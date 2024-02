Cận cảnh Toyota Corolla Cross 2024 sắp về Việt Nam, giá tăng nhẹ

Theo thông tin từ đại lý, Toyota Corolla Cross 2024 mới dự kiến mở bán ở nước ta vào tháng 5 tới, với mức giá bán không chênh lệch quá nhiều so với phiên bản hiện tại. Tư vấn viên cho biết khách hàng có thể đặt cọc xe ngay từ thời điểm này để giữ suất nhận xe sớm. Mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross 2024 vừa được ra mắt vào ngày 9/2 vừa qua tại thị trường Thái Lan. Đây là bản nâng cấp đầu tiên sau ba năm bán ra trên toàn cầu của mẫu CUV cỡ B+. Mặc dù chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng Corolla Cross 2024 được nâng cấp khá nhiều cả về mặt thiết kế, trang bị nội thất và công nghệ. Về ngoại hình, mẫu CUV cỡ B nhà Toyota sở hữu diện mạo trẻ trung hơn với phần đầu xe được thiết kế mới. Xe sở hữu cụm đèn pha LED mới với tên gọi Crystalized, tích hợp cả đèn xi nhan tuần tự. Lưới tản nhiệt trên các phiên bản hybrid dạng không viền với các họa tiết hình tổ ong, khá giống với thiết kế được sử dụng trên dòng SUV hạng sang Lexus RX. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED có thiết kế mảnh mai hơn bản cũ. Nội thất Toyota Corolla Cross 2024 được bổ sung tùy chọn màu nội thất mới là Dark Rose (đen phối hồng đậm), bên cạnh màu đen tiêu chuẩn. Toyota Corolla Cross 2024 cũng có cửa sổ trời toàn cảnh kết hợp rèm trần đóng/mở tự động bằng nút bấm. Điểm nhấn ở khu vực mặt táp lô là đồng hồ lái LCD kích thước 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đặc biệt, hai trang bị được khách hàng mong chờ là phanh tay điện tử và giữ phanh tự động đã được hãng bổ sung trên Corolla Cross mới. Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm sạc không dây công suất 15W, cổng USB Type C, đèn viền nội thất, cốp điện và camera hành trình. Hệ thống tính năng an toàn của Corolla Cross 2024 cũng được nâng cấp với phanh tự động khi đỗ xe, camera toàn cảnh, ga tự động thông minh hoạt động ở mọi dải tốc độ, 8 cảm biến trước/sau. Động cơ của Corolla Cross 2024 vẫn tương tự phiên bản cũ. Bản tiêu chuẩn được trang bị máy xăng 1.8L 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 140 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 177 Nm tại 4.000 vòng/phút, hộp số Super CVT-i 7 cấp số ảo. Trong khi đó, các phiên bản HEV có động cơ hybrid với máy xăng 1.8L và mô- tơ điện cho tổng công suất là 122 mã lực. Đi kèm với đó là hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Hiện mức giá xe Toyota Corolla Cross 2024 tại Việt Nam chưa được công bố, nhưng dự kiến sẽ tang hơn so với hiện tại. Video: Xem trước Toyota Corolla Cross 2024 sắp về Việt Nam.

