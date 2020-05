Chevrolet Cruze LTZ dùng 3 năm chỉ hơn 400 triệu tại Việt Nam

Chevrolet Cruze tại Việt Nam đã từng là mẫu sedan hạng C rất được khách hàng đón nhận, tuy nhiên Cruze đã biến mất khỏi các đại lý của Chevrolet tại Việt Nam từ đầu tháng 8 năm 2018 khiến nhiều người yêu Cruze cảm thấy tiếc nuối. Tại thời điểm Cruze còn được phân phối, dòng xe này luôn có một mức giá hấp dẫn hơn so với các lựa chọn xe Hàn và Nhật như Kia Cerato, Mazda3 hay Toyota Corolla Altis. Giá xe Chevrolet Cruze bản LTZ “full option” này có giá bán 629 triệu đồng, rẻ hơn 10 triệu đồng so với lựa chọn Kia Cerato 2.0. Thậm chí rẻ hơn 300 triệu so với xe Nhật như Toyota Altis V-Sport vốn có giá lên đến 932 triệu đồng tại thời điểm đó. Ngoại thất thiết kế nam tính, trang bị tốt trong tầm giá và giá bán dễ tiếp cận là những yếu tố giúp Cruze đã trở thành một sự lựa chọn khá hợp lý dành cho những khách hàng có kinh tế hạn hẹp muốn sở hữu một chiếc sedan hạng C rộng rãi. Cruze LTZ 2017 được trang bị động cơ 4cyl dung tích 1.8L hút khí tự nhiên, công nghệ Ecotec cho công suất tối đa 139 mã lực và mômen xoắn cực đại 176Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Mặc dù mang đến khả năng vận hành đầm chắc, vững chãi, nhưng Cruze LTZ lại mang nhược điểm lớn chính là tiêu hao nhiên liệu hơn so với các đối thủ trong phân khúc C. Động cơ 1.8L đi cùng với trọng lượng không tải khoảng 1,2 - 1,3 tấn khiến Cruze “ăn uống” khoảng 8 lít/100km đường hỗn hợp, khoảng 6,5 lít/100km đường cao tốc và hơn 11 lít/100km đường trong thành phố. Ưu điểm của Cruze LTZ là “đồ chơi” options được trang bị khá đầy đủ với ghế bọc da, cửa sổ trời sang chảnh, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, USB, AUX, Bluetooth, ga tự động (Cruise Control), cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi và khởi động bằng nút bấm… Chiếc Chevrolet Cruze LTZ đời 2017 trong bài viết là một ví dụ Cruze đã qua sử dụng rao bán trên thị trường với mức giá khoảng trên 400 triệu đồng. Bản thân chiếc Cruze này đã lăn bánh khoảng 30.000km được rao bán với giá 450 triệu đồng, mức giá tương đương với lựa chọn xe hạng A. Nhìn chung, đây là một lựa chọn dành cho người dùng đang cần một chiếc sedan hạng C để phục vụ cho gia đình, thay vì chạy dịch vụ. Dẫu vậy, người mua cần xem xét thật kĩ lưỡng nguồn gốc của xe trước khi “xuống tiền” bởi hiện tại dòng xe này đang không còn được phân phối chính hãng tại thị trường ôtô Việt. Video: Đánh giá Chevrolet Cruze 2017 LTZ tại Việt Nam.

Chevrolet Cruze tại Việt Nam đã từng là mẫu sedan hạng C rất được khách hàng đón nhận, tuy nhiên Cruze đã biến mất khỏi các đại lý của Chevrolet tại Việt Nam từ đầu tháng 8 năm 2018 khiến nhiều người yêu Cruze cảm thấy tiếc nuối. Tại thời điểm Cruze còn được phân phối, dòng xe này luôn có một mức giá hấp dẫn hơn so với các lựa chọn xe Hàn và Nhật như Kia Cerato, Mazda3 hay Toyota Corolla Altis. Giá xe Chevrolet Cruze bản LTZ “full option” này có giá bán 629 triệu đồng, rẻ hơn 10 triệu đồng so với lựa chọn Kia Cerato 2.0. Thậm chí rẻ hơn 300 triệu so với xe Nhật như Toyota Altis V-Sport vốn có giá lên đến 932 triệu đồng tại thời điểm đó. Ngoại thất thiết kế nam tính, trang bị tốt trong tầm giá và giá bán dễ tiếp cận là những yếu tố giúp Cruze đã trở thành một sự lựa chọn khá hợp lý dành cho những khách hàng có kinh tế hạn hẹp muốn sở hữu một chiếc sedan hạng C rộng rãi. Cruze LTZ 2017 được trang bị động cơ 4cyl dung tích 1.8L hút khí tự nhiên, công nghệ Ecotec cho công suất tối đa 139 mã lực và mômen xoắn cực đại 176Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Mặc dù mang đến khả năng vận hành đầm chắc, vững chãi, nhưng Cruze LTZ lại mang nhược điểm lớn chính là tiêu hao nhiên liệu hơn so với các đối thủ trong phân khúc C. Động cơ 1.8L đi cùng với trọng lượng không tải khoảng 1,2 - 1,3 tấn khiến Cruze “ăn uống” khoảng 8 lít/100km đường hỗn hợp, khoảng 6,5 lít/100km đường cao tốc và hơn 11 lít/100km đường trong thành phố. Ưu điểm của Cruze LTZ là “đồ chơi” options được trang bị khá đầy đủ với ghế bọc da, cửa sổ trời sang chảnh, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, USB, AUX, Bluetooth, ga tự động (Cruise Control), cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi và khởi động bằng nút bấm… Chiếc Chevrolet Cruze LTZ đời 2017 trong bài viết là một ví dụ Cruze đã qua sử dụng rao bán trên thị trường với mức giá khoảng trên 400 triệu đồng. Bản thân chiếc Cruze này đã lăn bánh khoảng 30.000km được rao bán với giá 450 triệu đồng, mức giá tương đương với lựa chọn xe hạng A. Nhìn chung, đây là một lựa chọn dành cho người dùng đang cần một chiếc sedan hạng C để phục vụ cho gia đình, thay vì chạy dịch vụ. Dẫu vậy, người mua cần xem xét thật kĩ lưỡng nguồn gốc của xe trước khi “xuống tiền” bởi hiện tại dòng xe này đang không còn được phân phối chính hãng tại thị trường ôtô Việt. Video: Đánh giá Chevrolet Cruze 2017 LTZ tại Việt Nam.