Chevrolet Corvette 1962 siêu độc, tốn hơn 10.000 giờ phục chế

Chevrolet Corvette đời 1962 là đời xe cuối cùng của thế hệ đầu tiên, và nó giới thiêu hàng loạt thay đổi đáng chú ý so với những đời năm trước đó. Ví dụ, Corvette 1962 là đời cuối cùng khi Chevrolet sử dụng thiết kế kính chắn gió bao quanh và phong cách thân vỏ chỉ độc kiểu mui trần. Đương nhiên, đây cũng là mẫu xe cuối cùng có trang bị đèn pha lồi ra ngoài trước khi chúng được thu vào trong và rồi lại tái xuất vào giai đoạn sau này. Vì mang tới nhiều sự thay đổi như vậy, Chevrolet Corvette cổ điển là mẫu xe được nhiều người thèm khát. Do đó, một chiếc Corvette 1962 phục chế ngon lành rõ ràng là có giá trị cao. Đây chính là trường hợp của chiếc Corvette giành giải thưởng mà hiện đang được chào bán trên internet với cái giá gây sốc 275.000 USD (tương đương 6,4 tỷ đồng). Bên sườn của chiếc Chevrolet Corvette 1962 phục chế giá 275.000 USD. Với vai trò là một chiếc xe phục chế kiêm độ, nó có trang bị động cơ GM LSX 454 V8 dung tích 7.4 lít sản sinh 627 mã lực. Đương nhiên, khối động cơ này còn đi kèm nhiều phụ tùng nâng cấp, bao gồm máy phát điện và trục lái mới, một hộp số tự động 4 cấp GM 4L80E. Để hiểu rõ hơn mọi chi tiết thông số về chiếc xe, người mua có thể xem trên trang eBay này. Một điểm đáng nói về chiếc Chevrolet Corvette hàng hiếm này là nó từng chiến thắng vài giải thưởng uy tín. Ví du, nó đã tham gia triển lãm xe độ SEMA 2016 và Battle for the Builders, và nó cũng là người chiến thắng của Chicago World of Wheels 2016. Nội thất xe mang đậm nét cổ điển, phong cách cá tính. Dựa theo đơn vị phụ trách chế tạo, họ đã mất tới 10.000 giờ lao động để phục chế chiếc xe và đưa nó lên chất lượng thượng thừa như chúng ta thấy tại đây. Video: Chi tiết "hàng hiếm" - Chevrolet Corvette 1962.

