Cặp vợ chồng bắt Bentley làm Bentayga LWB Azure màu sơn "hàng thửa"

Mặc dù đã được ra mắt từ năm 2022, nhưng Bentley Bentayga EWB Azure siêu sang vẫn chưa có một lựa chọn khá phổ biến trong phân khúc siêu sang: sơn 2 tông màu. Trên thực tế Bentley đang chuẩn bị tung ra lựa chọn này, nhưng một cặp vợ chồng người Mỹ đã buộc hãng phải làm điều đó sớm hơn tới 1 năm khi thông qua bộ phận cá nhân hoá Mulliner. Cặp vợ chồng này được biết tới với họ Peck và tới từ Irvine, California. Phill Dean, Giám đốc thiết kế của Mulliner cho biết: “Với khả năng cá nhân hoá của Mulliner, mọi thứ đều có thể xảy ra". "Chúng tôi bắt đầu thảo luận về cấu hình của chiếc Bentley Bentayga EWB Azure hàng thửa tại phòng trưng bày ở Newport Beach, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng chúng tôi cần thêm thời gian để xem xét từng chi tiết nhỏ. Chúng tôi tiếp tục việc hỏi ý kiến tại nhà khách hàng - và hoàn thành vào khoảng 1 giờ sáng,” Phill Dean cho biết thêm. Chiếc Bentayga EWB Azure V8 First Edition độc nhất này được sơn màu xanh Kingfisher đặc biệt. Cặp đôi tin rằng việc kết hợp màu sơn đen Onyx sẽ giúp gắn kết mọi thứ lại với nhau và đặt thêm cả gói tuỳ chọn các chi tiết ngoại thất đen bóng Blackline đi kèm với mẫu xe. Một tấm bảng mang tính khẳng định quyền sở hữu của vợ chồng nhà Peak, cũng như số lượng sản xuất 1/1 của chiếc xe đã được gắn trên các bậu cửa. Điều khó hiểu ở đây đó là dòng chữ "One of One for The Peck's" ở đây đang sai ngữ pháp. Do bản thân phần trước câu đã mang ý nghĩa chiếc Bentley dành cho nhà Peck, chính vì vậy việc có thêm hậu tố 's sở hữu cách là thừa thãi. Mặc dù vậy theo Bentley, bảng tên này được viết đúng "như khách hàng yêu cầu”. Bên trong, vợ chồng Peck tiếp tục đặt nội thất 2 tông màu, nhưng là màu xanh Kingfisher như ngoại thất được kết hợp với cabin bọc da màu cam Mandarin. Giống như những chiếc Bentayga EWB khác, chiếc xe này được trang bị động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, tạo ra công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770Nm. Chiếc SUV cỡ lớn có thể đạt tốc độ 0-100km/h trong 4,6 giây nhanh chóng. Mặc dù tùy chọn màu sơn hai tông màu hiện đang được cung cấp dưới dạng tùy chọn xuất xưởng trên Bentayga EWB, nhưng đó có thể không phải là vấn đề lớn đối với khách hàng của Bentley vì nếu muốn, họ vẫn có thể đặt Mulliner giống như nhà Peck. Theo Bentley vào năm ngoái, 75% trong số khách hàng mua xe đã quyết định cá nhân hoá xe qua bộ phận Mulliner. Video: Chi tiết Bentley Bentayga EWB Azure First Edition V8.

Mặc dù đã được ra mắt từ năm 2022, nhưng Bentley Bentayga EWB Azure siêu sang vẫn chưa có một lựa chọn khá phổ biến trong phân khúc siêu sang: sơn 2 tông màu. Trên thực tế Bentley đang chuẩn bị tung ra lựa chọn này, nhưng một cặp vợ chồng người Mỹ đã buộc hãng phải làm điều đó sớm hơn tới 1 năm khi thông qua bộ phận cá nhân hoá Mulliner. Cặp vợ chồng này được biết tới với họ Peck và tới từ Irvine, California. Phill Dean, Giám đốc thiết kế của Mulliner cho biết: “Với khả năng cá nhân hoá của Mulliner, mọi thứ đều có thể xảy ra". "Chúng tôi bắt đầu thảo luận về cấu hình của chiếc Bentley Bentayga EWB Azure hàng thửa tại phòng trưng bày ở Newport Beach, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng chúng tôi cần thêm thời gian để xem xét từng chi tiết nhỏ. Chúng tôi tiếp tục việc hỏi ý kiến tại nhà khách hàng - và hoàn thành vào khoảng 1 giờ sáng,” Phill Dean cho biết thêm. Chiếc Bentayga EWB Azure V8 First Edition độc nhất này được sơn màu xanh Kingfisher đặc biệt. Cặp đôi tin rằng việc kết hợp màu sơn đen Onyx sẽ giúp gắn kết mọi thứ lại với nhau và đặt thêm cả gói tuỳ chọn các chi tiết ngoại thất đen bóng Blackline đi kèm với mẫu xe. Một tấm bảng mang tính khẳng định quyền sở hữu của vợ chồng nhà Peak, cũng như số lượng sản xuất 1/1 của chiếc xe đã được gắn trên các bậu cửa. Điều khó hiểu ở đây đó là dòng chữ "One of One for The Peck's" ở đây đang sai ngữ pháp. Do bản thân phần trước câu đã mang ý nghĩa chiếc Bentley dành cho nhà Peck, chính vì vậy việc có thêm hậu tố 's sở hữu cách là thừa thãi. Mặc dù vậy theo Bentley, bảng tên này được viết đúng "như khách hàng yêu cầu”. Bên trong, vợ chồng Peck tiếp tục đặt nội thất 2 tông màu, nhưng là màu xanh Kingfisher như ngoại thất được kết hợp với cabin bọc da màu cam Mandarin. Giống như những chiếc Bentayga EWB khác, chiếc xe này được trang bị động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, tạo ra công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770Nm. Chiếc SUV cỡ lớn có thể đạt tốc độ 0-100km/h trong 4,6 giây nhanh chóng. Mặc dù tùy chọn màu sơn hai tông màu hiện đang được cung cấp dưới dạng tùy chọn xuất xưởng trên Bentayga EWB, nhưng đó có thể không phải là vấn đề lớn đối với khách hàng của Bentley vì nếu muốn, họ vẫn có thể đặt Mulliner giống như nhà Peck. Theo Bentley vào năm ngoái, 75% trong số khách hàng mua xe đã quyết định cá nhân hoá xe qua bộ phận Mulliner. Video: Chi tiết Bentley Bentayga EWB Azure First Edition V8.