Chery Fulwin T11 lộ diện - SUV Trung Quốc sang chảnh như Range Rover

Mới đây, Chery đã công bố những hình ảnh về chiếc xe Fulwin T11, và nó lại 1 lần nữa khiến giới mê xe nước này xôn xao vì ngoại hình khá giống mẫu xe Range Rover. Thú vị ở chỗ, Chery là đối tác liên doanh của Jaguar Land Rover tại Trung Quốc. Điểm giống của Chery Fulwin T11 2024 mới so với Range Rover ở mặt trước. Đèn xe SUV Chery Fulwin T11 chạy dọc phía trước theo thiết kế xuyên sáng, cùng với 2 phần mở rộng hình chữ C rủ xuống bao quanh cụm đèn pha. Mặc dù có ấn tượng về lưới tản nhiệt, với các dải crôm dọc, chiếc xe thực sự có một mặt trước rắn chắc cho đến chắn bùn dưới, nơi có một khe hút gió được bao quanh bởi nhiều crôm hơn. T11 là mẫu SUV hàng đầu của dòng Fulwin, một thương hiệu phụ của Chery hiện dành riêng cho các loại xe năng lượng mới, cho đến nay tất cả các xe sản xuất từ thương hiệu phụ này đều là PHEV nhưng mẫu E06 sắp ra mắt hứa hẹn cũng sẽ cung cấp phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện. Là mẫu xe hàng đầu, T11 được trang bị hệ thống Lidar và do đó sẽ cung cấp khả năng hỗ trợ lái xe ở mức độ hợp lý, được cho là bao gồm hỗ trợ lái xe trong thành phố NOP và chức năng ghi nhớ vị trí đỗ xe. Khác với phiên bản ý tưởng của T11, phiên bản sản xuất chuyển tay nắm cửa ẩn sang bán ẩn. Việc chuyển sang bán ẩn trên một mẫu xe hàng đầu, khi mà các xe khác trong dòng Fulwin đều có tay nắm cửa ẩn, có vẻ hơi lạ. Tuy nhiên, bánh xe đa chấu, có kích thước 20 inch, chắc chắn mang đến nét tinh tế cho T11. Ở phía sau, có một đèn hậu xuyên suốt với cụm đèn có họa tiết giống như sóng hình học. Thiết kế phía sau khá gọn gàng, với đặc điểm nổi bật duy nhất là cánh gió ở đường viền mái xe, cùng với một dải crôm phía trên đèn xuyên suốt cùng với một dải crôm khác ngay phía trên tấm chắn bùn sau. Chiếc xe chủ lực của Chery Fulwin có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 5.150 mm, 1.995 mm và 1.800 mm, trong khi chiều dài cơ sở là 3.100 mm. Ở phía trước, T11 sử dụng hệ thống treo xương đòn kép và ở phía sau là hệ thống treo năm liên kết. Chiếc xe có sáu chỗ ngồi sử dụng bố trí 2+2+2. Cho đến nay, vẫn chưa có bức ảnh rõ ràng nào về nội thất của Chery Fulwin T11. Tuy nhiên, dựa trên các thông báo trước đó, người ta biết rằng mặt trước có màn hình tích hợp 30 inch và có màn hình 17,3 inch để giải trí cho hàng ghế thứ hai. Ngoài ra còn có tủ lạnh ẩn trên xe. Hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh và cùng với hàng ghế trước, có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Người ta tin rằng bản thân ghế bọc da có thể được điều khiển bằng giọng nói, cùng với các chức năng khác trong xe. Là một chiếc PHEV, T11 sử dụng hệ thống hybrid cắm điện Kunpeng Super Hybrid C-DM của Chery bao gồm động cơ 1,5T và động cơ điện. Động cơ có hiệu suất nhiệt là 44,5%, công suất cực đại là 115 kW (154 mã lực) và có thể cung cấp mô-men xoắn 220 Nm. Các báo cáo hiện nay cho thấy rằng chiếc xe đi kèm với động cơ điện phía trước và phía sau để cung cấp bố cục dẫn động bốn bánh thông minh. Phạm vi hoàn toàn bằng điện dự kiến sẽ là hơn 200 km, cùng với phạm vi toàn diện là hơn 1400 km. Thời gian sạc từ 30 đến 80% được báo cáo là 19 phút. T11 được cho là có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng năm giây. Theo một số thông tin ban đầu, giá xe Chery Fulwin T11 sẽ công bố tại Triển lãm ô tô Thành Đô, khai mạc vào ngày 30/8. Video: Xem chi tiết SUV Chery Fulwin T11 của Trung Quốc.

