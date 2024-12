Cận cảnh Toyota Camry 2024 bản tiêu chuẩn rẻ nhất tại Việt Nam

Trước đó, Toyota đã chính thức “vén màn” thế hệ mới của mẫu sedan hạng D Camry tại triển lãm VMS 2024 hồi tháng 10. Toyota Camry 2024 mới được bán ra với 3 phiên bản, cùng mức giá dao động từ 1,22 - 1,53 tỷ đồng. Điểm khác biệt lớn nhất của Toyota Camry 2.0Q 2024 tiêu chuẩn so với hai bản còn lại là ở động cơ. Camry 2.0Q được trang bị máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm. Động cơ đi cùng hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Nhìn chung, thiết kế của Toyota Camry 2.0Q 2024 tại Việt Nam không có nhiều khác biệt so với hai phiên bản cao cấp kia. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt hẹp nằm giữa hai cụm đèn pha, kết hợp với dải đèn LED định vị ban ngày được thiết kế hình chữ "C". Xe có đèn chiếu sáng Bi-LED Projector, tự động bật tắt theo điều kiện ánh sáng, tự động chuyển chiếu xa và chiếu gần. Phía sau xe cũng là đèn hậu LED. Camry 2.0Q được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu có kích thước 18 inch, đi kèm bộ lốp kích thước 235/45 R18. Về nội thất, Toyota Camry 2.0Q sở hữu khoang cabin hiện đại với các tiện ích như: Cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp với màn hình trung tâm cảm ứng 12,3 inch, hệ thống âm thanh 9 loa JBL, vô lăng chỉnh điện, sạc không dây, cửa sổ trời đơn, hiển thị thông tin lên kính lái HUD… Xe có ghế ngồi bọc da. Hàng ghế trước được tích hợp tính năng chỉnh điện nhưng không có nhớ vị trí và làm mát ghế như hai phiên bản cao cấp. Hàng ghế thứ hai có tựa lưng chỉnh điện và rèm che nắng. Về trang bị an toàn, Toyota Camry bản 2.0Q sở hữu các tính năng hỗ trợ lái như: chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, phanh tay điện tử kèm auto hold, cảm biến áp suất lốp, cảm biến khoảng cách trước sau, camera lùi và 7 túi khí. Ngoài ra, bản này vẫn sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense với các tính năng như: ga tự động thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau… Video: Chi tiết Toyota Camry hoàn toàn mới 2024 tại Việt Nam.

