Chi tiết Brilliance V7 mới - xe "Tàu" hơn 700 triệu tại Việt Nam

Kylin-GX668 - đơn vị chuyên phân phối các dòng xe hơi Trung Quốc đã mang đến "làn gió mới" trong phân khúc Crossover tại Việt Nam. Theo đó, Brilliance V7 của Trung Quốc đã chính thức được điền tên vào danh mục sản phẩm của nhà phân phối này. Mẫu xe này về nước mới khoảng 3 thang nhưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng xe hơi bởi có sự liên quan đến thương hiệu BMW. Sở dĩ Brilliance V7 2020 mới tạo cơn "sốt" nhẹ là bởi mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng BMW X3 với sự liên doanh của 2 thương hiệu Đức và Trung Quốc. Mang nhiều nét của nguyên bản X3 nhưng V7 đã được tinh chỉnh để có mức giá phù hợp hơn với nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Ở ngoại thất, mẫu xe hơi mới Brilliance V7 2020 sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới hiện đại và người dùng có thể liên tưởng đến BMW X3. Mặc dù chỉ có mức giá xe Brilliance V7 2020 chỉ 738 triệu đồng, nhưng hãng xe Trung Quốc trang bị cho khá nhiều công nghệ mới. Điển hình là hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED toàn phần, đèn pha có tính năng mở góc đánh lái, tự động bật/tắt kết hợp dải đèn định vị ban ngày. Hơn nữa, khu vực này xe còn được trang bị camera trước trong gói camera 360 độ, cảm biến trước cũng là trang bị tiêu chuẩn. Theo tìm hiểu, V7 mới có kích thước tổng thể chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 4.702 x 1.932 x 1.753 (mm), chiều dài cơ sở 2.770 mm. Thông số trên khiến chiếc xe do Kylin-GX668 phân phối thuộc phân khúc Crossover (CUV) cùng với Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander và Mazda CX-5. Brilliance V7 2020 dùng bộ mâm 5 chấu kép tạo hình chữ "V" với kích thước 19 inch kết hợp cùng bộ lốp 235/55R19 tương đối lớn với những xe thuộc phân khúc CUV. Hãng xe Trung Quốc trang bị cho V7 mới tay nắm cửa đồng màu thân xe kết hợp nút bấm mở khoá thông minh. Ngoài ra, xe có gương chiếu hậu tích hợp camera, đèn xi-nhan LED với tính năng chỉnh/gập điện, cảnh báo điểm mù... Đuôi xe Brilliance V7 hoàn toàn mới với nhiều nét giống BMW X3 khi nhìn tổng thể. Cụm đèn hậu trên chiếc CUV đến từ nước láng giềng được thiết kế nổi khối đầy gân guốc cùng công nghệ đèn LED. Những trang bị phần đuôi này cũng khá đầy đủ gồm camera/cảm biến lùi, ống xả bọc crom, đèn phanh LED trên cao... Bên ngoài giống X3 nhưng vào nội thất, Brilliance V7 lại mang nhiều nét thiết kế giống VinFast LUX SA2.0. Đáng chú ý, chiếc xe gầm cao này sở hữu màn hình giải trí trung tâm đặt nổi theo hướng dọc, cần số và khu vực điều khiển dễ khiến người nhìn liên tưởng đến dòng xe SUV của thương hiệu Việt. Đây là chiếc CUV 5+2 nên hàng ghế thứ 3 sẽ không phải là điểm mạnh khi chỉ phù hợp với trẻ em. Hai hàng ghế trước xe mang đến trải nghiệm tốt dành cho người dùng với chất liệu bọc da khá cao cấp, ghế trước chỉnh điện 6 hướng hỗ trợ bơm hơi lưng ghế. Đi theo xu hướng trẻ trung nên vô-lăng D-Cut là trang bị ấn tượng trên Brilliance V7 2020 và được kết hợp đầy đủ phím bấm chức năng. Phía sau, cụm đồng hồ lại khiến người dùng liên tưởng đến xe VinFast khi có thiết kế khá tương tự. Brilliance V7 2020 cung cấp cho người dùng hệ thống giải trí dựa trên màn hình cảm ứng 10,4 inch với độ nhạy cao có khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng dàn âm thanh 8 loa. Brilliance V7 All New cũng như nhiều mẫu xe Trung Quốc khi sở hữu dàn trang bị ngập tràn như: Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, nút bấm khởi động, điều hoà tự động 2 vùng độc lập... Nói về công nghệ, CUV trong tầm giá 700 triệu đồng tại Việt Nam, không mẫu xe nào trang bị như Brilliance V7 gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp chủ động, camera 360 độ toàn cảnh, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, cảnh báo áp suất lốp, 6 túi khí... Đáng chú ý, dưới nắp ca-pô, mẫu xe này sử dụng động cơ tăng áp 4 xy-lanh, dung tích 1.6L, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Xe vận hành nhờ hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và dẫn động cầu trước. Động cơ của Brilliance V7 có sự hợp tác với BMW nên mang đến những trải nghiệm được người dùng đánh giá tốt dù chưa thực sự hoàn hảo như trên nguyên mẫu X3. Tại Việt Nam, Brilliance V7 2020 được phân phối với mức giá 738 triệu đồng là lựa chọn hàng đầu trong tầm giá so với Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Video: Chi tiết Brilliance V7 mới tại Hải Phòng.

