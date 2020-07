Chi tiết Infiniti G37 coupe "hàng hiếm" tại Việt Nam

Nếu như Honda có Acura, Toyota có Lexus thì Nissan cũng gây dựng tên tuổi trong phân khúc xe sang với nhãn hiệu Infiniti và từng cho ra mắt nhiều mẫu xe lừng danh, trong số đó có loạt G-series. Chiếc Infiniti G37 coupe đời cũ trong bài viết này thuộc thế hệ G-series thứ 4, ra mắt lần đầu năm 2008 và đóng vai trò là một phiên bản thể thao năng động hơn của mẫu G35 sedan. Là “hàng hiếm” tại Việt Nam với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mẫu xe sang Infiniti G37 coupe có thể lập tức thu hút sự chú ý nhờ những đường nét thiết kế mềm mại, uyển chuyển mà vẫn toát lên sự khỏe khoắn – đặc trưng của nhãn hiệu xe sang trực thuộc Nissan. Ở đầu xe nổi bật với cụm đèn pha vuốt ngược và lưới tản nhiệt dạng mang cá, nằm chính giữa là logo Infiniti với biểu tượng “vô cực” được cách điệu. Đuôi xe tích hợp cánh lướt gió thể thao. Logo của Infiniti có ý nghĩa như một con đường được kéo dài vô tận không nhìn thấy điểm dừng, thể hiện cho mong muốn sự phát triển của hãng xe không bao giờ kết thúc và khách hàng sẽ luôn được đồng hành cùng với sự phục vụ tận tụy, đáp ứng mọi nhu cầu và phong cách sang trọng của hãng mãi về sau. G37 coupe có chiều dài 4.651 mm, rộng 1.824 mm và cao 1.392 mm, chiều dài cơ sở ở mức 2.850 mm. Sau nhiều năm sử dụng, chiếc G37 coupe này đã được chủ nhân thay bộ mâm CNC mang kích thước 20 inch theo phong cách Mercedes-AMG S65 sedan, vừa hợp với dáng xe mà còn đem đến sự khác biệt. Khác với phần ngoại thất thể thao, nội thất của G37 coupe lại được thiết kế theo hướng sang trọng, đảm bảo sự thoải mái cao nhất cho người dùng. Cabin gây ấn tượng với bảng táp-lô mang phong cách “double wave” (sóng đôi) đặc trưng của thương hiệu Infiniti. Để nâng cao sự tiện nghi, chủ xe đã nâng cấp màn hình trung tâm cỡ lớn đặt dọc theo phong cách tương tự xe Tesla, tích hợp camera 360 độ. Ghế ngồi (kiểu 2+2), vô lăng, táp-pi cửa đều được bọc da cao cấp. Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng và được thiết kế để trượt linh động ra vào hàng ghế thứ 2. Xe có điều hoà tự động. G37 coupe vận hành bằng khối động cơ xăng V6 dung tích 3.7L hút khí tự nhiên (mã VQ37) cho công suất tối đa 330 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 366 Nm tại 5.200 vòng/phút, đạt “redline” ở 7.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số tự động 7 cấp, có chế độ lái thể thao Drive Sport. Ở thời điểm mới ra mắt nhiều năm về trước, G37 coupe được giới chuyên môn đánh giá rất cao vì động cơ mạnh mẽ hơn so với G35 coupe thế hệ tiền nhiệm mà lại tiết kiệm nhiên liệu hơn. Sự tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật này chủ yếu đến từ công nghệ điều chỉnh đóng/mở van trực tiếp – VVEL điều khiển dòng khí nạp tại van nạp giúp tăng cường công suất động cơ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Trên thị trường, Infiniti G37 coupe là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những chiếc xe Đức cùng thời như Audi A5 Coupe 8T3 hay BMW 3-Series Coupe E92. Các chuyên gia thử xe đã từng ghi nhận G37 coupe chỉ cần 5,5 giây để tăng tốc từ 0 lên 100km/h, so với thời gian hơn 6 giây của BMW 328i và khoảng 5 giây của BMW 335i. Về an toàn, G37 coupe được trang bị tiêu chuẩn các công nghệ hỗ trợ phanh (ABS/BA/EBD), cân bằng điện tử (VDC), kiểm soát lực kéo (TCS). Ngoài ra, chiếc xe cụ thể này còn được nâng cấp ống xả On/Off cho âm thanh phấn khích hơn. Tương tự các dòng xe sang Nhật Bản nói chung, các mẫu xe của thương hiệu Infiniti thường được đánh giá là khá “lành tính”, sử dụng động cơ bền bỉ, đáng tin cậy, ít đòi hỏi sửa chữa bảo dưỡng nhiều. Đây là một lợi thế của Infiniti G37 coupe nếu đặt cạnh các đối thủ đến từ Đức cùng đời. Video: Chi tiết Infiniti G37 coupe đời 2008.

