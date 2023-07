Chevrolet Traverse 2024 trình làng, sẵn sàng "đấu" Hyundai Palisade

Chevrolet Traverse là mẫu xe khá thầm lặng ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, đây lại là một trong những mẫu crossover 3 hàng ghế bán chạy nhất tại thị trường này. Để duy trì sức hút cho xe, thương hiệu Chevrolet của tập đoàn General Motors (GM) đã vén màn Chevrolet Traverse 2024 mới. Chevrolet Traverse thế hệ mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự những người anh em cùng thương hiệu như Silverado và Suburban. Có thể thấy điều đó qua lưới tản nhiệt cỡ lớn và "cơ bắp" hơn trước. Bên cạnh đó là hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên và đèn pha ở bên dưới. Đây đồng thời cũng là trang bị đặc trưng của các mẫu xe Chevrolet đời mới. Trong khi đó, khu vực bên sườn của Chevrolet Traverse 2024 được cải tiến nhẹ với thân vỏ mượt mà hơn, cột C ấn tượng hơn và đường dập gân nổi bật. Đằng sau mẫu crossover 3 hàng ghế này xuất hiện cụm đèn hậu bắt mắt, nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng trên cửa cốp, tích hợp logo của hãng Chevrolet. Trong thời gian qua, nội thất của xe Chevrolet đã được cải tiến rất nhiều so với trước. Nội thất của Chevrolet Traverse 2024 là minh chứng mới nhất. Bên trong mẫu xe này là không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn và chất liệu nội thất có chất lượng cao hơn. Điểm nhấn của xe nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số 11 inch, nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước lên đến 17,7 inch. Tiếp đó là cụm điều khiển trung tâm mới trong khi cần số được chuyển lên cột vô lăng, theo phong cách của những mẫu xe Hàn Quốc như Hyundai. Khi mua Chevrolet Traverse 2024, khách hàng có thể chọn cấu hình nội thất 7 chỗ hoặc 8 chỗ. Ở cấu hình 7 chỗ, xe được trang bị 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa. Bên cạnh đó là khoang hành lý có thể tích lên đến 2.764 lít, rộng hơn cả đối thủ Toyota Grand Highlander mới. Hiện hãng Chevrolet chưa công bố thông tin cụ thể về trang bị của mẫu xe này. Chỉ biết rằng, xe sẽ có những trang bị tùy chọn như tính năng sưởi ở vô lăng và 2 hàng ghế trước cũng như hàng ghế cuối gập chỉnh điện. Không thua kém các đối thủ, Chevrolet Traverse 2024 cũng có những tính năng an toàn chủ động ADAS tiêu chuẩn như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ đèn pha thông minh, cảnh báo khoảng cách an toàn và phanh tránh va chạm với người đi bộ/xe đạp phía trước. Đặc biệt, mẫu xe Mỹ còn còn có tính năng Buckle to Drive nâng cấp. Buckle to Drive đòi hỏi người lái và hành khách phía trước phải thắt dây an toàn trước khi xe lăn bánh. Thêm vào đó là tính năng Rear Seat Belt Reminder mới, giúp nhắc nhở người lái nếu hành khách ở hai hàng ghế sau không thắt dây an toàn. Ngoài những tính năng an toàn tiêu chuẩn, Chevrolet Traverse 2024 còn lần đầu tiên được trang bị công nghệ hỗ trợ lái bán tự động Super Cruise tùy chọn. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đánh lái trong điểm mù, hỗ trợ lùi đỗ xe, phanh tự động khi lùi, cảnh báo có người đi bộ khi lùi, phanh tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh khẩn cấp tự động tại giao lộ, nhận biết biển báo giao thông và camera 360 độ... cũng là trang bị tùy chọn của xe. Tại thị trường Mỹ, Chevrolet Traverse 2024 lần đầu tiên có phiên bản Z71 hoàn toàn mới. So với các phiên bản còn lại, Chevrolet Traverse Z71 2024 tạo sự khác biệt bằng thiết kế đầu xe hầm hố hơn nhằm cải thiện góc tiếp cận, tấm ốp gầm bằng nhôm bên dưới cản trước, móc cứu hộ màu đỏ và vành 18 inch, đi kèm lốp chạy mọi địa hình. Chưa hết, bản Z71 còn sở hữu khoảng sáng gầm lớn hơn, hệ thống treo cải tiến với giảm xóc riêng, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với ly hợp kép, hệ thống hỗ tr ợ xuống dốc, chế độ chạy địa hình Terrain Mode đặc biệt và ghế bọc bằng chất liệu Evotex. Với những người lái tìm kiếm xe có diện mạo thể thao hơn thì phiên bản RS chính là lựa chọn phù hợp. Chevrolet Traverse 2024 bản RS được trang bị hệ thống treo thể thao và vành hợp kim nhôm 22 inch sơn màu đen bóng. Những chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt, baga nóc và nẹp xung quanh thân xe đều sơn màu tối. Phong cách thể thao tiếp tục được áp dụng cho nội thất của phiên bản RS với vô lăng vát đáy và những điểm nhấn màu đỏ tương phản. Ghế của bản RS được bọc da trong khi hàng ghế sau gập chỉnh điện, giúp hành khách dễ dàng xuống phía cuối xe hơn. Ngoài ra, Chevrolet Traverse 2024 còn có 2 gói ngoại thất là Midnight và Sport Edition dành cho 2 bản LS cũng như LT. Tùy theo phiên bản, xe sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh 2 mảnh mới và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay AutoSense. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Chevrolet Traverse 2024 là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L hoàn toàn mới, thay động cơ V6, dung tích 3.6L cũ. Động cơ mới tạo ra công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 429 Nm, tăng mạnh so với trước. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Theo kế hoạch, sẽ chính thức có mặt trên thị trường Mỹ vào đầu năm sau. Hiện giá xe Chevrolet Traverse 2024 vẫn chưa được công bố chính thức. Traverse 2024 sẽ tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc Ford Explorer, Hyundai Palisade, Honda Pilot và Kia Telluride. Video: SUV cỡ lớn Chevrolet Traverse 2024 chính thức trình làng.

Chevrolet Traverse là mẫu xe khá thầm lặng ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, đây lại là một trong những mẫu crossover 3 hàng ghế bán chạy nhất tại thị trường này. Để duy trì sức hút cho xe, thương hiệu Chevrolet của tập đoàn General Motors (GM) đã vén màn Chevrolet Traverse 2024 mới. Chevrolet Traverse thế hệ mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự những người anh em cùng thương hiệu như Silverado và Suburban. Có thể thấy điều đó qua lưới tản nhiệt cỡ lớn và "cơ bắp" hơn trước. Bên cạnh đó là hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên và đèn pha ở bên dưới. Đây đồng thời cũng là trang bị đặc trưng của các mẫu xe Chevrolet đời mới. Trong khi đó, khu vực bên sườn của Chevrolet Traverse 2024 được cải tiến nhẹ với thân vỏ mượt mà hơn, cột C ấn tượng hơn và đường dập gân nổi bật. Đằng sau mẫu crossover 3 hàng ghế này xuất hiện cụm đèn hậu bắt mắt, nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng trên cửa cốp, tích hợp logo của hãng Chevrolet. Trong thời gian qua, nội thất của xe Chevrolet đã được cải tiến rất nhiều so với trước. Nội thất của Chevrolet Traverse 2024 là minh chứng mới nhất. Bên trong mẫu xe này là không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn và chất liệu nội thất có chất lượng cao hơn. Điểm nhấn của xe nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số 11 inch, nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước lên đến 17,7 inch. Tiếp đó là cụm điều khiển trung tâm mới trong khi cần số được chuyển lên cột vô lăng, theo phong cách của những mẫu xe Hàn Quốc như Hyundai. Khi mua Chevrolet Traverse 2024, khách hàng có thể chọn cấu hình nội thất 7 chỗ hoặc 8 chỗ. Ở cấu hình 7 chỗ, xe được trang bị 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa. Bên cạnh đó là khoang hành lý có thể tích lên đến 2.764 lít, rộng hơn cả đối thủ Toyota Grand Highlander mới. Hiện hãng Chevrolet chưa công bố thông tin cụ thể về trang bị của mẫu xe này. Chỉ biết rằng, xe sẽ có những trang bị tùy chọn như tính năng sưởi ở vô lăng và 2 hàng ghế trước cũng như hàng ghế cuối gập chỉnh điện. Không thua kém các đối thủ, Chevrolet Traverse 2024 cũng có những tính năng an toàn chủ động ADAS tiêu chuẩn như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ đèn pha thông minh, cảnh báo khoảng cách an toàn và phanh tránh va chạm với người đi bộ/xe đạp phía trước. Đặc biệt, mẫu xe Mỹ còn còn có tính năng Buckle to Drive nâng cấp. Buckle to Drive đòi hỏi người lái và hành khách phía trước phải thắt dây an toàn trước khi xe lăn bánh. Thêm vào đó là tính năng Rear Seat Belt Reminder mới, giúp nhắc nhở người lái nếu hành khách ở hai hàng ghế sau không thắt dây an toàn. Ngoài những tính năng an toàn tiêu chuẩn, Chevrolet Traverse 2024 còn lần đầu tiên được trang bị công nghệ hỗ trợ lái bán tự động Super Cruise tùy chọn. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đánh lái trong điểm mù, hỗ trợ lùi đỗ xe, phanh tự động khi lùi, cảnh báo có người đi bộ khi lùi, phanh tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh khẩn cấp tự động tại giao lộ, nhận biết biển báo giao thông và camera 360 độ... cũng là trang bị tùy chọn của xe. Tại thị trường Mỹ, Chevrolet Traverse 2024 lần đầu tiên có phiên bản Z71 hoàn toàn mới. So với các phiên bản còn lại, Chevrolet Traverse Z71 2024 tạo sự khác biệt bằng thiết kế đầu xe hầm hố hơn nhằm cải thiện góc tiếp cận, tấm ốp gầm bằng nhôm bên dưới cản trước, móc cứu hộ màu đỏ và vành 18 inch, đi kèm lốp chạy mọi địa hình. Chưa hết, bản Z71 còn sở hữu khoảng sáng gầm lớn hơn, hệ thống treo cải tiến với giảm xóc riêng, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với ly hợp kép, hệ thống hỗ tr ợ xuống dốc, chế độ chạy địa hình Terrain Mode đặc biệt và ghế bọc bằng chất liệu Evotex. Với những người lái tìm kiếm xe có diện mạo thể thao hơn thì phiên bản RS chính là lựa chọn phù hợp. Chevrolet Traverse 2024 bản RS được trang bị hệ thống treo thể thao và vành hợp kim nhôm 22 inch sơn màu đen bóng. Những chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt, baga nóc và nẹp xung quanh thân xe đều sơn màu tối. Phong cách thể thao tiếp tục được áp dụng cho nội thất của phiên bản RS với vô lăng vát đáy và những điểm nhấn màu đỏ tương phản. Ghế của bản RS được bọc da trong khi hàng ghế sau gập chỉnh điện, giúp hành khách dễ dàng xuống phía cuối xe hơn. Ngoài ra, Chevrolet Traverse 2024 còn có 2 gói ngoại thất là Midnight và Sport Edition dành cho 2 bản LS cũng như LT. Tùy theo phiên bản, xe sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh 2 mảnh mới và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay AutoSense. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Chevrolet Traverse 2024 là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L hoàn toàn mới, thay động cơ V6, dung tích 3.6L cũ. Động cơ mới tạo ra công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 429 Nm, tăng mạnh so với trước. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Theo kế hoạch, sẽ chính thức có mặt trên thị trường Mỹ vào đầu năm sau. Hiện giá xe Chevrolet Traverse 2024 vẫn chưa được công bố chính thức. Traverse 2024 sẽ tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc Ford Explorer, Hyundai Palisade, Honda Pilot và Kia Telluride. Video: SUV cỡ lớn Chevrolet Traverse 2024 chính thức trình làng.