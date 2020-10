Cận cảnh Toyota Innova 2021 tại Việt Nam, "đấu" Xpander

Nhằm tăng thêm sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc MPV 7 chỗ ngồi giá rẻ tại Việt Nam, Toyota Innova 2021 mới bản nâng cấp với một số điểm thay đổi nhỏ. Mẫu xe này hiện đã bắt đầu có mặt tại đại lý và sẵn sàng ra mắt tại thị trường Việt Nam trong một vài ngày tới. Với kích thước tổng thể (dài x rộng x cao), Toyota Innova thế hệ mới nhiều khả năng vẫn giữ nguyên và ở mức lần lượt là 4.735 x 1.830 x 1.795 (mm), chiều dài cơ sở 2.750 mm, khoảng sáng gầm xe 178 mm. Toyota Innova đang là một trong những mẫu xe đa dụng hạng trung rộng rãi và thoải mái nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Innova 2021 dự kiến sẽ có 4 phiên bản bao gồm E, G, Venturer và V. Trên phiên bản G, đèn pha trước nâng cấp từ halogen lên Halogen + LED, hệ thông cân bằng góc chiếu tự động, đèn sương mù LED, có đèn chờ dẫn đường, hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày, khởi động bằng nút bấm, có camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe tăng từ 2 lên 6. Nâng cấp trên Toyota Innova phiên bản Venturer có thể kể đến như đèn pha trước nâng cấp từ halogen lên Halogen + LED, đèn sương mù LED, có đèn chờ dẫn đường, hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày, khởi động bằng nút bấm, bộ thiết kế Venturer thay đổi thiết kế so với trước, cảm biến hỗ trợ đỗ xe tăng từ 2 lên 6. Bản V với nâng cấp cảm biến hỗ trợ đỗ xe tăng từ 2 lên 6, có thêm hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày và đèn sương mù LED. Bên trong của Innova có thể chứa được 8 người trưởng thành mà vẫn đảm bảo được một hành trình thoải mái. Đáng chú ý, mức độ rộng rãi của hàng ghế thứ 3 trên Innova bao gồm cả khoảng để chân, độ ngả lưng và khoảng cách từ đầu đến trần xe được đánh giá là “vô địch” trong phân khúc xe MPV 7 chỗ. Bên cạnh đó, Toyota Innova cũng được đánh giá cao nhờ sở hữu cốp xe rất rộng với sức chứa lên đến 264 lít. Ngay cả khi hàng ghế thứ 3 để độ ngả lưng thoải mái, người dùng vẫn có thể để được 2 đến 3 vali và rất nhiều vật dụng cá nhân khác vào cốp. Những nâng cấp trên phiên bản E có thể kể đến như bổ sung camera lùi, hệ thống giải trí Display Audio, 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Xe sẽ có thêm 1 số tính năng an toàn mới, chưa phải là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense như các sản phẩm mới của Toyota Việt Nam trong giai đoạn gần đây nhưng hứa hẹn sẽ có phần thực dụng hơn trước đây. Toyota Innova cũng được đánh giá cao nhờ sở hữu cốp xe rất rộng với sức chứa lên đến 264 lít. Ngay cả khi hàng ghế thứ 3 để độ ngả lưng thoải mái, người dùng vẫn có thể để được 2 đến 3 vali và rất nhiều vật dụng cá nhân khác vào cốp. Động cơ của xe vẫn là máy xăng VVT-i, 4 xylanh, DOHC, dung tích 2.0L, sản sinh công suất 137 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 183 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Trang bị hộp số gồm có loại tự động 6 cấp và số sàn 5 cấp. Hiện tại, 4 phiên bản của Toyota Innova đang có giá bán lẻ đề xuất khởi điểm từ 771 – 971 triệu đồng. Với việc nâng cấp nhẹ, nhiều khả năng giá xe Toyota Innova 2021 sẽ không tăng nhiều hoặc thậm chí là giữ nguyên hoặc giảm nhẹ. Đó cũng là những gì Toyota Việt Nam đang làm trong năm nay, cập nhật phiên bản mới cho danh mục sản phẩm của mình nhưng vẫn giữ giá bán hấp dẫn để thu hút khách hàng. Video: Toyota Innova 2021 về đại lý, chờ ngày ra mắt.

