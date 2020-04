BMW R Nine T 2020 phiên bản "rắn hổ mang" gần 900 triệu đồng

Với tên gọi ‘Cobra’, dự án này được thực hiện bởi Hookie Co, một xưởng độ tại vùng Dresden, bang Saxony, phía Đông nước Đức. Nơi đây cũng từng nổi tiếng với nhiều bản độ độc đáo từ các mẫu xe môtô của BMW, Yamaha hay Honda. Trong quá khứ, Hookie từng thiết kế lại một số bộ phận hay tạo ra hẳn bộ kit theo phong cách scrambler cho R Nine T. Nhưng lần này, nhà độ Đức đã quyết định “mạnh tay” với một phiên bản Cobra mang đậm chất cổ điển. Được phát triển dựa trên chiếc BMW R Nine T 2020 mới, biến thể này vẫn sử dụng khối động cơ 1170 cc. Trong khi đó, bộ khung body đã được sửa đổi đáng kể so với trạng thái ban đầu. Đầu tiên, dáng đứng của chiếc mô-tô nhà BMW đã thay đổi hoàn toàn, tạo hơi hướng khum khum tiến về phía trước ngay cả khi được dựng chân chống. Đều này đến từ phần khung mới trên chiếc xe, thẳng hơn nhiều so với những gì nguyên bản mà BMW áp dụng. Ở góc ngang, có thể dễ dàng quan sát thấy các chi tiết từ chảng 3, bình xăng, yên xe và khu vực đuôi đều nằm trên một đường thẳng. Đi vào chi tiết, một bình xăng dạng hình hộp với nhiều đường nét thẳng tắp đã được sử dụng, thay thế cho kiểu thiết kế bo tròn của chiếc nguyên bản. Trên bề mặt của khu vực này cũng được phết một lớp sơn đặc biệt. Ngoài phần đuôi hơi hướng lên trên, phần chắn bùn trước dường như đã được thu ngắn lại, tăng vẻ đẹp mộc mạc cho chiếc R Nine T. Ngoài ra, đèn pha của chiếc xe được sử dụng công nghệ LED, mang tới cường độ chiếu sáng tốt. Cuối cùng, phiên bản Cobra của BMW R Nine T, theo kế hoạch, sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 10 chiếc. Hiện tại, xưởng độ Đức đã hoàn thành 5 chiếc và trong đó chiếc đầu tiên đã có chủ. Năm chiếc còn lại dự kiến sẽ được hoàn thành vào mùa thu này với 5 kiểu phối màu khác nhau. Giá xe BMW R Nine T Cobra là 34.900 Euro (tương đương khoảng 890 triệu đồng). Video: Chi tiết "xế nổ" BMW R nineT Scrambler 2020.

Với tên gọi ‘Cobra’, dự án này được thực hiện bởi Hookie Co, một xưởng độ tại vùng Dresden, bang Saxony, phía Đông nước Đức. Nơi đây cũng từng nổi tiếng với nhiều bản độ độc đáo từ các mẫu xe môtô của BMW, Yamaha hay Honda. Trong quá khứ, Hookie từng thiết kế lại một số bộ phận hay tạo ra hẳn bộ kit theo phong cách scrambler cho R Nine T. Nhưng lần này, nhà độ Đức đã quyết định “mạnh tay” với một phiên bản Cobra mang đậm chất cổ điển. Được phát triển dựa trên chiếc BMW R Nine T 2020 mới, biến thể này vẫn sử dụng khối động cơ 1170 cc. Trong khi đó, bộ khung body đã được sửa đổi đáng kể so với trạng thái ban đầu. Đầu tiên, dáng đứng của chiếc mô-tô nhà BMW đã thay đổi hoàn toàn, tạo hơi hướng khum khum tiến về phía trước ngay cả khi được dựng chân chống. Đều này đến từ phần khung mới trên chiếc xe, thẳng hơn nhiều so với những gì nguyên bản mà BMW áp dụng. Ở góc ngang, có thể dễ dàng quan sát thấy các chi tiết từ chảng 3, bình xăng, yên xe và khu vực đuôi đều nằm trên một đường thẳng. Đi vào chi tiết, một bình xăng dạng hình hộp với nhiều đường nét thẳng tắp đã được sử dụng, thay thế cho kiểu thiết kế bo tròn của chiếc nguyên bản. Trên bề mặt của khu vực này cũng được phết một lớp sơn đặc biệt. Ngoài phần đuôi hơi hướng lên trên, phần chắn bùn trước dường như đã được thu ngắn lại, tăng vẻ đẹp mộc mạc cho chiếc R Nine T. Ngoài ra, đèn pha của chiếc xe được sử dụng công nghệ LED, mang tới cường độ chiếu sáng tốt. Cuối cùng, phiên bản Cobra của BMW R Nine T, theo kế hoạch, sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 10 chiếc. Hiện tại, xưởng độ Đức đã hoàn thành 5 chiếc và trong đó chiếc đầu tiên đã có chủ. Năm chiếc còn lại dự kiến sẽ được hoàn thành vào mùa thu này với 5 kiểu phối màu khác nhau. Giá xe BMW R Nine T Cobra là 34.900 Euro (tương đương khoảng 890 triệu đồng). Video: Chi tiết "xế nổ" BMW R nineT Scrambler 2020.