Cận cảnh Toyota Land Cruiser Prado 2025 từ 1,38 tỷ đồng tại Mỹ

Hãng xe Nhật vừa công bố thông tin về Toyota Land Cruiser 2025 mới dành cho thị trường Mỹ với một số thay đổi nhỏ và mức giá khởi điểm tăng nhẹ. Đây thực chất là mẫu xe Land Cruiser 250 (nhỏ hơn dòng Land Cruiser 300) và còn được biết đến với tên gọi Land Cruiser Prado tại phần lớn các thị trường quốc tế. Theo đó, danh mục Toyota Land Cruiser 2025 tại Mỹ giờ đây chính thức không còn bản First Edition, chỉ còn lại 2 bản là 1958 (trang bị ít) và ‘Land Cruiser’ (trang bị đủ). Điều này cũng là dễ hiểu vì First Edition vốn dĩ là bản đặc biệt có số lượng giới hạn, được thiết kế hướng đến những người muốn sở hữu xe sớm ngay từ thời điểm mới ra mắt. Toyota Land Cruiser 2025 bản 1958 vẫn đóng vai trò là bản khởi điểm, có đèn pha LED tròn mang phong cách cổ điển và giá bán từ 56.450 USD (khoảng 1,389 tỷ đồng). Trong khi đó, bản ‘Land Cruiser’ được định vị ở tầm cao cấp hơn, giá xe Toyota Land Cruiser 2025 khởi điểm 62.450 USD (khoảng 1,537 tỷ đồng), dùng đèn pha LED hình chữ nhật thanh mảnh và có nhiều tiện ích hơn. Cả hai mức giá này đều tăng 500 USD (12,5 triệu đồng) so với đời trước. Thiết kế ngoại thất của Land Cruiser Prado 2025 không có nhiều thay đổi. Khách hàng có thêm tùy chọn màu sơn ngoại thất xanh Heritage Blue, bên cạnh tùy chọn hai tông màu với nóc xe màu Grayscape và các màu sắc khác đã có từ trước. Nội thất cũng gần như giữ nguyên, chỉ có thêm tùy chọn đèn chiếu sáng tích hợp ở cửa hậu giá 195 USD (4,8 triệu đồng), giúp người dùng quan sát tốt hơn khi khu vực chứa đồ phía sau xe được mở. Nội thất bản 1958 được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí 8 inch, trong khi bản ‘Land Cruiser’ có hai màn hình 12,3 inch, ghế bọc chất liệu SofTex tích hợp sưởi và làm mát, dàn âm thanh 10 loa tiêu chuẩn. Gói tùy chọn Premium cho bản cao cấp có giá 5.840 USD (143,7 triệu đồng), bao gồm hệ thống âm thanh JBL 14 loa, màn hình hiển thị trên kính lái HUD, hộp giữ lạnh, sạc không dây và bộ mâm 20 inch. Land Cruiser Prado 2025 dành cho thị trường Mỹ chỉ có duy nhất một loại hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 2.4L i-FORCE MAX, sản sinh công suất 326 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian tiêu chuẩn đi kèm các khóa vi sai trung tâm và cầu sau, cùng hộp số phụ hai cấp. Mặc dù dòng Land Cruiser Series 250 được thiết kế với đủ không gian cho 3 hàng ghế, nhưng tất cả các bản xe bán ra tại Mỹ đều chỉ có 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi. Dự kiến xe dành cho thị trường Việt Nam vẫn sẽ trang bị 3 hàng ghế giống như Prado thế hệ trước. Video: Xem chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2025 mới.