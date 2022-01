Chi tiết Lexus F Sport 2022 chính hãng Việt Nam, từ 2,56 tỷ đồng

Lexus Việt Nam đã chính thức vén màn dòng sản phẩm F SPORT hoàn toàn mới với 3 mẫu xe đầu tiên là IS 300 F SPORT, ES 250 F SPORT và RX 300 F SPORT. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên những mẫu xe Lexus F SPORT 2022 mới xuất hiện tại nước ta nhưng lại lần đầu tiên được phân phối chính hãng, xe vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Đầu tiên là Lexus IS 300 F Sport 2022 mới, xe sở hữu lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng, được sơn đen bóng. So với 3 phiên bản thấp hơn, IS 300 F Sport được bổ sung thêm hai khe hút gió đặt ở cạnh dưới của lưới tản nhiệt giúp tăng khả năng làm mát. Khu vực dưới cụm đèn pha cũng được thiết kế lại với khe gió hầm hố hơn. Lexus IS 300 F Sport mới sở hữu bộ mâm có kích thước 18 inch, 5 chấu kép tối màu. Logo "F Sport" giúp phân biệt giữa các phiên bản được đặt dưới cột A. Cuối cùng là cản sau được đen bóng cùng cánh gió cố định đặt ở phía trên nắp cốp giúp tối ưu tính khí động học. Những trang bị khác có thể kể đến như cụm đèn chiếu sáng "full" LED trước/sau, cặp ống xả kép, gương chỉnh điện có cảnh báo điểm mù,... Bên trong nội thất, Lexus trang bị cho IS 300 F Sport nhiều chi tiết độc quyền của F Sport như cần số, bảng đồng hồ tốc độ điện tử và vô-lăng. Bảng đồng hồ điện tử có đồng hồ vòng tua đặt giữa, thiết kế rất giống với huyền thoại Lexus LFA. Một điểm mới chỉ có trên phiên bản thể thao này đó là hệ thống giả lập âm thanh động cơ (AVS). Động cơ của Lexus IS 300 F Sport là loại máy 4 xy-lanh dung tích 2 lít, công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp. Động cơ cũng đang trang bị trên phiên bản IS 300 Tiêu chuẩn và Luxury chính hãng. Tiếp đến là mẫu Lexus ES 250 F Sport 2022 mới, những thay đổi của xe cũng nằm ở lưới tản nhiệt, cản trước, logo "F Sport", cánh gió và cản sau. Tuy nhiên, bộ vành 5 chấu kép trên mẫu xe này là loại 19 inch. Bên trong nội thất, điểm mới cũng chỉ tập trung ở ghế ngồi, vô-lăng và bảng đồng hồ tốc độ. Ngoài ra, ES 250 F Sport có thêm chất liệu ốp nhôm Hadori độc quyền, lấy cảm hứng từ kỹ thuật thủ công Hadori dành cho kiếm Nhật Bản. Các trang bị còn lại vẫn giữ nguyên so với hai phiên bản mới bán trước đó. Động cơ trang bị trên xe là loại 4 xy-lanh, dung tích 2,5 lít, sản sinh ra 204 mã lực và mô-men xoắn 243 Nm. Kết hợp với đó là hộp số tự động 8 cấp. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của xe là 9,1 giây. Tương tự các "đàn em", Lexus RX 300 F Sport cũng được áp dụng những thay đổi nêu trên ở phần ngoại thất. Bộ vành trên mẫu SUV này là loại đa chấu, có kích lên tới 20 inch. Khoang nội thất cũng không nhận được quá nhiều sự thay đổi so với các phiên bản khác đang mở bán ngoại trừ phần ghế ngồi, cần số, bàn đạp nhôm, vô-lăng,... Lexus RX 300 F Sport sử dụng động cơ 4 xy-lanh tăng áp, dung tích 2 lít, sản sinh ra 235 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Đồng thời, xe được trang bị hệ thống treo thích ứng AVS với thanh cân bằng trước, thanh cân bằng sau mang đến trải nghiệm lái ổn định mà linh hoạt. Mức giá xe Lexus IS 300 F Sport, ES 250 F Sport và RX 300 F Sport lần lượt 2,56 tỷ, 2,64 tỷ và 3,3 tỷ đồng. Cả 3 mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và bán ra chính hãng tại Việt Nam. Video: Chi tiết Lexus IS 500 F-Sport 2022 mới.

