hơn về chiều dài nhưng nhỉnh hơn 29 mm về chiều rộng và 44 mm chiều cao. Về thiết kế, Mini Cooper SE 2024 chạy điện nổi bật với màu sơn xanh cá tính. Xe vẫn được giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, cổ điển của thương hiệu Mini với kiểu dáng ba cửa và bốn chỗ ngồi nhỏ gọn, mang lại cảm giác quen thuộc nhưng vẫn tươi mới cho người dùng. Ở phiên bản thuần điện này, đèn ban ngày LED trên xe đã được tích hợp vào đèn pha LED tròn đặc trưng cùng đèn hậu LED ma trận. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim hai tông màu có kích thước 18 inch, đi kèm lốp 225/40. Về nội thất, Mini Cooper SE sở hữu khoang cabin được thiết kế tối giản nhưng vẫn rất hiện đại với màn hình trung tâm hình tròn có kích thước 9,4 inch chạy hệ điều hành Mini 9, tích hợp nhiều tính năng tiên tiến như trợ lý giọng nói cá nhân, dẫn đường và trò chơi. Xe còn có các tiện ích như: đèn viền, khởi động bằng nút bấm, khóa thông minh Mini Digital Key Plus, gương hậu tự động chống chói, điều hòa tự động hai vùng, ghế thể thao chỉnh điện nhớ vị trí, sạc không dây, màn hình kính lái HUD, âm thanh Harman Kardon 10 loa, camera hành trình. Cung cấp sức mạnh cho Mini Cooper SE là một động cơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Xe mất 6,7 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 170 km/h. Động cơ điện của Cooper SE sử dụng năng lượng từ gói pin NMC (niken-mangan-coban) dung lượng 54,2 kWh, cho phép xe di chuyển được 402 km sau mỗi lần sạc đầy. Mini Cooper SE chạy điện còn được hỗ trợ cả sạc chậm AC 11 kW và sạc nhanh DC 95 kW. Với sạc nhanh, xe chỉ cần khoảng 30 phút để nạp pin từ 10-80%. Về trang bị an toàn, Mini Cooper SE sở hữu gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như: phanh tự động khẩn cấp, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus, camera 360, chế độ xem 3D từ xa thông qua điện thoại thông minh. Tại thị trường Malaysia, mức giá xe Mini Cooper SE được bán ra từ 41.500 USD (khoảng 1,052 tỷ đồng). Sau khi ra mắt tại Malaysia, có thể mẫu xe này sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các thị trường khác như Thái Lan. Video: Xem chi tiết xe điện Mini Cooper SE 2024 mới.

