Xe Trung Quốc - Brilliance V7 đắt hơn Hyundai Kona tại Việt Nam

Những năm gần đây, ôtô Trung Quốc đang dần trở nên phổ biến hơn tại thị trường Việt Nam. Các dòng xe này thường đi kèm giá rẻ, nhiều trang bị tiện nghi, an toàn và hỗ trợ lái tốt trong tầm giá,... và đây cũng chính là thế mạnh hấp dẫn khách hàng Việt của Brilliance V7 2020 mới. Tại Việt Nam, mẫu xe CUV Brilliance V7 được đưa về duy nhất một phiên bản với mức giá công bố 738 triệu đồng, mức giá này chỉ hơn một chút so với Hyundai KONA 1.6L T-GDI đang có giá 710 triệu đồng. Tạm tính, mức giá xe Brilliance V7 lăn bánh là hơn 800 triệu đồng khiến nó khó có cửa so với CUV 5 hay 5+2 đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của BMW X3 thế hệ cũ, Brilliance V7 có kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.702 x 1.932 x 1.753mm đi cùng với chiều dài cơ sở 2.770mm. Làm so sánh, kích thước của Brilliance V7 nhỉnh hơn một chút so với mẫu CUV 5+2 chỗ ăn khách như Honda CR-V có kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.584 x 1.855 x 1.679 và chiều dài cơ sở 2.660mm. Tương tự VinFast, Brilliance V7 sử dụng động cơ mua công nghệ từ hãng BMW, điển hình là động cơ 4cyl 1.6L tăng áp (Twin-Scroll) cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 7 cấp (7DCT) của GETRAG. Mẫu xe CUV Brilliance V7 sử dụng đèn pha công nghệ LED ma trận tích hợp LED ban ngày, cùm đèn hậu full-LED đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm kích thước 19 inch đi cùng với thông số lốp (235/55R19). Thoạt nhìn, tổng thể thiết kế của Brilliance V7 khiến người xem gợi nhớ đến mẫu SUV cỡ trung VinFast Lux SA2.0. Nội thất Brilliance V7 được trang bị khá nhiều “đồ chơi” khá hấp dẫn cho cho một chiếc xe có giá dưới 750 triệu đồng. Brilliance V7 được trang bị khá đầy đủ các tiện nghi như ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng được tích hợp chức năng điều chỉnh điện và bơm hơi tựa lưng. Cụm đồng hồ hỗ trợ lái 7 inch, màn hình điều khiển trung tâm LCD 10.4 inch đặt dọc được tích hợp camera 360 độ, sử dụng kết hợp với dàn âm thanh 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh,... Chưa dừng lại đó, Brilliance V7 còn được trang bị đèn LED trang trí nội thất Ambilight sang chảnh, hay một số trang bị an toàn cao cấp như hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và hỗ trợ phanh khẩn cấp chủ động (EBD), đây vốn là những “đồ chơi” chỉ có trên xe sang, thật khó để tìm thấy trên một mẫu xe có giá dưới 750 triệu đồng từ các thương hiệu Nhật, Hàn và Mỹ. Brilliance V7 được xem là một món hời cho khi chủ xe có thể tận hưởng các options công nghệ hiện đại trong một chiếc xe giá rẻ. Tuy nhiên khi mang "mác" xe Trung Quốc tại Việt Nam, nó khó lòng có doanh số tốt khi chưa được kiểm chứng nhiều và khó gây ấn tượng với khách Việt. Video: Chi tiết xe Trung Quốc - Brilliance V7 tại Việt Nam.

