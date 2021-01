Chi tiết Honda Dream phiên bản kỉ niệm 35 năm, hơn 27 triệu đồng

Mẫu xe máy Honda Dream huyền thoại luôn gây sốt tại Việt Nam, mới đây đã bất ngờ được hãng xe Nhật Bản cho ra mắt phiên bản 2021 khiến nhiều người đam mê dòng xe này bất ngờ tại thị trường Campuchia. Không chỉ dừng lại ở đó, mới đây, thêm một thị trường nữa không phải Việt Nam vừa được hãng xe Nhật Bản ra mắt phiên bản kỉ niệm 35 năm với cái tên Honda EX5 2021 đặc biệt tại thị trường Malaysia. Theo đó, Boon Siew Honda (Honda Malaysia) vừa cho ra mắt phiên bản đặc biệt này tại thị trường bản địa với nhiều điểm cải tiến. Honda EX5 phiên bản kỷ niệm 35 năm sở hữu logo hình tròn đặc biệt nằm trên phần yếm xe cùng con số 35 khá đẹp mắt. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của mẫu xe này so với phiên bản trước đó. Được biết, mẫu xe máy Honda EX5 mới hay còn gọi là Honda Dream ở các thị trường lần cận có mặt tại Malaysia vào những năm 1987 và đã đạt được con số bán ra hơn 2 triệu chiếc tại quốc gia này. Cũng như ở nhiều thị trường khác tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam - mẫu xe máy Honda Dream mới này được cho là một trong những mẫu xe số quốc dân khi rất được ưa chuộng bởi người dùng. Ở trang bị, Honda Dream bản đặc biệt cho năm 2021 không có gì khác biệt so với các phiên bản trước đó. Vẫn sở hữu phanh đùm, đèn Halogen cùng với phuộc trước ống lồng, phuộc sau lò xo trụ đôi. Về sức mạnh, Honda Dream EX5 2021 vẫn sở hữu khối động cơ 110cc làm mát bằng gió. Nó cho ra công suất tối đa 8.54 mã lực ở tua máy 7,500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 8,62 Nm tại 5.500 vòng tua/phút. Hiện tại, phiên bản kỉ niệm 35 năm của Honda Dream chỉ được phân phối chính hãng tại Malaysia với hai phiên bản vành căm và vành đúc hợp kim với 2 màu xanh và đỏ. Mức giá xe Honda Dream 2021 hay EX được đề xuất của phiên bản này được đặt ở mức 4.783 RM (tương đương với khoảng 27,3 triệu đồng) cho bản vành căm và 5.009 RM (tương đương với khoảng 28,5 triệu đồng). Video: Chi tiết Honda Dream EX5 2021 mới tại Đông Nam Á.

