Chi tiết Dodge Challenger SRT hơn 6 tỷ, “hàng khủng” tại Sài Gòn

Xuất hiện trong bài viết là chiếc Dodge Challenger SRT 392 duy nhất tại Việt Nam, xe được nhập khẩu về nước thông qua một doanh nghiệp tư nhân vào năm 2016 và thuộc sở hữu của một người chơi xe tại Sài Gòn. Được xem như là phiên bản “nhẹ kí” của chiếc Challenger Hellcat, phiên bản SRT 392 không có quá nhiều sự thay đổi về mặt ngoại thất, khác biệt lớn nhất đến từ khối động cơ V8 Hemi siêu nạp có dung tích 6.2 lít và công suất 707 mã lực, mạnh hơn 222 mã lực so với mức 485 trên Challenger SRT 392. Điểm đặc biệt của mẫu xe cơ bắp Dodge Challenger “hàng hiếm” này nằm ở gói độ widebody cùng những món đồ chơi đắt giá được thực hiện bởi garage Việt Mỹ – một địa chỉ uy tín chuyên chăm sóc, bảo dưỡng và sửa chữa xe có tiếng ở khu vực quận 7, TP HCM. Tại Việt Nam, trào lưu độ widebody cho “xế cưng” không còn quá xa lạ với phần lớn những người chơi xe, điểm khó khăn nhất khi độ widebody (thân rộng) chính là làm sao cho thân xe trông thật hài hòa với bộ bodykit mới được bổ sung thêm chứ không chỉ đơn thuần làm tăng chiều ngang cho xe. Trong quá khứ xe từng nhiều lần được chủ nhân thay đổi diện mạo bằng phương pháp dán decal, tuy nhiên với gói nâng cấp widebody đắt giá, ngoại thất của xe còn trở nên hầm hố và cơ bắp hơn bao giờ hết. Về tổng thể, xe vẫn giữ lớp sơn đen bóng, cản trước nguyên bản được thay thế bằng chi tiết thuộc phiên bản Challenger Hellcat. Sự thay đổi bắt đầu từ khu vực bên hông khi có sự xuất hiện của những miếng ốp vòm bánh xe, các chi tiết này được bắt ốc vít cố định vào thân xe cũng như được tính toán kĩ lưỡng nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Challenger là một mẫu xe cơ bắp hiếm hoi vẫn giữ được những nét đẹp hoài cổ ở thập niên 70. Phần đầu xe là một ví dụ điển hình khi có sự xuất hiện của cụm đèn pha kép đặc trưng và lưới tản nhiệt kéo dài. Ở những mẫu xe cơ bắp, việc tận dụng tối đa luồng không khí để làm mát cho khối động cơ với dung tích “khủng” dường như đã trở thành tôn chỉ trong việc thiết kế. Nắp ca-pô được dập gân mạnh mẽ và có các khe thoát khí cỡ lớn. Líp trước to bản có tác dụng tăng tính ổn định khi xe di chuyển với tốc độ cao Hệ thống đèn chiếu sáng trên Challenger có biệt danh “Angel Eyes” kết hợp cùng với đèn LED ban ngày hiện đại, đèn hậu cỡ lớn hình chữ nhật với đèn viền sử dụng công nghệ LED và đèn phanh khẩn cấp tích hợp kính chắn gió phía sau. Logo “SRT” trên lưới tản nhiệt được sơn đỏ làm điểm nhấn. Thân xe gây ấn tượng với các miếng ốp vòm bánh xe, nổi bật không kém phải kể đến bộ mâm độ đến từ thương hiệu RSV Forged và có giá bán khoảng 180 triệu Đồng. Bộ mâm RS-1 trên xe có dạng 5 chấu kép và được cấu tạo từ 3 mảnh riêng biệt, nối lại với nhau thông qua những chiếc bu-lông. Ngoài ra, mâm xe có phần viền bên ngoài bằng kim loại đánh bóng, các nan bên trong sơn màu nâu lạ mắt. Ẩn phía sau là hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao bao gồm đĩa phanh cỡ lớn kết hợp với cùm phanh Brembo sơn đỏ. Nắp nhiên liệu cũng là một chi tiết thú vị, với thiết kế đơn giản nhưng lại được mạ chrome sáng bóng, nổi bật trên lớp sơn đen ở phần ngoại thất. Bên hông xe có hai cánh gió hông bằng sợi carbon và trọng tâm xe được hạ thấp xuống bằng hệ thống treo mới của BC Racing. Đuôi xe vẫn mang thiết kế tối giản xuyên suốt hơn hàng chục năm qua, logo “Dodge” cách điệu đặt ở vị trí trung tâm và logo “SRT” đặt lệch bên phải. Một cánh gió nhỏ vắt ngang đuôi xe cũng được bổ sung cho Challenger SRT 392, chi tiết này giúp tăng khả năng bám đường cho xe, đặc biệt khi vận hành ở tốc độ cao. Ở khu vực phía dưới có một số sự thay đổi, xe được trang bị một bộ khuếch tán gió có cấu tạo từ sợi carbon “siêu nhẹ”, toàn bộ hệ thống ống xả nguyên bản phải nhường chỗ cho các chi tiết mới của thương hiệu AWE Tuning. Với ống xả độ mới, âm thanh phát ra từ 4 họng xả không chỉ uy lực mà còn tạo cảm giác phấn khích cho người lái. Mẫu xe cơ bắp Mỹ sở hữu khoang nội thất bọc da cao cấp và cách bố trí các chi tiết bên trong khoang lái tương đối ấn tượng. Người lái có thể lựa chọn nhiều chế độ lái khác nhau như thể thao, mặc định…, hệ thống treo thích ứng với 3 chế độ. Hệ thống giải trí trên xe bao gồm 18 loa Harman Kardon và màn hình TFT sắc nét. Ghế ngồi trên xe là sự kết hợp giữa da Nappa và da Alcantara màu đỏ, lưng ghế thêu chữ “SRT” màu trắng, đem lại cái nhìn thể thao. Xe có băng ghế phía sau khá thoải mái và phù hợp với trẻ em. Vô-lăng “zin” đã được garage Việt Mỹ bọc da Alcantara cao cấp. So với đàn anh SRT Hellcat, phiên bản SRT 392 cho cảm giác dễ lái hơn, mặc dù vậy, trụ A quá lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế. Dodge Challenger SRT 392 sử dụng khối động cơ V8 hút khí tự nhiên, có dung tích “khủng” 6.4 lít, sản sinh công suất tối đa 485 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 643 Nm. Khách hàng có thể tùy chọn hộp số sử dụng trên xe là hộp số tay 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp, đi kèm lẫy số tay giúp thời gian sang số giảm xuống còn 160 mili giây. Với hộp số tự động 8 cấp thì xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,5 giây và mất 12 giây để hoàn thành quãng đường 400m. Tuy nhiên, xe còn được chủ nhân nâng cấp với bộ siêu nạp của thương hiệu Procharger giúp cho công suất máy tăng thêm 120 mã lực, chạm ngưỡng 605 mã lực và sẵn sàng cho những pha bứt tốc mạnh mẽ. Được biết, giá xe Dodge Challenger SRT khi về Việt Nam vào năm 2016 có mức bán ra từ đại lý tư nhân lên đến hơn 6 tỷ đồng - đó là chưa kể đến việc chiếc xe cơ bắp Mỹ này đã được chủ nhân trang bị hàng loạt đồ chơi hàng khủng đắt tiền khác nữa. Video: Âm thanh khủng Khiếp của Dodge Challenger khi độ pô.

