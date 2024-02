Top xe SUV/CUV có khoang hành lý rộng nhất phân khúc tại Việt Nam

SUV/CUV hạng A

Kia Sonet tuy là một chiếc SUV và CUV cỡ nhỏ nhưng lại được ưu ái trang bị khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn là 392 lít, gần tương đương với những chiếc xe cỡ trung trên thị trường. Kia Sonet có kích thước khá lớn, các thông số dài rộng cao lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 (mm). Đây là kích thước tương đương với bản 7 chỗ tại thị trường Ấn Độ, nhưng tại Việt Nam xe chỉ có 5 chỗ. SUV/CUV hạng B

Đây là một trong những phân khúc xe sôi động nhất thị trường Việt Nam với nhiều cái tên "sừng sỏ" đa số tới từ các thương hiệu xe ở châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại phân khúc SUV/CUV hạng B Toyota Corolla Cross là mẫu xe có khoang hành lý rộng rãi nhất. Với thể tích tiêu chuẩn là 440 lít, cốp xe Corolla Cross chứa được tối đa 4 vali hoặc 2 túi golf, phù hợp với các gia đình trong các chuyến đi du lịch xa. Toyota Corolla Cross có kích thước chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.460 x 1.825 x 1.620 (mm). Chiều dài cơ sở của xe là 2.640 mm. SUV/CUV hạng C

Nếu ưa chuộng một mẫu SUV có khoang hành lý rộng rãi và không cần phải lo lắng đến vấn đề đồ đạc khi đi du lịch cùng gia đình thì các bạn nên cân nhắc việc mua cho mình một chiếc Subaru Forester. Cụ thể, dung tích thực khoang hành lý của Subaru Forester lên đến 1.003 lít có thể lưu trữ được rất nhiều đồ đạc. Chưa dừng lại ở đó, nếu bạn gập hàng ghế phía sau thì dung tích của khoang hành lý sẽ tăng lên 2.155 lít và đây là khoang hành lý lớn nhất phân khúc. Subaru Forester có kích thước chiều dài 4.625 mm, rộng 1.815 mm, cao 1.730 mm, nhỉnh hơn CR-V, Tucson. Chiều dài cơ sở 2.670 mm, dài hơn 10 mm so với Honda CR-V và bằng Hyundai Tucson. SUV/CUV hạng D

Tại phân khúc SUV/CUV hạng D tại Việt Nam nếu xét về dung tích tiêu chuẩn thì Ford Everest là mẫu xe vượt trội nhất với 249 lít, có thể để vừa khoảng 2 chiếc va-li cỡ trung đến lớn. Không gian này cũng có thể mở rộng lên tới 898 lít khi người dùng gập hàng ghế thứ 3 và 1.823 lít khi gập cả ba hàng ghế. So với thế hệ trước, kích thước Ford Everest 2023 tăng theo cả 3 chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.914 x 1.923 x 1.842 (mm). Chiều dài cơ sở của xe tăng 50 mm lên 2.900 mm, giúp không gian khoang hành khách vô cùng rộng rãi. SUV/CUV hạng E

Tại phân khúc SUV/CUV hạng E, Jeep Grand Cherokee L là mẫu xe có dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn khi sử dụng đủ ba hàng ghế lớn nhất (793 lít), vừa đủ cho những chuyến đi chơi ngắn ngày của tất cả hành khách trên xe. Khi gập hàng ghế thứ 2, dung tích này có thể mở rộng tối đa lên đến 2.916 lít, tối ưu hơn khi cần vận chuyển những hành lý, đồ vật kích thước lớn. Jeep Grand Cherokee L 2023 có kích thước chiều dài, rộng, cao tương ứng 5.204 x 1.979 x 1.815 mm, trục cơ sở 3.025 mm. Video: Top SUV/CUV đáng mua nhất hiện nay tại Việt Nam.

