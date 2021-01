Chi tiết Haval M6 Plus 2021 chỉ từ 256 triệu đồng tại Trung Quốc

Thời gian gần đây, thương hiệu xe Trung Quốc Haval đã gây được sự chú ý nhờ những mẫu xe SUV mới mang thiết kế đẹp mắt. Nhằm tiếp nối xu hướng đó, vào ngày 6/1 vừa qua, hãng xe này đã chính thức ra mắt thị trường nội địa mẫu Haval M6 Plus 2021 mới. Haval M6 Plus thế hệ mới được định vị là một mẫu SUV hạng C. Nó có tổng cộng 5 phiên bản với giá bán dao động từ 71.900 – 92.900 nhân dân tệ (tương đương 256 – 331 triệu đồng). Giống như những mẫu xe có mang chữ “Plus” hoặc “Pro” khác trên thị trường Trung Quốc, Haval M6 Plus đóng vai trò một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Haval M6 đã ra mắt năm 2017 với những điểm thay đổi rõ ràng về thiết kế bên ngoài lẫn nội thất. Về ngoại hình, Haval M6 Plus giá rẻ được trang bị lưới tản nhiệt kích thước lớn phía trước, kết hợp cùng hốc hút gió hình thang bên dưới, qua đó khiến mẫu xe mới trong thời trang hơn. Đồng thời, dù phần bên trong lưới tản nhiệt vẫn sử dụng thiết kế dạng lưới, nhưng được điều chỉnh theo kiểu phân bố nghiêng, giúp xe mới trông năng động hơn. Đối với kích thước, các chiều dài, rộng, cao của M6 Plus lần lượt là 4.664/1.830/1.729mm, với trục cơ sở dài 2.680 mm, tức dài và cao hơn so với bản M6 hiện có, nhưng giữ nguyên trục cơ sở. Nhìn sang bên sườn, ta thấy xe mới có một đường gân dưới cửa kính kéo dài từ bánh trước ra tận đuôi xe, tạo hiệu ứng hình ảnh chiếc xe như thể đang lao về phía trước. Ở phía sau, mẫu xe mới sử dụng thiết kế đèn hậu dạng thanh dài, và logo thương hiệu được di chuyển xuóng bên dưới đèn hậu. Phông chữ logo trông lớn hơn và bắt mắt hơn so với mẫu hiện tại. Phần dưới của tấm cản sau có được lắp một đường viền mạ crôm bóng biển, giúp cải thiện khả năng nhận diện và phân lớp của chiếc xe mới. Chưa hết, Haval M6 Plus 2021 còn áp dụng thiết kế ống xả giấu kín. Bên trong nội thất, màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi trên mặt táp lô và cụm điều khiển trung tâm của Haval M6 Plus có áp dụng thiết kế tích hợp, và phong cách tổng thể trông thời trang sang chảnh hơn. Đồng thời, mẫu xe mới cũng được bổ sung thêm những chi tiết trang trí mạ crôm cho vô lăng 3 chấu, viền ốp cửa, cụm điều khiển trung tâm và những vị trí khác giúp xe trở nên đắt giá hơn. Trên phương diện công suất, Haval M6 Plus 2021 sẽ được trang bị một động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít với tối đa 150 mã lực và 210 Nm mô-men xoắn cực đại. Người mua có hai tùy chọn hộp số gồm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp, và cả hai đều dùng hệ dẫn động cầu trước. Video: Chi tiết Haval M6 Plus 2021 tại Trung Quốc.

Thời gian gần đây, thương hiệu xe Trung Quốc Haval đã gây được sự chú ý nhờ những mẫu xe SUV mới mang thiết kế đẹp mắt. Nhằm tiếp nối xu hướng đó, vào ngày 6/1 vừa qua, hãng xe này đã chính thức ra mắt thị trường nội địa mẫu Haval M6 Plus 2021 mới. Haval M6 Plus thế hệ mới được định vị là một mẫu SUV hạng C. Nó có tổng cộng 5 phiên bản với giá bán dao động từ 71.900 – 92.900 nhân dân tệ (tương đương 256 – 331 triệu đồng). Giống như những mẫu xe có mang chữ “Plus” hoặc “Pro” khác trên thị trường Trung Quốc, Haval M6 Plus đóng vai trò một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Haval M6 đã ra mắt năm 2017 với những điểm thay đổi rõ ràng về thiết kế bên ngoài lẫn nội thất. Về ngoại hình, Haval M6 Plus giá rẻ được trang bị lưới tản nhiệt kích thước lớn phía trước, kết hợp cùng hốc hút gió hình thang bên dưới, qua đó khiến mẫu xe mới trong thời trang hơn. Đồng thời, dù phần bên trong lưới tản nhiệt vẫn sử dụng thiết kế dạng lưới, nhưng được điều chỉnh theo kiểu phân bố nghiêng, giúp xe mới trông năng động hơn. Đối với kích thước, các chiều dài, rộng, cao của M6 Plus lần lượt là 4.664/1.830/1.729mm, với trục cơ sở dài 2.680 mm, tức dài và cao hơn so với bản M6 hiện có, nhưng giữ nguyên trục cơ sở. Nhìn sang bên sườn, ta thấy xe mới có một đường gân dưới cửa kính kéo dài từ bánh trước ra tận đuôi xe, tạo hiệu ứng hình ảnh chiếc xe như thể đang lao về phía trước. Ở phía sau, mẫu xe mới sử dụng thiết kế đèn hậu dạng thanh dài, và logo thương hiệu được di chuyển xuóng bên dưới đèn hậu. Phông chữ logo trông lớn hơn và bắt mắt hơn so với mẫu hiện tại. Phần dưới của tấm cản sau có được lắp một đường viền mạ crôm bóng biển, giúp cải thiện khả năng nhận diện và phân lớp của chiếc xe mới. Chưa hết, Haval M6 Plus 2021 còn áp dụng thiết kế ống xả giấu kín. Bên trong nội thất, màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi trên mặt táp lô và cụm điều khiển trung tâm của Haval M6 Plus có áp dụng thiết kế tích hợp, và phong cách tổng thể trông thời trang sang chảnh hơn. Đồng thời, mẫu xe mới cũng được bổ sung thêm những chi tiết trang trí mạ crôm cho vô lăng 3 chấu, viền ốp cửa, cụm điều khiển trung tâm và những vị trí khác giúp xe trở nên đắt giá hơn. Trên phương diện công suất, Haval M6 Plus 2021 sẽ được trang bị một động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít với tối đa 150 mã lực và 210 Nm mô-men xoắn cực đại. Người mua có hai tùy chọn hộp số gồm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp, và cả hai đều dùng hệ dẫn động cầu trước. Video: Chi tiết Haval M6 Plus 2021 tại Trung Quốc.