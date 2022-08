Chi tiết Chevrolet Cruze 2023 sắp ra mắt, "sát vách" Việt Nam

Với sự lên ngôi của phân khúc SUV/crossover và sự thất thế của sedan nên Chevrolet Cruze đã bị "khai tử" tại nhiều thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc, mẫu sedan hạng C này vẫn tiếp tục được bán ra dưới cái tên Monza. Chẳng còn bao lâu nữa, hãng Chevrolet sẽ tung phiên bản 2023 của Cruze ra thị trường Trung Quốc. Trước thời điểm đó, Chevrolet Cruze 2023 mới đã xuất hiện tại đại lý. Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên Chevrolet Cruze 2023 chỉ được thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất và nội thất. Ở phiên bản mới, xe vẫn được trang bị nẹp mạ crôm, tích hợp logo của hãng Chevrolet, chia lưới tản nhiệt thành 2 tầng. Tuy nhiên, nẹp mạ crôm này không chỉ vắt ngang đầu xe mà còn kéo dài xuống dưới, ôm lấy lưới tản nhiệt. Ngoài ra, lưới tản nhiệt dưới của xe còn được thay đổi từ thiết kế hình lục giác sang hình thang và có kích thước lớn hơn trước. Thay đổi tiếp theo của mẫu xe sedan Chevrolet Cruze 2023 là cụm đèn pha hẹp hơn trước, tích hợp 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Thêm vào đó là khe gió nằm dọc mới ở hai góc cản trước. Bên sườn, Chevrolet Cruze 2023 chỉ được bổ sung bộ vành la-zăng mới với thiết kế đa chấu, sơn 2 màu thể thao hơn. Tùy phiên bản, xe sẽ dùng vành có đường kính 15 inch hoặc 16 inch. Tương tự sườn xe, thiết kế đuôi xe của Chevrolet Cruze 2023 cũng không thay đổi nhiều, trừ cản sau. Ngoài thiết kế ngoại thất, Chevrolet Cruze 2023 ở thị trường Trung Quốc còn được thay đổi nhẹ về kích thước. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 4.656 mm, chiều rộng 1.798 mm, chiều cao 1.465 mm và chiều dài cơ sở 2.640 mm. Bên trong mẫu sedan hạng C này là không gian nội thất hiện đại hơn nhờ cặp màn hình nối liền nhau trên mặt táp-lô. Màn hình thứ nhất là của bảng đồng hồ kỹ thuật số, nằm sau vô lăng. Màn hình thứ hai để phục vụ hệ thống thông tin giải trí. Bên cạnh đó là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, cần số khá lớn... sạc điện thoại thông minh không dây, cổng USB TypeA/Type C, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Khi mua Chevrolet Cruze 2023, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ xăng. Thứ nhất là động cơ 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 109 mã lực. Động cơ này thậm chí còn yếu hơn 4 mã lực so với phiên bản cũ. Thứ hai là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.3L, tạo ra công suất tối đa 156 mã lực. Động cơ dự kiến tiếp tục kết hợp với hộp số 6 cấp như cũ.Giá xe Chevrolet Cruze 2023 phiên bản mới hiện chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ của xe có giá dao động từ 111.900 - 122.900 Nhân dân tệ (khoảng 391 - 430 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Chevrolet Cruze 2023 tại thị trường Nam Mỹ.

