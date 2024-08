Chán siêu xe, Hoàng Kim Khánh khoe ôtô bay Xpeng AeroHT của Trung Quốc

Mới đây, đại gia siêu xe Hoàng Kim Khánh đã chia sẻ về một chiếc xe ôtô, nhưng nó lạ lắm, vì không phải siêu xe của Bugatti, Pagani, 2 thương hiệu xe mà đại gia này còn thiếu, thay vào đó, là Xpeng, 1 hãng xe đến từ Trung Quốc, và chiếc xe mà dân chơi Hải Dương này chia sẻ là AeroHT. Xe bay Xpeng AeroHT vừa được đại gia Hoàng Kim Khánh đăng tải có rất nhiều điểm hay ho mà các siêu xe tốc độ khác chỉ biết ước, ngoài việc có thể di chuyển trên đường như các xe ôtô. Chiếc xe còn có thể trình diễn công nghệ bấm nút là xe mọc ra 4 cánh để bay lên không trung, có vẻ như dân chơi xe này đã nâng hứng thú với các xe ôtô lên tầm cao mới, khi thích xe ôtô bay Xpeng AeroHT. Về Xpeng AeroHT của Trung Quốc, nó đã được tiết lộ trong ngày công nghệ 1024 diễn ra vào năm ngoái, mẫu xe này vẫn gần giống với những hình ảnh bằng sáng chế được đưa ra hồi đầu năm 2023, trong đó, ô tô bay của Xpeng có thể gập cánh quạt và lái trên đường công cộng. Công ty tuyên bố họ đang nghiên cứu hướng thứ hai của phương tiện bay. Nó là một chiếc ô tô mô-đun có tàu mẹ và thân bay.Xpeng AeroHT Hoàng Kim Khách yêu thích thuộc công ty được thành lập vào năm 2013 với sự hỗ trợ tài chính từ Giám đốc điều hành Xpeng He Xiaopeng. Năm 2016, AeroHT đã phát triển phương tiện bay đầu tiên. Nhưng nó trông giống mọi thứ trừ một chiếc ôtô. Nó tương tự như một chiếc máy bay không người lái khổng lồ. Tiếp theo là năm thế hệ máy bay của AeroHT, trông giống máy bay không người lái hơn. Vào năm 2021, công ty tuyên bố thế hệ thứ 6 của họ sẽ trở thành một chiếc ô tô bay. Công ty đã tiết lộ nguyên mẫu mới nhất của mình và phát triển một hướng mới để phát triển phương tiện bay. Xpeng AeroHT tích hợp các kịch bản bay và lái xe. Về kiểu dáng bên ngoài, nó gần giống với một chiếc coupe hai cửa. Xe có một đường nắp capô ngắn nối vào các cột A. Cửa của nó trong suốt để tăng tầm nhìn khi bay. Nhìn từ phía sau, chiếc xe này có dòng chữ Xpeng, đèn LED và cửa gió lớn. Chiếc ôtô bay Xpeng AeroHT của Trung Quốc này có camera thay vì gương thật. Bánh xe của nó được bao phủ bởi lớp vỏ khí động học. Và nguyên mẫu không có tay nắm cửa. Những đặc điểm bên ngoài này được thiết kế để giảm lực cản khi bay hoặc lái xe. Đặc điểm chính của nguyên mẫu này là các cánh quạt nằm trên mái nhà của nó. Xpeng AeroHT có tổng cộng tám cánh quạt được gắn vào một khung, có bản lề và có thể nhìn thấy được. Họ có thể có thể gấp lại. Trước đây, có thông tin cho rằng phần thách thức nhất của cấu trúc này là khóa cánh quạt đúng cách để tránh hư hỏng do rung động khi ôtô đang chạy trên đường. Xpeng chia sẻ ôtô bay của hãng sẽ nặng khoảng 1.000 kg. Lần ra mắt thị trường của nó được lên kế hoạch vào năm 2024 với mức giá 1.000.000 nhân dân tệ (137.000 USD), tương đương 3,25 tỷ đồng. Nhưng nguyên mẫu bay này có vẻ vẫn còn xa so với mô hình sản xuất. Đây là lý do tại sao AeroHT bắt đầu phát triển một hướng đi mới cho phương tiện bay. Họ gọi nó là “ôtô bay mô-đun”. Video: Giới thiệu xe ôtô bay Xpeng AeroHT của Trung Quốc.

