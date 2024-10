Cận cảnh Toyota Land Cruiser Prado 2025 từ 3,46 tỷ tại Việt Nam

Sau hàng loạt tin đồn từ đầu năm, cuối cùng thì dòng SUV 7 chỗ Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới đã chính thức ra mắt Việt Nam. Mẫu xe này sẽ được trưng bày trong gian hàng Toyota tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 (VMS) khai mạc từ ngày 24/10 tới đây. Toyota Land Cruiser Prado 2025 mới kế thừa dáng vẻ bề thế với kích thước tổng thể được nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm. Nhờ kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.925 x 1.980 x 1.935 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm, xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng hơn. Bên ngoài, mẫu xe nhà Toyota được thiết kế với thân xe dạng hình hộp cùng các góc cạnh vát nhẵn và sắc nét. Phần đầu xe vuông vức với lưới tản nhiệt gồm các thanh dọc to bản sơn đen, cụm đèn chiếu sáng LED hình chữ nhật hoàn toàn mới với công nghệ đèn chiếu xa tự động thích ứng và cụm đèn hậu LED tạo hình hiện đại. Bên cạnh đó là gương chiếu hậu chỉnh điện/sấy gương/tự điều chỉnh khi lùi, vành la-zăng nhôm đúc 20 inch với thiết kế 6 chấu kép màu đen thể thao hơn, cửa cốp sau mở lên thay vì mở ngang như thế hệ cũ, tích hợp mở cốp rảnh tay (đá cốp) và ô cửa kính cốp sau có thể mở riêng giúp việc lấy đồ thuận tiện hơn tại các khu vực chật hẹp. Bên trong Toyota Land Cruiser Prado 2025 là không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Bước vào bên trong xe, khách hàng sẽ bắt gặp những trang bị như vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng, nhớ vị trí, tích hợp các phím chức năng để chỉnh âm thanh, màn hình trung tâm hay các tính năng an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Thêm vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với 12 tùy chỉnh chế độ hiển thị, kết hợp cùng tính năng hiển thị trên kính lái, màn hình giải trí tăng kích thước từ 7 inch lên 12,3 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại không minh không dây, gương chiếu hậu điện tử và hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Tuy có màn hình lớn hơn nhưng xe vẫn được trang bị các phím điều khiển được thiết kế dạng phím bấm, gạt hoặc xoay, phù hợp với từng chức năng để có thể thao tác thuận tiện lúc lái xe. Hàng ghế thứ hai của xe có chế độ gập 60:40, tích hợp tính năng thông gió và sưởi. Ngoài ra, xe còn được trang bị cổng sạc được bố trí ở tất cả các hàng ghế và cửa sổ trời một mảnh hoặc cỡ lớn, tùy phiên bản. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Land Cruiser Prado 2025 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa đạt 267 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp lần đầu tiên được trang bị trên mẫu xe này với cần số dạng thẳng hàng cùng số bán tự động “M - Lựa chọn cấp số”. Thêm vào đó là hệ dẫn động 4 bánh, hệ thống treo tự thích ứng kiểm soát lực giảm chấn theo các chế độ lái và hệ thống chống ồn chủ động. Ngoài 5 chế độ lái phù hợp với các cung đường khác nhau, Toyota Land Cruiser Prado 2025 còn có thêm 4 chế độ lái đa địa hình. Cuối cùng là những tính năng an toàn hiện đại như 8 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu xa tự động thích ứng, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Chưa hết, xe còn có hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn, có tác dụng đưa ra cảnh báo trên gương chiếu hậu ngoài xe và trên màn hình đa thông tin, đồng thời phát ra âm thanh cảnh báo khiến hành khách chú ý hơn nếu có phương tiện đang tới gần. Hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe, chống giả lập bước sóng và cảm biến chuyển động trong xe cũng được trang bị cho mẫu SUV này. Toyota Land Cruiser Prado 2025 được phân phối tại Việt Nam với 3 màu sắc là đen, trắng ngọc trai và nâu đồng. Giá bán của xe khởi điểm từ 3,46 tỷ đồng với bản cửa sổ trời đơn và 3,48 tỷ đồng với phiên bản cửa sổ trời toàn cảnh. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản đồng thời được tặng kèm gói gia hạn bỏ hành 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng đến hết ngày 31/12/2024. Mức giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2025 tại Việt Nam từ 3,46 - 3,48 tỷ đồng. Video: Đánh giá Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới tại Việt Nam.

Sau hàng loạt tin đồn từ đầu năm, cuối cùng thì dòng SUV 7 chỗ Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới đã chính thức ra mắt Việt Nam. Mẫu xe này sẽ được trưng bày trong gian hàng Toyota tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 (VMS) khai mạc từ ngày 24/10 tới đây. Toyota Land Cruiser Prado 2025 mới kế thừa dáng vẻ bề thế với kích thước tổng thể được nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm. Nhờ kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.925 x 1.980 x 1.935 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm, xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng hơn. Bên ngoài, mẫu xe nhà Toyota được thiết kế với thân xe dạng hình hộp cùng các góc cạnh vát nhẵn và sắc nét. Phần đầu xe vuông vức với lưới tản nhiệt gồm các thanh dọc to bản sơn đen, cụm đèn chiếu sáng LED hình chữ nhật hoàn toàn mới với công nghệ đèn chiếu xa tự động thích ứng và cụm đèn hậu LED tạo hình hiện đại. Bên cạnh đó là gương chiếu hậu chỉnh điện/sấy gương/tự điều chỉnh khi lùi, vành la-zăng nhôm đúc 20 inch với thiết kế 6 chấu kép màu đen thể thao hơn, cửa cốp sau mở lên thay vì mở ngang như thế hệ cũ, tích hợp mở cốp rảnh tay (đá cốp) và ô cửa kính cốp sau có thể mở riêng giúp việc lấy đồ thuận tiện hơn tại các khu vực chật hẹp. Bên trong Toyota Land Cruiser Prado 2025 là không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Bước vào bên trong xe, khách hàng sẽ bắt gặp những trang bị như vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng, nhớ vị trí, tích hợp các phím chức năng để chỉnh âm thanh, màn hình trung tâm hay các tính năng an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Thêm vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với 12 tùy chỉnh chế độ hiển thị, kết hợp cùng tính năng hiển thị trên kính lái, màn hình giải trí tăng kích thước từ 7 inch lên 12,3 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại không minh không dây, gương chiếu hậu điện tử và hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Tuy có màn hình lớn hơn nhưng xe vẫn được trang bị các phím điều khiển được thiết kế dạng phím bấm, gạt hoặc xoay, phù hợp với từng chức năng để có thể thao tác thuận tiện lúc lái xe. Hàng ghế thứ hai của xe có chế độ gập 60:40, tích hợp tính năng thông gió và sưởi. Ngoài ra, xe còn được trang bị cổng sạc được bố trí ở tất cả các hàng ghế và cửa sổ trời một mảnh hoặc cỡ lớn, tùy phiên bản. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Land Cruiser Prado 2025 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa đạt 267 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp lần đầu tiên được trang bị trên mẫu xe này với cần số dạng thẳng hàng cùng số bán tự động “M - Lựa chọn cấp số”. Thêm vào đó là hệ dẫn động 4 bánh, hệ thống treo tự thích ứng kiểm soát lực giảm chấn theo các chế độ lái và hệ thống chống ồn chủ động. Ngoài 5 chế độ lái phù hợp với các cung đường khác nhau, Toyota Land Cruiser Prado 2025 còn có thêm 4 chế độ lái đa địa hình. Cuối cùng là những tính năng an toàn hiện đại như 8 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu xa tự động thích ứng, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Chưa hết, xe còn có hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn, có tác dụng đưa ra cảnh báo trên gương chiếu hậu ngoài xe và trên màn hình đa thông tin, đồng thời phát ra âm thanh cảnh báo khiến hành khách chú ý hơn nếu có phương tiện đang tới gần. Hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe, chống giả lập bước sóng và cảm biến chuyển động trong xe cũng được trang bị cho mẫu SUV này. Toyota Land Cruiser Prado 2025 được phân phối tại Việt Nam với 3 màu sắc là đen, trắng ngọc trai và nâu đồng. Giá bán của xe khởi điểm từ 3,46 tỷ đồng với bản cửa sổ trời đơn và 3,48 tỷ đồng với phiên bản cửa sổ trời toàn cảnh. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản đồng thời được tặng kèm gói gia hạn bỏ hành 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng đến hết ngày 31/12/2024. Mức giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2025 tại Việt Nam từ 3,46 - 3,48 tỷ đồng. Video: Đánh giá Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới tại Việt Nam.