Chi tiết Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante không dưới 7 tỷ đồng

Hồi tháng 1/2023, khi Aston Martin DBS 770 Ultimate mui mềm đã lộ diện, hãng cũng đã đề cập rằng xe có 2 kiểu thân là Coupe mui cứng và Volante mui mềm. Tuy nhiên tại thời điểm đó, chỉ hình ảnh của bản Coupe được hé lộ. Đến nay, thương hiệu xe thể thao thượng lưu có trụ sở tại Gaydon, Anh Quốc mới công bố tiếp về hình ảnh của bản Volante, thông qua phần mềm 3D Configurator cho phép tất cả mọi người có thể tùy biến chiếc xe Aston Martin yêu thích. Volante cũng là kiểu dáng hiếm hơn trong 2 kiểu thân xe của DBS 770 Ultimate vì chỉ có 199 chiếc được sản xuất, trong khi kiểu Coupe mui cứng sẽ có số lượng tối đa lên đến 300 chiếc. Toàn bộ các xe Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante đặc biệt cũng đã được bán hết. Khác biệt tiêu biểu nhất của bản Volante so với bản Coupe nằm ở cơ cấu mui xếp mềm, cho phép người lái và hành khách đi cùng có thể tận hưởng gió trời tự nhiên một cách vô cùng phóng khoáng và thoải mái. Cơ cấu này góp phần làm tăng khối lượng của bản Volante thêm 10 kg để đạt đến mức 1.855 kg và khiến phiên bản này cần 3,6 giây để tăng tốc 0 - 100 km/h, chậm hơn 0,2 giây so với bản Coupe. Dù vậy, cả 2 kiểu thân đều có thể đạt tới vận tốc tối đa 340 km/h như nhau. Con số "770" ở tên xe chính là thông số công suất của khối động cơ V12 5,2 lít tăng áp kép khi tính theo đơn vị mã lực PS, tăng thêm 45 đơn vị so với các phiên bản DBS Superleggera trước đây. Lượng mô-men xoắn cực đại lên đến 900 Nm, kết hợp hộp số tự động ZF 8 cấp được hiệu chỉnh đặc biệt. Công suất của Aston Martin DBS 770 Ultimate được nâng cấp đáng kể nên bộ phanh gốm carbon cũng được cải tiến để phù hợp hơn. Đĩa trước của DBS 770 Ultimate là 16,1 inch và đĩa sau là 14,1 inch. Aston Martin trang bị cho những chiếc xe này Pirelli P Zero có kích thước 265/35 R21 phía trước và 305/30 R21 phía sau. Về ngoại thất, DBS 770 Ultimate Volante có các thành phần trang trí bằng sợi carbon, bổ sung thêm khe gió để tản nhiệt tốt hơn, bộ khuếch tán phía sau kiểu dáng mới. Bước vào bên trong, bạn sẽ tìm thấy ghế Sports Plus tiêu chuẩn bọc da Aniline và Alcantara có thể điều chỉnh điện 12 hướng và huy hiệu trên bảng điều khiển trung tâm, trong khi danh sách các tính năng tiêu chuẩn bao gồm màn hình hệ thống thông tin giải trí 8 inch, camera 360 độ và công nghệ đỗ xe tự động Auto Parking. Lượng tiện ích tùy biến được dường như không có giới hạn, được thể hiện rất rõ qua bộ 3D Configurator trên website Aston Martin. Bạn có thể chọn trang bị thêm cho xe ghế thể thao Performance Seat bằng sợi carbon, trang trí nội thất bằng gỗ hoặc sợi carbon, vô-lăng GT có sưởi, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, làm mát ghế trước và nhiều tính năng khác. Thậm chí còn có chỗ để chứa một chiếc ô che mưa hoặc bộ hành lý bốn món bằng da cao cấp. Quá trình sản xuất Aston Martin DBS 770 Ultimate đã bắt đầu đối với cả 2 kiểu thân Coupe và Volante. Những khách hàng đặt mua sớm nhất dự kiến sẽ được giao xe kể từ quý III năm 2023. Hiện thông tin về giá xe Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante của phiên bản đặc biệt này vẫn được giữ kín, chỉ biết rằng sẽ không thể thấp hơn mức 300.000 USD (7 tỷ đồng) của bản DBS tiêu chuẩn. Video: Giới thiệu Aston Martin DBS 770 Ultimate.

