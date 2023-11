Xpeng G6 sạc 10 phút chạy 300 km, đạt doanh số khủng tại Trung Quốc

Mới đây, Xpeng đã công bố doanh só bán hàng của mình trong tháng 10, đáng chú ý, 1 trong những nhân tố đóng góp quan trọng vào doanh số bán hàng là Xpeng G6 chạy điện, một mẫu xe đã chứng tỏ được sự phổ biến đáng kể đối với người tiêu dùng, góp phần to lớn vào sự tăng trưởng doanh số bán hàng của Xpeng. Trong tháng 10, Xpeng đã giao 8.741 chiếc Xpeng G6, chiếm 44% tổng lượng giao hàng của công ty trong tháng. Điều quan trọng cần lưu ý là doanh số bán xe Xpeng G6 đã tăng 7% so với tháng trước. Kể từ khi ra mắt, lượng giao hàng tích lũy của Xpeng G6 hiện đã vượt quá 28.000 chiếc. Trong vài tháng qua, phong độ của Xpeng đã bắt đầu phục hồi. Trong quý 3 năm 2023, công ty đã báo cáo lượng giao hàng tích lũy là 40.008 xe. Con số này không chỉ vượt mốc 40.000 căn mà còn thể hiện tốc độ tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, mức tăng hàng tháng trong quý 3 là 72%. Mặc dù thành tích gần đây của Xpeng rất nổi bật nhưng cần phải thừa nhận rằng công ty đã phải đối mặt với những thách thức vào đầu năm 2023. Tính đến cuối tháng này, số liệu bán hàng lũy kế trong năm đã giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm doanh thu tăng thêm này chủ yếu là do kết quả bán hàng tương đối kém của Xpeng trong hai quý đầu năm nay. Một trong những yếu tố thúc đẩy quan trọng đằng sau sự gia tăng số lượng giao hàng của Xpeng là sự ra mắt của Xpeng G6. Mô hình này nhanh chóng trở nên phổ biến và kết quả là có lượng đơn đặt hàng tồn đọng đáng kể. Khách hàng có thể phải chờ đợi hơn một tháng để đơn hàng của họ được thực hiện. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này, Xpeng đang tích cực nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất và khả năng giao hàng của mẫu Xpeng G6 chạy điện. Điều này bao gồm hợp lý hóa quy trình sản xuất và hậu cần phân phối để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Video: Giới thiệu SUV điện Xpeng G6 sạc 10 phút chạy 300 km.

