Chery Omoda 5 giá rẻ sắp bán tại Malaysia, về Việt Nam năm nay?

Chery Omoda 5 2022 mới là mẫu SUV cỡ B đã chính thức trình làng tại triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Đến nay, hãng Chery đã xác nhận kế hoạch tung mẫu SUV cỡ B này ra thị trường Malaysia. Được biết, Malaysia là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên đón nhận Chery Omoda 5, bên cạnh Úc và châu Âu. Ngoài ra, Chery Omoda 5 của Trung Quốc dự kiến còn được đưa về Việt Nam trong năm nay để khuấy động phân khúc SUV cỡ B vốn khá đông đúc. Khi về Việt Nam, Chery Omoda 5 sẽ phải "đối mặt" với những cái tên như Kia Seltos, Hyundai Kona, Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Ford EcoSport, MG ZS và Peugeot 2008. Hiện Chery Omoda 5 đã bắt đầu được sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc. Ông Yin Tongyue, chủ tịch của hãng Chery, hi vọng mẫu SUV cỡ B này sẽ "thiết lập tiêu chuẩn mới cho thương hiệu về chỉ số hài lòng của khách hàng, khả năng cạnh tranh, tư duy kỹ thuật số, sản xuất và chất lượng". Được biết, Omoda 5 là mẫu xe đầu tiên được phát triển dưới chiến lược Chery 4.0 mới. Những mẫu xe mang thương hiệu Omoda trong tương lai sẽ được thiết kế để nhắm đến đối tượng khách hàng Gen Z, sinh sau năm 1995 theo giải thích của hãng Chery. Trong khi đó, ông Gao Xinhua, quyền giám đốc của hãng Chery, cho biết "Omoda 5 là mẫu xe được phát triển trong 18 tháng để trở thành sản phẩm toàn cầu thực thụ và đã nhận được những phản hồi tích cực ở cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài". So với những mẫu xe Chery trước đó, Omoda 5 sở hữu thiết kế ngoại thất hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân là do xe được áp dụng triết lý thiết kế "Art in Motion" mới, tập trung vào sự hiện đại. Đó là lý do vì sao Chery Omoda 5 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn và không viền trên đầu xe, nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh ở hai bên. Trong khi đó, cụm đèn pha LED với công nghệ Matrix của xe được đặt bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày. Phía sau, Chery Omoda 5 được thiết kế theo phong cách giống xe Toyota và Lexus. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp cánh gió nằm ngay bên dưới cửa kính sau, tấm ốp gầm dưới cản va và ống xả nằm khá cao. Theo hãng Chery, mẫu SUV cỡ B này sở hữu chiều dài 4.400 mm, chiều rộng 1.830 mm, chiều cao 1.585 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. Như vậy, xe có kích thước gần như ngang ngửa với Honda HR-V (chiều dài 4.330 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm). Bước vào bên trong Chery Omoda 5, người lái sẽ bắt gặp vô lăng 3 chấu bọc da và thiết kế vát đáy thể thao. Bên cạnh đó là 2 màn hình có kích thước 12,3 inch, giống xe sang Mercedes-Benz, để phục vụ bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí. Ngoài ra, mẫu SUV Trung Quốc này còn có cụm điều khiển trung tâm được đặt khá cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Cuối cùng là ghế thể thao, tích hợp tựa đầu ghế, trông khá cao cấp. "Trái tim" của Chery Omoda 5 là khối động cơ xăng TGDI 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong tương lai, hãng Chery dự định còn tung ra phiên bản hybrid và thuần điện của mẫu SUV cỡ B này. Hiện giá xe Chery Omoda 5 tại thị trường Malaysia cũng như Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo truyền thống của ôtô Trung Quốc thì mẫu SUV cỡ B này dự kiến sẽ có giá khá rẻ. Viddeo: Giới thiệu xe SUV Chery Omoda 5 của Trung Quốc.

Chery Omoda 5 2022 mới là mẫu SUV cỡ B đã chính thức trình làng tại triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Đến nay, hãng Chery đã xác nhận kế hoạch tung mẫu SUV cỡ B này ra thị trường Malaysia. Được biết, Malaysia là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên đón nhận Chery Omoda 5, bên cạnh Úc và châu Âu. Ngoài ra, Chery Omoda 5 của Trung Quốc dự kiến còn được đưa về Việt Nam trong năm nay để khuấy động phân khúc SUV cỡ B vốn khá đông đúc. Khi về Việt Nam, Chery Omoda 5 sẽ phải "đối mặt" với những cái tên như Kia Seltos, Hyundai Kona, Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Ford EcoSport, MG ZS và Peugeot 2008. Hiện Chery Omoda 5 đã bắt đầu được sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc. Ông Yin Tongyue, chủ tịch của hãng Chery, hi vọng mẫu SUV cỡ B này sẽ "thiết lập tiêu chuẩn mới cho thương hiệu về chỉ số hài lòng của khách hàng, khả năng cạnh tranh, tư duy kỹ thuật số, sản xuất và chất lượng". Được biết, Omoda 5 là mẫu xe đầu tiên được phát triển dưới chiến lược Chery 4.0 mới. Những mẫu xe mang thương hiệu Omoda trong tương lai sẽ được thiết kế để nhắm đến đối tượng khách hàng Gen Z, sinh sau năm 1995 theo giải thích của hãng Chery. Trong khi đó, ông Gao Xinhua, quyền giám đốc của hãng Chery, cho biết "Omoda 5 là mẫu xe được phát triển trong 18 tháng để trở thành sản phẩm toàn cầu thực thụ và đã nhận được những phản hồi tích cực ở cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài". So với những mẫu xe Chery trước đó, Omoda 5 sở hữu thiết kế ngoại thất hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân là do xe được áp dụng triết lý thiết kế "Art in Motion" mới, tập trung vào sự hiện đại. Đó là lý do vì sao Chery Omoda 5 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn và không viền trên đầu xe, nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh ở hai bên. Trong khi đó, cụm đèn pha LED với công nghệ Matrix của xe được đặt bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày. Phía sau, Chery Omoda 5 được thiết kế theo phong cách giống xe Toyota và Lexus. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp cánh gió nằm ngay bên dưới cửa kính sau, tấm ốp gầm dưới cản va và ống xả nằm khá cao. Theo hãng Chery, mẫu SUV cỡ B này sở hữu chiều dài 4.400 mm, chiều rộng 1.830 mm, chiều cao 1.585 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. Như vậy, xe có kích thước gần như ngang ngửa với Honda HR-V (chiều dài 4.330 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm). Bước vào bên trong Chery Omoda 5, người lái sẽ bắt gặp vô lăng 3 chấu bọc da và thiết kế vát đáy thể thao. Bên cạnh đó là 2 màn hình có kích thước 12,3 inch, giống xe sang Mercedes-Benz, để phục vụ bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí. Ngoài ra, mẫu SUV Trung Quốc này còn có cụm điều khiển trung tâm được đặt khá cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Cuối cùng là ghế thể thao, tích hợp tựa đầu ghế, trông khá cao cấp. "Trái tim" của Chery Omoda 5 là khối động cơ xăng TGDI 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong tương lai, hãng Chery dự định còn tung ra phiên bản hybrid và thuần điện của mẫu SUV cỡ B này. Hiện giá xe Chery Omoda 5 tại thị trường Malaysia cũng như Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo truyền thống của ôtô Trung Quốc thì mẫu SUV cỡ B này dự kiến sẽ có giá khá rẻ. Viddeo: Giới thiệu xe SUV Chery Omoda 5 của Trung Quốc.