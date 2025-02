Suzuki XL7 hybrid đang giảm chỉ còn 545 triệu đồng tại Việt Nam

Theo tìm hiểu, mẫu xe Suzuki XL7 hybrid tại Việt Nam đang được đại lý chạy chương trình ưu đãi tặng 50% lệ phí trước bạ, 20 triệu đồng tiền mặt và tặng thêm quà tặng 5 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị ưu đãi dành cho Suzuki XL7 hybrid hiện lên tới 55 triệu đồng, quy đổi thành tiền mặt và trừ vào giá bán. Tại thị trường Việt Nam, mức giá xe Suzuki XL7 hybrid niêm yết khoảng 600 triệu đồng cho bản một màu sơn và 608 triệu đồng cho bản hai tông màu. Sau khi áp dụng chương trình ưu đãi, Suzuki XL7 hybrid có giá bán tương ứng lần lượt là 545 triệu đồng và 553 triệu đồng. Như vậy, so với các đối thủ cùng phân khúc, Suzuki XL7 hybrid đang có giá bán gần tương đương với Mitsubishi Xpander bản AT tầm trung và thậm chí còn rẻ hơn mẫu Toyota Avanza Premio bản số sàn tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Suzuki XL7 bản xăng cũng đang được giảm giá sâu tới 95 triệu đồng, xuống chỉ còn 505 triệu đồng. Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng xe được áp dụng ưu đãi thuộc lô sản xuất năm 2023. So với thế hệ XL7 cũ, phiên bản Hybrid không có quá nhiều thay đổi về thiết kế bên ngoài, xe được tăng cường diện mạo thể thao, thêm phần khỏe khoắn với mâm xe và lưới tản nhiệt màu đen, ngoại thất 2-tone màu ấn tượng. Đi cùng là cụm đèn pha LED tự động bật tắt tùy vào điều kiện ánh sáng môi trường, đèn hướng dẫn “Guide me light” có chức năng duy trì đèn chiếu sáng khi xe đã tắt hoàn toàn giúp người lái dễ dàng quan sát khi di chuyển đến xe hoặc trở về nhà khi trời tối. Gương xe gập điện tự động. Phía sau XL7 Hybrid nổi bật với viền chrome trang trí, logo Hybrid ở phần đuôi xe là một điểm nhấn tạo sự khác biệt cho mẫu xe 7 chỗ này. Nội thất của XL7 Hybrid cũng được Suzuki chú trọng. Phần trần xe được thay đổi từ màu be thành màu xám nhạt, kết hợp cùng viền trang trí màu bạc liền mạch từ cửa hông, qua khu vực bảng điều khiển và vô lăng. Trang bị đáng chú ý là màn hình cảm ứng 10 inch, kết nối với Apple CarPlay và Android Auto không dây, hỗ trợ nhu cầu kết nối và giải trí. Xe có không gian rộng rãi ở cả 3 hàng ghế với chế độ gập mở linh hoạt hàng ghế thứ 2 và thứ 3, mở rộng dung tích khoang hành lý lên đến 550 lít. Điều đáng chú ý nhất trên XL7 Hybrid là ở động cơ. Xe được trang bị động cơ hybrid mới giống trên Ertiga, là máy 1.5L kết hợp mô-tơ điện và pin lithium-ion nhỏ giúp hỗ trợ tăng tốc. Động cơ này vẫn có công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Pin xe được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Động cơ này được trang bị hệ thống SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) phát triển bởi Suzuki, cho phép xe sử dụng các nguồn năng lượng từ động cơ xăng, kết hợp cùng bộ máy phát tích hợp khởi động (ISG) và pin Lithium-Ion. Đặc biệt, mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid được trang bị tính năng Idling Stop nhằm tối đa thời gian dừng nghỉ của động cơ xăng. Về trang bị an toàn, XL7 Hybrid được bổ sung ga tự động (Cruise Control), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảm biến lùi, camera lùi cùng 2 túi khí... Video: Đánh giá Suzuki XL7 hybrid tại Việt Nam.

