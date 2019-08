Cặp đôi siêu SUV Mercedes-AMG G63 Brabus cập cảng Đà thành

Mới đây, những hình ảnh về cặp đôi "xe tăng Đức" Mercedes-AMG G63 độ Brabus đầu tiên tại Việt Nam bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Được biết, bộ đôi Brabus này đang có mặt ở thành phố Đà Nẵng và được một đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa về nước. Thực tế, chưa rõ bộ đôi SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 độ Brabus trên được độ bởi chính hãng Brabus hay do chủ nhân tự trang bị gói độ ngoài. Tuy nhiên, theo những hình ảnh chụp lại có thể thấy, cặp đôi này sở hữu bộ body-kit Brabus 700 Widestar và Brabus 800 Widestar. So với nguyên mẫu Mercedes-AMG G63 tiêu chuẩn, phiên bản độ Brabus mang ngoại hình cá tính và dữ dằn hơn đáng kể. Đầu tiên, logo chính hãng "Ngôi sao ba cánh" ở lưới tản nhiệt đã được thay thế bằng logo của nhà độ Brabus. Bộ cản dưới phía trước trên cặp đôi Brabus 700 Widestar và Brabus 800 Widestar đều được trang bị giống nhau với viền inox đặt dọc ở đầu xe cùng lưới hút gió dài và rộng. Trên nắp ca-pô, với phiên bản Mercedes G63 AMG 800 Widestar có hút gió vào khoang động cơ hầm hố hơn hẳn. Tiếp tới, bản 800 Widestar cũng được trang bị cặp mâm khủng với kích thước 23 inch, loại mâm đúc có tên Brabus Platinum Edition Monoblock vô cùng hầm hố. Ngoài ra, ở đuôi xe của cả 2 phiên bản Mercedes G63 AMG Brabus 700 Widestar và Brabus 800 Widestar xuất hiện tại Việt Nam này đều được trang bị các tuỳ chọn khá giống nhau với cản dưới thêm thanh inox đặt dọc cùng hệ thống ống xả được làm bằng thép không gỉ. Mercedes-AMG G63 độ Brabus chính hãng sở hữu khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép như phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sức mạnh đầu ra của cả 2 phiên bản độ đặc biệt này đều đã được các kỹ sư của Brabus tinh chỉnh lại. Cụ thể với phiên bản tiêu chuẩn, G63 AMG chỉ cho ra công suất tối đa 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Tuy nhiên, với bản Brabus 700 Widestar thì công suất đã được đẩy lên tới 700 mã lực và bản Brabus 800 Widestar là 789 mã lực đi kèm với mô-men xoắn cực đại 1000 Nm. Từ đó, thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h của cặp đôi Brabus này chỉ là 4,1 - 4,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa điện tử 240 km/h. Đây thực sự là những con số rất ấn tượng với 1 mẫu SUV to và nặng như G63. Tại thị trường nước ngoài giá xe Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 bán ra từ 216.475 đô la (tương đương 5,05 tỷ đồng), tại Việt Nam các đại lý tư nhân bán ra khoảng 14 tỷ đồng. Hiện chưa rõ mức giá bán cho hai chiếc Brabus 700 Widestar và Brabus 800 Widestar mới về Việt Nam nhưng chắc chắn sẽ cao hơn bàn thường. Video: Xem chi tiết mẫu SUV Mercedes-AMG G63 Brabus.

