Chi tiết Hyundai Casper 2023 - SUV hạng A chỉ từ 242 triệu đồng

Hyundai Casper 2023 mới chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ. Do đó, xe chỉ có thêm màu sắc và phiên bản mới mang tên Essential Light. Như vậy, mẫu SUV hạng A này hiện có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm Smart, Essential Light, Essential và Inspiration. Essential Light hiện là bản trang bị rẻ thứ hai của dòng Hyundai Casper 2023. Theo hãng Hyundai, Essential Light được ra đời như phiên bản thực dụng và dễ tiếp cận hơn dành cho khách hàng Hàn Quốc. Tuy là bản giá rẻ thứ hai của mẫu SUV Hyundai Casper 2023 giá rẻ này, nhưng Essential Light vẫn có những trang bị như ghế lái thông gió, sưởi hàng ghế trước, vô lăng bọc da, tích hợp sưởi, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh và ghế bọc da nhân tạo. Bên cạnh phiên bản Essential Light, Hyundai Casper 2023 còn có thêm màu sơn ngoại thất mới là xanh nhám Tomboy Khaki. Trong thời gian qua, xanh bóng Tomboy Khaki là màu sơn được khách hàng Hàn Quốc chọn nhiều nhất khi mua mẫu SUV hạng A này. Do đó, hãng Hyundai quyết định bổ sung phiên bản nhám của màu sơn này cho xe. Tương tự trước đây, Hyundai Casper 2023 cũng có phiên bản Van chở hàng. Tuy nhiên, Hyundai Casper Van 2023 giờ đây đã có 2 bản trang bị là Smart và Smart Choice mới. Ở bản Smart Choice, mẫu xe chở hàng nhỏ xinh này được trang bị giống với Hyundai Casper Essential Light mới. Ngoài ra, Hyundai Casper Van 2023 bản Smart Choice còn có 7 túi khí và bệ tì tay dành cho ghế lái. Chưa hết, khách hàng mua Hyundai Casper Van 2023 có thể chọn thêm gói trang bị tùy chọn Smart Plus Package. Đây là gói trang bị trước đây chỉ dành cho Hyundai Casper. Gói này bao gồm tính năng khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Blue Link và kết nối điện thoại, camera lùi, điều hòa tự động cũng như cần gạt nước phía sau. Đáng tiếc là động cơ của Hyundai Casper 2023 không có gì thay đổi, vẫn bao gồm 2 tùy chọn. Thứ nhất là động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 75 mã lực và mô-men xoắn cực đại 90 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L với công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai Casper 2023 dao động từ 13,85 - 18,7 triệu Won (khoảng 242 - 327 triệu đồng). Con số tương ứng của Hyundai Casper Van 2023 là 13,75 - 14,8 triệu Won (241 - 259 triệu đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Casper 2023.

Hyundai Casper 2023 mới chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ. Do đó, xe chỉ có thêm màu sắc và phiên bản mới mang tên Essential Light. Như vậy, mẫu SUV hạng A này hiện có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm Smart, Essential Light, Essential và Inspiration. Essential Light hiện là bản trang bị rẻ thứ hai của dòng Hyundai Casper 2023. Theo hãng Hyundai, Essential Light được ra đời như phiên bản thực dụng và dễ tiếp cận hơn dành cho khách hàng Hàn Quốc. Tuy là bản giá rẻ thứ hai của mẫu SUV Hyundai Casper 2023 giá rẻ này, nhưng Essential Light vẫn có những trang bị như ghế lái thông gió, sưởi hàng ghế trước, vô lăng bọc da, tích hợp sưởi, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh và ghế bọc da nhân tạo. Bên cạnh phiên bản Essential Light, Hyundai Casper 2023 còn có thêm màu sơn ngoại thất mới là xanh nhám Tomboy Khaki. Trong thời gian qua, xanh bóng Tomboy Khaki là màu sơn được khách hàng Hàn Quốc chọn nhiều nhất khi mua mẫu SUV hạng A này. Do đó, hãng Hyundai quyết định bổ sung phiên bản nhám của màu sơn này cho xe. Tương tự trước đây, Hyundai Casper 2023 cũng có phiên bản Van chở hàng. Tuy nhiên, Hyundai Casper Van 2023 giờ đây đã có 2 bản trang bị là Smart và Smart Choice mới. Ở bản Smart Choice, mẫu xe chở hàng nhỏ xinh này được trang bị giống với Hyundai Casper Essential Light mới. Ngoài ra, Hyundai Casper Van 2023 bản Smart Choice còn có 7 túi khí và bệ tì tay dành cho ghế lái. Chưa hết, khách hàng mua Hyundai Casper Van 2023 có thể chọn thêm gói trang bị tùy chọn Smart Plus Package. Đây là gói trang bị trước đây chỉ dành cho Hyundai Casper. Gói này bao gồm tính năng khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Blue Link và kết nối điện thoại, camera lùi, điều hòa tự động cũng như cần gạt nước phía sau. Đáng tiếc là động cơ của Hyundai Casper 2023 không có gì thay đổi, vẫn bao gồm 2 tùy chọn. Thứ nhất là động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 75 mã lực và mô-men xoắn cực đại 90 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L với công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai Casper 2023 dao động từ 13,85 - 18,7 triệu Won (khoảng 242 - 327 triệu đồng). Con số tương ứng của Hyundai Casper Van 2023 là 13,75 - 14,8 triệu Won (241 - 259 triệu đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Casper 2023.