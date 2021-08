Chi tiết bộ ba siêu xe đua gần 50 tỷ đồng từ Mercedes-AMG

Được ra đời bởi 2 cựu kỹ sư Hans Heyer và Clemens Schikentanz, chiếc Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG đời 1971 là niềm tự hào của AMG khi về nhì chung cuộc tại giải đua 24 Hours of Spa. Danh tiếng của AMG cũng bắt đầu lan rộng từ đây. Vì có trọng lượng lớn hơn hầu hết các đối thủ trong giải đua nên siêu xe Mercedes-AMG 300 SEL 6.8 AMG được đặt biệt danh là "Con lợn đỏ" (The Rote Sau). Tuy nhiên khi chiếc xe vô địch thể thức mà nó tham gia và về đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc, tất cả đã phải câm lặng. Để kỷ niệm chiến thắng quan trọng này, Mercedes đã cho ra mắt bộ ba xe đua "50 Years Legend of Spa" độc nhất vô nhị với diện mạo gợi nhớ đến chiếc 300 SEL 6.8 AMG huyền thoại của 50 năm trước. Bộ ba này bao gồm Mercedes-Benz SLS AMG GT3, Mercedes-AMG GT3 đời 2016 và Mercedes-AMG GT3 bản hiện tại (2020). Nội thất của cả ba chiếc xe đua đặc biệt đều có màu xám Graphite Metallic Matt, bảng điều khiển bằng sợi carbon đi kèm một tấm bảng kỷ niệm có chữ ký của người sáng lập AMG, Hans Werner Aufrecht. Cả ba đều có hệ thống xả ở mức tối đa và dùng động cơ AMG V8 6.3L sản sinh công suất 641 mã lực. Trong ba chiếc, chỉ có Mercedes-AMG GT3 2020 là vẫn đang được sản xuất, hai chiếc còn lại đều đã ngừng sản xuất từ lâu. Vì vậy, chiếc Mercedes-AMG GT3 2016 bản kỷ niệm là một chiếc xe cũ, có số khung 100, còn chiếc SLS AMG GT3 được chế tạo từ phần thân vỏ cuối cùng sót lại trong nhà máy của dòng xe này. Vì quá độc đáo và ý nghĩa, giá xe Mercedes-Benz SLS AMG GT3 "50 Years Legend of Spa" được hãng bán ra lên tới 770.000 USD (khoảng 17,7 tỷ đồng), chiếc GT3 2020 và GT3 2016 có giá lần lượt là 681.000 USD và 592.000 USD (khoảng 15,7 tỷ VNĐ và 13,6 tỷ đồng). Video: Mercedes SLS AMG GT3 và 300 SEL 6.8 AMG trên đường đua.

