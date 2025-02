Maextro S800 Trung Quốc đẹp như Mercedes-Maybach, chỉ từ 136.000 USD

Sau một lần cho giới truyền thông Trung Quốc xem mắt trước, cũng như tung hình ảnh chính thức, mới đây, Maextro, thương hiệu chung giữa Huawei và nhà sản xuất theo hợp đồng cũ của Nio là JAC đã chính thức cho ra mắt chiếc sedan hạng sang Maextro S800 tại Trung Quốc với tư cách là đối thủ trong nước của Mercedes- Maybach S-Class. S800 có tùy chọn hệ truyền động hoàn toàn bằng điện hoặc mở rộng phạm vi, 32 cảm biến ADAS, chiều dài thân xe 5480 mm và công suất lên tới 635 kW (852 mã lực). Xe sẽ bắt đầu được bán tại Trung Quốc vào tháng 5/2025, mức giá xe Maextro S800 2025 từ 1 – 1,5 triệu nhân dân tệ (136.000 – 205.000 USD) với bộ sạc 6C. Lễ ra mắt chính thức vào ngày 20/2 vừa qua dành riêng cho công nghệ Maextro S800. Đây là chiếc xe đầu tiên tích hợp nền tảng kỹ thuật số của Huawei có tên gọi là “Tuling Longxing”. Nền tảng này hỗ trợ khả năng học tự động để đạt được những cải tiến về khả năng kiểm soát miền. Hơn nữa, khung gầm của xe hỗ trợ nhiều biến thể hệ truyền động khác nhau: động cơ kép, ba động cơ và bốn động cơ. Do đó, công suất đầu ra nằm trong khoảng 480 – 1300 mã lực. Khung gầm của Maextro S800 phù hợp với xe ô tô mui kín, xe SUV và xe ô tô nhỏ có tổng trọng lượng từ 3-3,8 tấn. Là sản phẩm chủ lực của Huawei trong ngành công nghiệp ôtô, sedan điện Maextro M800 sở hữu nhiều công nghệ của gã khổng lồ công nghệ thông tin này. Nó có các hệ thống như hệ thống nhận dạng đường bộ Huawei ADS, Huawei DATS (Hệ thống mô-men xoắn thích ứng động) và hệ thống kiểm soát thân xe Huawei Xmotion. Các quan chức của Maextro rất tự hào về hệ thống nhận dạng đường bộ Huawei ADS vì nó tự động quét các điều kiện đường phía trước, điều chỉnh phân phối mô-men xoắn và đánh lái trước và sau. Hệ thống treo chủ động của xe có thể phản ứng với các gờ giảm tốc và điều kiện đường xá xấu trước. Hơn nữa, Maextro S800 hỗ trợ công nghệ lái bốn bánh. Do đó, chiếc xe dài 5,48 mét này có bán kính quay vòng là 5,05 mét trong các tình huống lái xe hàng ngày. Hơn nữa, ở chế độ đặc biệt, bán kính quay vòng của xe có thể giảm xuống còn 3,8 mét. Một tính năng khác của xe là chế độ cua đi. Nó cho phép xe lái ngang lên đến 16 độ. Trước đó, Maextro đã chia sẻ một video về chiếc sedan S800 đi cua giữa những chiếc Mercedes-Benz Maybach. Hệ thống nhận thức của xe bao gồm 32 cảm biến, bao gồm bốn LiDAR 192 dòng. Các cảm biến này giúp tăng khoảng cách phát hiện trong mưa, sương mù và bụi lên 60%. Độ trễ nhận thức đã giảm 40%. ADAS của xe có thể tự động phát hiện va chạm và điều chỉnh tư thế thân xe, tư thế ghế ngồi, thắt chặt dây an toàn, nâng cửa sổ và mở khóa khóa điều khiển trung tâm. Sau va chạm, Maextro S800 sẽ chuyển nguồn điện dự phòng và báo cáo thông tin cứu hộ. Đèn pha của Maextro S800 theo dõi quỹ đạo lái xe với chức năng nhận thức thời gian thực. Đèn pha của xe có thể tương tác với người lái và người đi bộ, tăng cường sự an toàn. Một điểm nổi bật khác của Maextro S800 là hệ thống lưu thông không khí hai lớp với khả năng lọc vi khuẩn, vi-rút và khí độc hại. Biến thể EREV của Maextro S800 hỗ trợ hệ thống điện áp cao 800V, phù hợp với sạc 6C. Điều đó có nghĩa là pin có thể được sạc bằng nguồn điện DC gấp sáu lần dung lượng. Maextro S800 EREV có pin 65 kWh, có nghĩa là nó có thể được sạc bằng 390 kW. Mất 10,5 phút để sạc pin từ 10% đến 80%. Maextro S800 sử dụng sơn thân xe hai màu, bánh xe 20 inch với nắp bánh xe tự căn chỉnh và cảm biến LiDAR trên nóc xe. Đây là một chiếc sedan lớn với kích thước 5480/2000/1536 mm (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) và chiều dài cơ sở 3370 mm. Maextro S800 sử dụng các biến thể hệ truyền động BEV (xe điện chạy bằng pin) và EREV (xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng). Biến thể BEV chỉ có ba động cơ điện (mỗi động cơ có công suất 160 kW) với tổng công suất là 635 kW (852 mã lực). Biến thể EREV của chiếc xe này đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh hai động cơ cho công suất 390 kW (523 mã lực) và bộ mở rộng phạm vi hoạt động 1,5 lít theo tiêu chuẩn. Ngoài ra còn có phiên bản ba động cơ có công suất cực đại là 635 kW. Video: Maextro S800 của Trung Quốc đẹp như Mercedes-Maybach.

