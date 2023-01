Chi tiết BMW 3 series 2023 từ 1,5 – 1,7 tỷ đồng tại Đông Nam Á

Mức giá xe BMW 3 Series 2023 cho 3 phiên bản bán ra lần lượt như sau:BMW 320i: 283.800 RM (1,5 tỷ đồng). BMW 330i: 317.800 RM (1,7 tỷ đồng). BMW 330e: 298.800 RM (1,6 tỷ đồng) BMW 3 Series 2023 mới giữ lại phần lớn thiết kế trên phiên bản tiền nhiệm đồng thời điều chỉnh một số điểm nhấn tạo khác biệt. Cụ thể cụm đèn pha được thiết kế lại với dải đèn LED ban ngày kiểu boomerang, đồng thời loại bỏ rãnh chia đôi cụm đèn pha để tạo tổng thể cụm đèn mượt hơn. Động cơ của BMW 3 Series 2023 vẫn là phiên bản động cơ B48 dung tích 2.0L, tăng áp 4 xi lanh, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động cầu sau. Công suất được tinh chỉnh theo từng phiên bản. Cụ thể phiên bản BMW 320i có công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực địa 300 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 7,4 giây và tốc độ tối đa là 235 km/h. Phiên bản BMW 330i có công suất tối đa 254 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 5,8 giây và tốc độ tối đa 250 km/h. Trong khi BMW 330e trang bị động cơ plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tỏ điện. Công suất và mô-men xoắn cực đại khi kết hợp đạt 288 mã lực và 420 Nm. Trong khi mô-tơ điện có công suất và mô-men xoắn lần lượt là 107 mã lực và 265 Nm, đi kèm với hộp số ZF. Ở chế độ EV, BMW 330e có thể đi được hành trình lên đến 50 km và tốc độ tối đa 140 km/h. Bù lại, BMW 330e có tự trọng tăng thêm 245 kg so với phiên bản 330i (1.845 kg so với 1.600 kg), đồng thời dung tích cốp cũng chỉ còn 375 lít, giảm 105 lít so với 330i. Tại Malaysia, khách hàng đặc biệt ưa chuộng phong cách của những chiếc M Performance. Vì vậy trên phiên bản facelift lần này, BMW Malaysia chỉ cung cấp duy nhất gói trang bị M Sport cho 3 Series 2023. Điểm nhấn chính là hốc gió cản trước sử dụng thiết kế mặt lưới tổ ong, ốp thân xe kiểu M aerodynamic package, trang trí Shadow Line, huy hiệu M ở thân xe, ốp bậc cửa, bàn đạp ga phanh, ghế ngồi, tựa đầu, cũng như đồng hồ lái phong cách M. Ngoài ra, chìa khóa cũng được đính huy hiệu M. Tất cả phiên bản BMW 3 Series 2023 được trang bị la-zăng hợp kim 18 inch M, thiết kế 5 chấu kép (848 M Bicolour Jet Black). Đi kèm là bộ lốp thể thao với bánh sau to bản hơn. Ngoài ra, phiên bản động cơ truyền thống sẽ trang bị hệ thống treo M Sport, trong khi BMW 330e được trang bị hệ thống treo thích ứng cao cấp hơn. Không gian bên trong BMW 3 Series 2023 được nâng cấp khá nhiều và công nghệ. Ấn tượng nhất là cụm màn hình cong khi kết hợp đồng hồ lái kỹ thuật số 12,3 inch cùng với màn hình giải trí trung tâm 14,9 inch. Màn hình trung tâm tích hợp giao diện giải trí BMW Live Cockpit Professional trên nền hệ điều hành BMW OS 8 mới nhất và trợ lý ảo BMW Intellgent Personal Assisstant. Màn hình hiển thị kính lái HUD cũng sẽ trang bị tiêu chuẩn. Tổng thể khu vực điều khiển trên BMW 3 Series 2023 vẫn theo truyền thống khi đặt màn hình lệch về một bên, tuy nhiên cần số truyền thống đã biến mất. Nội thất được bọc da Vernasca màu đen tiêu chuẩn, chủ nhân phiên bản 330i và 330e có thể nâng cấp da Mocha. Nhìn chung tổng thể bảng táp lô khá nhiều điểm chung với mẫu xe điện BMW i4 EV ra mắt tại Malaysia vào tháng 5/2022. BMW 3 Series 2023 cũng trang bị tiêu chuẩn những công nghệ hiện đại nhất của hãng xe Đức, bao gồm ứng dụng điều khiển từ xa Comfort Access Cập nhật trực tuyến Remote Software Update và công nghệ nhận diện BMW ID. Công nghệ kết nối Connected Package Professional cũng được trang bị (miễn phí ở hiện tại), bao gồm hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, yêu cầu dịch vụ từ xa Remote Services. Với ứng dụng My BMW App, bạn có thể truy cập toàn bộ tính năng ngay trên điện thoại Smartphone của mình. Phiên bản 320i trang bị âm thanh 6 loa tiêu chuẩn, trong khi 2 mẫu 330i và 303e cao cấp hơn với âm thanh 10 loa. Về trang bị an toàn, BMW 3 Series đi kèm gói Driving Assistant tiêu chuẩn. Gói an toàn này hỗ trợ các tính năng như Cảnh báo chệch làn đường LDW kết hợp đánh lái chủ động tránh va chạm, Cảnh báo đổi làn LCW, Cảnh báo va chạm phía trước với hệ thống phanh tránh va chạm AEB, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Cảnh báo va chạm phía sau, Hiển thị giới hạn tốc độ và Hỗ trợ giữ tốc độ giới hạn thủ công. Tuy nhiên, BMW 3 Series 2023 vẫn chưa có hỗ trợ điều khiển hành trình thích ứng ACC và hệ thống tự lái Cấp độ 2. Hỗ trợ người lái còn có Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Park Assistant và Cảm biến hỗ trợ đỗ xe bao gồm giám sát khoảng cách, Hỗ trợ đỗ xe ghép ngang và camera lùi. Mẫu xe sedan BMW 3 Series 2023 được áp dụng bảo hành 5 năm và không giới hạn số km với chương trình miễn phí bảo dưỡng định kỳ và hỗ trợ cứu hộ. Khách hàng tại Malaysia được tham gia chương trình hội viên BMW Group Loyalty+, thẻ đặc quyền BMW Privileges Card, và BMW Service Online. Nếu không muốn tham gia chương trình bảo hành mở rộng, BMW Malaysia cũng áp dụng chính sách giảm giá. Mức áp dụng cho 3 phiên bản 320i, 330i và 330e lần lượt là 263.600 RM (1,42 tỷ đồng), 278.600 RM (1,5 tỷ đồng) và 297.600 RM (1,6 tỷ đồng). Video: Giới thiệu BMW 3-Series 2023 thế hệ mới.

