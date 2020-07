"Cào cào" Yamaha WR155 mới gần 80 triệu đồng tại Thái Lan

Mới đây, mẫu xe cào cào Yamaha WR155 2020 mới mang thiết kế đẹp, sử dụng động cơ VVA 155 hiện đại đã chính thức ra mắt và có giá bán tại thị trường Thái Lan. Theo đó, chiếc xe đa dụng mang tên Yamaha WR155 được ra mắt tại triển lãm xe Bangkok 2020. Yamaha WR155 cỡ nhỏ là mẫu xe địa hình hoàn toàn mới của hãng xe máy đình đám Nhật Bản khi mà hầu hết tất cả các bộ phận trên chiếc xe đều được làm và thiết kế mới, không dựa trên nền tảng cơ bản của bất kỳ chiếc xe nào cùng hãng trước đó. Chiếc xe được chính thức ra mắt để so kè cùng đối thủ như Honda CRF150L và Kawasaki KLX 150 trên thị trường. Điểm nổi bật của chiếc xe là sở hữu ngoại hình tuyệt đẹp với dè trước hiếu chiến, cánh gió vuốt nhọn, đuôi bay nhỏ vuốt cao cùng với dáng xe cao, gọn hơn nhiều so với Yamaha XTZ 125 trước đây. Là một chiếc xe địa hình nên các trang bị trên WR155R sẽ được xây dựng hướng đến tính đa năng – đa dụng cùng thao tác đơn giản. Với hệ thống đèn chiếu sáng dạng Halogen truyền thống, kích thước vừa phải cùng vị trí đặt cao giúp tăng đáng kể phạm vi chiếu sáng. Bảng đồng hồ kỹ thuật số đơn giản kết hợp cùng dải đèn cảnh báo cùng màn hình LCD hiển thị các thông số vận hành cơ bản. Yamaha WR155 2020 sở hữu chiều dài rộng cao lần lượt là 2.145 mm x 840 mm x 1.20 0mm với chiều cao yên là 888mm, trọng lượng xe chỉ 134kg cùng bình xăng lớn 8,1 lít. Xe sẽ được trang bị thông số vành chuẩn Enduro với vành sau 18 inch và trước là 21 inch cùng lốp nguyên bản là lốp Dual Sport đa dụng. Hệ thống an toàn trên chiếc xe sẽ được cung cấp cặp phanh đĩa trước sau với dạng đĩa đơn, không có ABS cùng kích thước lần lượt là 240mm phía trước và 220mm ở phía sau. Ngoài ra, hệ thống giảm xóc trước của xe sử dụng loại phuộc ống lồng dài với kích thước đường kính lớn đạt 41 mm giúp thoải mái hơn cho các hoạt động off-road vì khả năng đàn hồi tốt. Đối với hệ thống giảm xóc phía sau, nó được hỗ trợ với một loại phuộc áp suất liên kết link-type monocross và có thể được điều chỉnh theo sở thích của người dùng. Điểm gây chú ý nhất trên chiếc xe chính là khối động cơ được dùng chung với Sport bike Yamaha YZF-R15 với dạng xy-lanh đơn, 155 phân khối với bộ van biến thiên VVA cho sức mạnh 16,7 mã lực cùng với mô-men xoắn cực đại đạt 14,3Nm tại 6.500 vòng tua/phút. Khối động cơ này sẽ được làm mát bằng nước và có Slipper clutch. Đây sẽ là khối động cơ 150 đầu tiên của hãng sở hữu loạt công nghệ này.Giá xe Yamaha WR155 tại thị trường Thái Lan chính thức là 105.000 Baht (tương đương với khoảng 77,7 triệu đồng). Theo một số thông tin, Yamaha WR155 2020 đã được một số nhà nhập khẩu tư nhân tại Việt Nam đặt hàng và chuẩn bị đưa về bán tại nước ta với mức giá khoảng dưới 100 triệu đồng. Video: Chi tiết cào cào Yamaha WR155 mới.

