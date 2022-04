Chạm mặt Hyundai Creta giá rẻ, biển “siêu VIP“ tại Nghệ An

Dù không phải tấm biển mang ý nghĩa về phong thủy như tài lộc hay sự bình an thường thấy, nhưng chủ nhân của chiếc Hyundai Creta tại Nghệ An này vẫn được cư dân mạng khen ngợi là "bàn tay vàng trong làng bốc biển". Thực tế dãy số "000.01" của chiếc Hyundai Creta biển Vip cũng rất đặc biệt, vì nó siêu dễ nhớ và ngụ ý về sự độc nhất vô nhị của chủ nhân. Những chiếc xe đeo biển như vậy vẫn được nhiều người săn đón, không rõ chủ nhân của chiếc Creta có ý định bán lại xe để lên đời mẫu khác hay không. Hiện tại, Hyundai Creta được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hyundai Indonesia về Việt Nam với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp cùng mức giá tương ứng lần lượt là 620 triệu đồng, 670 triệu đồng và 730 triệu đồng. Hyundai Creta có kích thước Dài x Rộng x Cao tương ứng 4.315 x 1.790 x 1.660 (mm) cùng khoảng sáng gầm xe 200 (mm), chiếc xe có kích thước nhỏ hơn, được coi là “tiểu Tucson” với lưới tản nhiệt màu đen hay đèn định vị LED dạng ẩn. Cụm đèn chiếu sáng tiếp tục được đặt thấp, trong khi phía sau vẫn là sự xuất hiện của cụm đèn đa giác đặc trưng. Creta mới được trang bị phiên bản 2 tone màu cá tính, giúp khách hàng trẻ lựa chọn và tạo nên điểm nhấn. Hyundai Creta 2022 còn trang bị nắp capo mới, bộ mâm xe hợp kim 5 chấu 17 inch hai tông màu thể thao, kết hợp cùng vòm bánh xe cơ bắp, cánh gió gắn trên nóc xe và ăng-ten vây cá mập. Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream 1.5L mới, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển Video: Chi tiết Hyundai Creta 2022 tại việt Nam, đối thủ Kia Seltos.

