BYD Song L 2024 "ăn xăng" 2,9 lít/100km, chạy 2100km mới đổ xăng

BYD Song L DM-i 2024 mới, một chiếc SUV nhỏ gọn, sẽ có nền tảng DM-i 5.0 PHEV mới nhất của BYD với phạm vi hoạt động 2.100 km. Với doanh số dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm nay, Song L DM-i sẵn sàng tạo ra tác động đáng kể trên thị trường với mức giá khởi điểm khoảng 120.000 nhân dân tệ (16.500 USD) Mới đây, chiếc xe SUV BYD Song L 2024 nhỏ gọn của Trung Quốc đã khai trương đại lý chính hãng đầu tiên ở Việt Nam đã bị bắt gặp ngoài đời thực, xe sở hữu thiết kế mới nhất của BYD, với điểm nhấn là nền tảng DM-i 5.0 PHEV cho phạm vi hoạt động 2.100 km, BYD Song L chưa có ngày ra mắt chính thức. Mẫu SUV cỡ trung BYD Song L DM-i bản PHEV có bề ngoài nổi bật với lưới tản nhiệt “miệng rồng” màu đen, đèn LED mỏng, khe hút gió hình thang, vòm bánh xe viền nhựa, tay nắm cửa có thể thu vào và cửa sổ sau sơn màu. Phía sau có đèn hậu độc đáo, cánh lướt gió trên nóc và hệ thống treo độc lập. Xe có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4.780 mm x 1.898 mm x 1.670 mm với chiều dài cơ sở 2.782 mm, với kích thước này, nó sẽ lớn hơn Song Plus một chút. BYD Song L DM-i sử dụng bánh xe 18 inch đi kèm lốp có kích thước sẽ là 225/60 hoặc loại mâm 19 inch cùng lốp 235/50 và xe nặng từ 1930 đến 2000 kg. Ảnh chụp nội thất mới nhất của BYD Song L DM-i cho thấy xe có điểm tương đồng với Qin L DM-i. Nó có bảng điều khiển được nhúng hoàn toàn bằng kỹ thuật số và màn hình điều khiển trung tâm kiểu nổi, có kích thước 15,6 inch. Bên trong, nó có kiểu bố trí chỗ ngồi 2 + 3, cho thấy nó có thể thay thế Song Plus hiện tại. Xe sở hữu vô lăng 4 chấu, yếu tố thiết kế đặc trưng của gia đình Dynasty. Các tính năng bổ sung bao gồm bảng sạc điện thoại thông minh không dây với công suất sạc tối đa 15 watt và ghế thể thao tích hợp bọc da sáng màu, tăng thêm vẻ sang trọng cho nội thất của xe BYD Song L DM-i. Song L DM-i sẽ có hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ 1,5 lít và động cơ điện, cho công suất lần lượt là 99 mã lực và 215 mã lực. Phạm vi kết hợp nhiên liệu và điện dự kiến sẽ vượt quá 2.000 km, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 2,9 lít/100 km. Hệ thống treo sau sẽ có thiết kế độc lập bốn liên kết độc đáo, hứa hẹn khả năng hấp thụ sốc và hiệu suất động được cải thiện. Vì BYD Song L DM-i mới sẽ được xây dựng trên nền tảng DM-i 5.0 PHEV, giới truyền thông tin rằng nó sẽ mang lại cảm giác lái êm ái hơn so với BEV BYD Song L hiện tại. Video: Giới thiệu xe BYD Song L DM-i mới.

BYD Song L DM-i 2024 mới, một chiếc SUV nhỏ gọn, sẽ có nền tảng DM-i 5.0 PHEV mới nhất của BYD với phạm vi hoạt động 2.100 km. Với doanh số dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm nay, Song L DM-i sẵn sàng tạo ra tác động đáng kể trên thị trường với mức giá khởi điểm khoảng 120.000 nhân dân tệ (16.500 USD) Mới đây, chiếc xe SUV BYD Song L 2024 nhỏ gọn của Trung Quốc đã khai trương đại lý chính hãng đầu tiên ở Việt Nam đã bị bắt gặp ngoài đời thực, xe sở hữu thiết kế mới nhất của BYD, với điểm nhấn là nền tảng DM-i 5.0 PHEV cho phạm vi hoạt động 2.100 km, BYD Song L chưa có ngày ra mắt chính thức. Mẫu SUV cỡ trung BYD Song L DM-i bản PHEV có bề ngoài nổi bật với lưới tản nhiệt “miệng rồng” màu đen, đèn LED mỏng, khe hút gió hình thang, vòm bánh xe viền nhựa, tay nắm cửa có thể thu vào và cửa sổ sau sơn màu. Phía sau có đèn hậu độc đáo, cánh lướt gió trên nóc và hệ thống treo độc lập. Xe có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4.780 mm x 1.898 mm x 1.670 mm với chiều dài cơ sở 2.782 mm, với kích thước này, nó sẽ lớn hơn Song Plus một chút. BYD Song L DM-i sử dụng bánh xe 18 inch đi kèm lốp có kích thước sẽ là 225/60 hoặc loại mâm 19 inch cùng lốp 235/50 và xe nặng từ 1930 đến 2000 kg. Ảnh chụp nội thất mới nhất của BYD Song L DM-i cho thấy xe có điểm tương đồng với Qin L DM-i. Nó có bảng điều khiển được nhúng hoàn toàn bằng kỹ thuật số và màn hình điều khiển trung tâm kiểu nổi, có kích thước 15,6 inch. Bên trong, nó có kiểu bố trí chỗ ngồi 2 + 3, cho thấy nó có thể thay thế Song Plus hiện tại. Xe sở hữu vô lăng 4 chấu, yếu tố thiết kế đặc trưng của gia đình Dynasty. Các tính năng bổ sung bao gồm bảng sạc điện thoại thông minh không dây với công suất sạc tối đa 15 watt và ghế thể thao tích hợp bọc da sáng màu, tăng thêm vẻ sang trọng cho nội thất của xe BYD Song L DM-i. Song L DM-i sẽ có hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ 1,5 lít và động cơ điện, cho công suất lần lượt là 99 mã lực và 215 mã lực. Phạm vi kết hợp nhiên liệu và điện dự kiến sẽ vượt quá 2.000 km, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 2,9 lít/100 km. Hệ thống treo sau sẽ có thiết kế độc lập bốn liên kết độc đáo, hứa hẹn khả năng hấp thụ sốc và hiệu suất động được cải thiện. Vì BYD Song L DM-i mới sẽ được xây dựng trên nền tảng DM-i 5.0 PHEV, giới truyền thông tin rằng nó sẽ mang lại cảm giác lái êm ái hơn so với BEV BYD Song L hiện tại. Video: Giới thiệu xe BYD Song L DM-i mới.