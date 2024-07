Cận cảnh Yuan UP 2024 chạy 401 km/sạc, giá chỉ 325 triệu đồng

Vào đầu năm nay, BYD - hãng xe điện vừa mới ra mắt thị trường Việt Nam với 3 mẫu xe chủ lực là Dolphin, Atto 3 và Seal - đã chính thức trình làng mẫu xe BYD Yuan UP 2024 mới, nằm trong phân khúc SUV chạy điện cỡ nhỏ, đến hôm qua, ngày 18/7/2024, họ lại tiếp tục cho ra mắt 1 phiên bản mới của BYD Yuan UP. Đây là sự bổ sung cần thiết, và nó có tên gọi đầy đủ là BYD Yuan UP Vitality Edition chạy điện, với mức giá bán 99.800 nhân dân tệ (13.700 USD - tương đương 325 triệu đồng). Để tham khảo, BYD Yuan UP trước đây đã có ba phiên bản được bán với mức giá từ 96.800 – 119.800 nhân dân tệ (13.300 – 16.500 đô la Mỹ). Mẫu xe SUV điện BYD Yuan UP Vitality Edition có phạm vi hoạt động là 401 km và có một số khác biệt nhỏ về cấu hình so với các phiên bản hiện tại. Tuy nhiên, thiết kế tổng thể của Yuan UP Vitality Edition vẫn áp dụng phong cách mặt rồng của phiên bản hiện tại, với đèn pha LED hẹp theo phong cách gia đình được kết nối bằng đường viền màu đen có chữ "Yuan" ở giữa, đèn hậu LED xuyên tâm, tay nắm cửa bán ẩn và mui xe nổi. Cái khác là người tiêu dùng có thể lựa chọn mua xe BYD Yuan UP Vitality Edition với một trong bốn màu thân xe ngoại thất là xanh lá cây, trắng, xám và hồng. Xe chạy bằng lốp có bộ mâm 16 inch, bằng thép carbon, sơn 2 màu tương phản, kích thước lốp 215/65. Kích thước của phiên bản BYD Yuan UP Vitality Edition vẫn không thay đổi, với số đo bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4.310 mm x 1.830 mm x 1.675 mm, với chiều dài cơ sở 2.620 mm, xe được xây dựng dựa trên nền tảng e-platform 3.0 của BYD. Nội thất của xe điện BYD Yuan UP Vitality Edition có nền màu be và hồng, được trang bị bảng điều khiển LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm 10,1 inch và W-HUD. Vô lăng sử dụng kiểu bốn chấu và có đáy phẳng. Ngoài ra, bảng điều khiển trung tâm của BYD Yuan UP Vitality Edition có bảng sạc không dây cho điện thoại di động 15W Công suất của xe BYD Yuan UP Vitality Edition đến từ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu AC 70 kW (94 mã lực) và mô men xoắn cực đại 180 Nm. Nhiều nút bấm vật lý và núm chuyển số bằng pha lê. Đồng thời, cấu hình ghế trẻ em ISOFIX cũng được hỗ trợ bên cạnh Bluetooth và Wi-Fi có sẵn, bốn loa, hệ thống tương tác bằng giọng nói thông minh, chìa khóa xe kỹ thuật số, điều khiển từ xa và cập nhật OTA. Xe đi kèm bộ pin Blade 45,12 kWh, cung cấp phạm vi hành trình theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc là 401 km (các phiên bản trước cung cấp phạm vi 301 km và 401 km). Yuan UP Vitality Edition còn tích hợp sử dụng công nghệ CTB của BYD. Thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h là 12,9 giây. Với chế độ sạc nhanh, BYD Yuan UP Vitality Edition chỉ mất 30 phút để sạc đầy pin từ 30% đến 80%. Cổng sạc nằm trên chắn bùn trước. Từ tháng 1 đến tháng 6/2024, tổng doanh số bán hàng của BYD Yuan UP là 49.085 xe, và với việc xuất hiện phiên bản BYD Yuan UP Vitality Edition, hãng xe Trung Quốc tin rằng, doanh số bán hàng của chiếc xe SUV cỡ nhỏ sẽ bùng nổ. Video: Xem chi tiết SUV điện BYD Yuan UP 2024 mới.

