Những hãng xe ôtô đình đám có thể bạn chưa từng biết đến

Là một hãng siêu xe độc lạ có trụ sở bên ngoài Barcelona, Tramotana được một số ít người biết đến vơi tư cách là một hãng xe mới, sản xuất những chiếc xe theo cách thủ công. Không có bất kì chiếc xe nào được chế tạo giống nhau và mỗi chiếc xe cần hơn 4.000 giờ làm việc để chế tạo. Công ty được xây dựng để phá vỡ quy ước và kết quả là những cỗ máy dựa trên xe đua Công thức 1 được thiết kế dành cho người lái. Ultima Sport là một hãng siêu xe đến từ Anh Quốc, có thể bạn đã từng nghe tới một sản phẩm của hãng, chiếc Ultima GTR. Nếu muốn sở hữu một chiếc xe đến từ hãng này, bạn sẽ phải tự lắp cho mình một chiếc với thùng phụ tùng đến từ Anh Quốc, động cơ V8 đến từ American Speed. Chiếc xe này từng lập kỷ lục tăng tốc từ 0 lên 160 km/h và trở ngược về 0 chỉ trong vòng 9,6 giây.Hãng xe Fornasari Automobilia được thành lập năm 1999 bởi con trai của một tay đua của Alfa và Maserati trong những năm năm mươi có tên Gigi Fornasari. Thật khó để mô tả một chiếc xe Fornasari mà không sử dụng các từ “mish-mash” và “chịu ảnh hưởng nặng nề”. Mặc dù có một cuộc tranh cãi về việc Fornasari đi trước đường cong bằng cách sản xuất những chiếc xe GT có khoảng sáng gầm cao và nhiều sức mạnh. Sức mạnh đó thường đến từ động cơ Chevrolet V8. Những chiếc xe tiềm năng không phải là thứ mà chúng ta thường liên tưởng đến những chiếc xe đến từ Hà Lan, nhưng Joop Donkervoor đã tạo ra sự cách điệu của mình trên những chiếc xe thể thao Caterham 7 kể từ năm 1978. Những chiếc xe có trọng lượng nhẹ và được chế tạo bằng tay, và Donkervoort D8 GTO là chiếc mới nhất và nhanh nhất. Nó nặng khoảng 680 kg và có khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong 2,8 giây. Trong khi một vài nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc đã đi ra toàn cầu và trở thành những nhà sản xuất ô tô đẳng cấp thế giới, câu chuyện về nhiều hãng xe Triều Tiên vẫn còn đang rất ảm đạm. Sungri được thành lập vào năm 1950 và là nhà sản xuất ô tô lớn nhất và lâu đời nhất của Bắc Triều Tiên. Sáng tạo hiếm khi là một phần của bất kỳ ngành công nghiệp nào khi tên chính thức của một quốc gia có dòng chữ “Cộng hòa Nhân dân” và Sungri cũng không ngoại lệ. Trở lại năm 1988, người sáng lập người Mỹ Donald Panoz đã mua một thiết kế khung gầm xe đua Ailen và bắt đầu phát triển Panoz Roadster. Nó đã được bán ra thị trường vào năm 1990 khi được quảng bá là: “Sức mạnh tàn nhẫn và sức mạnh thô được chế tạo cho trải nghiệm đỉnh cao của việc lái xe tốc độ cao.” Panoz tiếp tục chế tạo thêm xe hơi cũng như đua chúng tại Le Mans. Ông cũng đã tạo ra Series Le Mans của Mỹ và mở trường dạy lái xe khi mua các đường đua. Via là một thương hiệu Mỹ khác, và chúng ta sẽ chắc chắn sẽ nghe nhiều hơn về hãng xe này trong tương lai. Đây là một công ty sản xuất và phát triển xe điện sẽ sớm bắt đầu thay thế hầu hết đội xe 13.000 chiếc khổng lồ của Pacific Gas and Electric bằng xe tải, van và SUV vận hành hoàn toàn bằng điện. Công ty xe hơi Bristol đã được cải tổ vào năm 2011 ngay sau khi công ty ban đầu, được thành lập lần đầu tiên vào năm 1945, được quản lý. Bristol đã cung cấp ít khách hàng giàu có bằng cách khôi phục và bán xe hơi từ một phòng trưng bày của nó trên đường Kensington High Street ở London. Vào năm 2015, Bristol Cars đã công bố một chiếc xe mới có tên Bullet. Nó xuất hiện tại Goodwood vào năm 2016, nhưng không có gì được nhìn thấy kể từ đó và đã có báo cáo về các thành viên nhóm bán hàng và tiếp thị rời khỏi công ty. Từ Sabra dịch là “sinh ra ở Israel” và xương rồng – giải thích thương hiệu được sinh ra tại đây và logo xương rồng mà công ty sử dụng cho huy hiệu của hãng. Sabra là một thương hiệu từ nhà sản xuất xe hơi đầu tiên của Israel, Autocars Co Ltd, và là nhà sản xuất xe thể thao duy nhất của Israel cho đến ngày nay. Chủ sở hữu của hãng, Yitzhak Shubinsky, đã tạo ra Sabra bằng cách mua quyền đối với thân bằng sợi thủy tinh do công ty đến từ Anh – Ashley sản xuất trên khung gầm của kỹ sư người Anh Leslie Bellamy. Sau đó, ông đã thỏa thuận với công ty xe hơi Reliant để biến thân và khung xe thành một chiếc xe thể thao chạy bằng động cơ Ford 1.7 lít. Video: Điểm mặt những mẫu xe tốt nhất năm 2019.

