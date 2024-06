Cận cảnh Toyota Fortuner cực “chiến” với bodykit đậm chất xe đua

Tại triển lãm xe độ Bangkok Auto Salon 2024 diễn ra ở Thái Lan, Toyota đã giới thiệu mẫu concept SUV thể thao mang tên Hyper-F. Về cơ bản, đây là một chiếc Toyota Fortuner độ bodykit được nâng cấp bởi TCD Asia (bộ phận phát triển phụ kiện và nâng cấp xe của Toyota). Với thiết kế cực kỳ hầm hố, Toyota Fortuner Hyper-F Concept mới đã nhánh chóng thu hút được sự chú ý của khách hàng và giới truyền thông có mặt tại sự kiện. Bắt đầu từ mặt trước, Hyper-F có lưới tản nhiệt lớn, hốc hút gió được mở rộng, khe gió trên nắp capo và cản trước nhô cao. Bên cạnh đó, ốp đèn pha cũng đã được TCD Asia sơn lại màu vàng lạ mắt. Phần hông xe được trang bị bộ mâm dạng đa chấu sơn màu bạc, kết hợp với phanh đĩa thể thao, cặp lốp Dunlop và ốp mở rộng vòm bánh xe. Khu vực đuôi xe cũng mang đậm phong cách thể thao với bộ khuếch tán lớn, khe thoát gió trên chắn bùn và cánh lướt gió phía sau. Ở bên trong, Toyota Hyper-F Concept có cách bố trí nội thất gồm 2 hàng ghế với 4 ghế ngồi độc lập, thay thế cho cấu hình 7 chỗ ngồi truyền thống. Bộ bodykit thể thao của Hyper-F được cung cấp bởi 2 công ty Nhật Bản là Mitsui Chemicals và APRK Corporatio. Đơn vị sản xuất cho biết các phụ kiện này được làm từ vật liệu cao cấp mang tên TAFNEX CF/PP - một loại nhựa polypropylene gia cố sợi carbon. Nhiều mảng ốp trên xe được in 3D trực tiếp, giúp đảm bảo các chi tiết này được ghép nối vào thân xe một cách hoàn hảo nhất, đồng thời rút ngắn thời gian hoàn thành. Toyota không công bố chi tiết về thông số kỹ thuật của Hyper-F. Tuy nhiên, hãng mô tả đây là một “chiếc xe ý tưởng hiệu suất cao” do đó, nhiều khả năng sức mạnh của mẫu Toyota Hyper-F Concept đặc biệt này đã được cải thiện đáng kể so với nguyên bản. Video: Chi tiết Toyota Hyper-F Concept phong cách xe đua.

