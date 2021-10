Caterham Seven 170 - xe mui trần nhẹ nhất thế giới giá 31,900 USD

Mẫu xe Caterham Seven 170 mới là một mẫu xe thể thao thuần khiết với thiết kế phong trần, hoài cổ cũng như cắt giảm hầu hết các chi tiế thừa thãi trên xe. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong vòng 5 giây, không quá đột phá như những mẫu xe thể thao khác nhưng lại đem lại trải nghiệm khác biệt của một chiếc xe thể thao không kính. Phiên bản Caterham Seven 170 mui trần vốn chỉ năng khoảng 540 kg, tuy nhiên Seven 170 mới được ra mắt gần đây thậm chí còn nhẹ hơn 100 kg so với dòng Seven thông thường. Với cân nặng chỉ 440 kg, trọng lượng của chiếc xe nhẹ hơn khoảng 50 kg so với riêng khối động cơ W16 trên Bugatti Chiron. Với nhiều yếu tố vượt trội hơn so với các dòng xe Caterham ở thời điểm hiện tại, Seven 170 được dự đoán có mức giá cao hơn so với số còn lại. Tuy nhiên, trên thực thế, mặc dù được áp dụng nhiều vật liệu nhẹ cũng như cao cấp để cắt giảm trọng lượng tổng thể nhưng mẫu xe này lại có mức giá phải chăng. Giá xe Caterham Seven 170 khởi điểm được công bố ở mức 31,900 USD và cũng không cao hơn mặt bằng chung. Mẫu xe có kích thước nhỏ hơn so với những mẫu xe tiền nhiệm với chiều rộng chỉ khoảng 1470 mm, mỏng hơn khoảng 105 mm so với những chiếc Caterham Seven thế hệ trước. Mẫu xe này mỏng hơn khoảng 10 mm so với mẫu xe Caterham 160 tiền nhiệm. Việc giảm chiều rộng của xe cũng là một trong những yếu tố giúp giảm trọng lượng của xe thêm khoảng 50 kg. Điều này thậm chí giúp xe có thể đáp ứng các tiêu chuẩn về một chiếc xe Kei của Nhật Bản. Caterham Seven 170 được trang bị động cơ Suzuki ba xi-lanh tăng áp dung tích 660 cc. Với trang bị này, mẫu xe sở hữu mức công suất đầu ra lên tới 83 mã lực, mô-men xoắn 117 Nm. Mẫu xe được trang bị hệ dẫn động cầu sau. Hãng xe dự kiến bán ra hai phiên bản của Seven 170 bao gồm phiên bản 170S và phiên bản 170R, mỗi phiên bản sẽ hướng tới mục đích sử dụng khác nhau. Phiên bản 170S được phát triển thiên về sự thoải mái và được dựa trên mẫu xe 160. Mẫu xe được trang bị đi kèm hệ thống màn hình hiển thị đầy đủ cùng thiết bị báo thông tin về thời tiết. Xe được trang bị ghế da màu đen cùng bộ mâm có kích thước 14 inch và trang bị vô lăng Momo. Theo Caterham, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 6,9 giây và có tốc độ tối đa đạt mức 160 km/h. Phiên bản 170R được chế tạo với mục tiêu tập trung vào hiệu năng và sử dụng trên đường đua. Chiếc xe vẫn được trang bị màn hình hiển thị thông tin và được bổ sung thêm ghế đua, dây đai an toàn đa điểm, hệ thống treo cứng hơn và bộ vi sai chống trượt. Chỉ có phiên bản 170R mới có thể đạt được trọng lượng cực nhẹ chỉ 440 kg. Theo công bố của Caterham, mẫu xe 170R có tỷ suất mã lực trên tấn là 190 mã lực trên một tấn. Phiên bản 170S nặng hơn 50 kg với tỷ suất mã lực trên tấn là 180 mã lực trên một tấn. 170 là chiếc Caterham đầu tiên được chế tạo kể từ khi công ty được VT Holdings có trụ sở tại Nhật Bản tiếp quản và hiện có sẵn để đặt hàng ở châu Âu dưới dạng một chiếc xe hoàn chỉnh hoặc bộ kit lắp ráp. Thương hiệu Caterham dự kiến sẽ mở một cửa hàng trưng bày tạm thời được mệnh danh cao nhất trên thế giới đặt tại tháp quan sát i360 của British Airways ở Brighton, Vương quốc Anh. Tại cửa hàng này, một nhóm kỹ sư của Caterham sẽ tiến hành lắp đặt một chiếc Seven 170 trong vòng 6 giờ. Đây sẽ là một thử thách đối với nhóm kỹ sư khi trung bình một người có thể lắp đặt hoàn thiện chiếc xe này có thể mất tới 100 giờ. Video: Giới thiệu xe thể thao Caterham Seven 170.

