Cận cảnh Suzuki Ertiga 2020 từ 499 triệu đồng tại Việt Nam

Thiết kế ngoại thất của Suzuki Ertiga 2020 mới không khác biệt quá nhiều so với phiên bản cũ. Xe chỉ mang điểm nhấn khác biệt giúp phân biệt so với phiên bản cũ nằm ở bộ mâm 15 inch thiết kế mới trên bản GLS. Trong khi cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ chrome sáng bóng và nối liền đèn pha halogen thấu kính projector, phía bên dưới là cụm đèn sương mù được bố trí nằm trong ốp nhựa giả hốc gió không có thay đổi. Nội thất mẫu xe 7 chỗ Suzuki Ertiga 2020 không có nhiều thay đổi về bố cục so với trước, phiên bản GLX được trang bị thêm màn hình cảm ứng 10 inch, trang bị điều hòa tự động, bệ tỳ tay ở hàng ghế thứ 2. Trong khi đó, Ertiga phiên bản GL 2020 (số sàn) trang bị màn hình cảm ứng 6.2 inch, tích hợp camera lùi, thêm bệ tỳ tay ở hàng ghế thứ 2.Giá xe Suzuki GLX 2020 (số tự động) bán ra chính hãng là 555 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với bản cũ (549 triệu đồng). Trong khi phiên bản GL (số sàn) vẫn duy trì giá bán là 499 triệu đồng như trước đó. Suzuki Ertiga 2020 vẫn được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, đây là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ đối đầu trực tiếp với hai ‘’đồng hương’’ đang phân phối tại thị trường Việt gồm: Toyota Avanza facelift có giá bán (544 – 612 triệu đồng) và Mitsubishi Xpander (550 - 620 triệu đồng). Với giá bán khởi điểm từ 499 triệu đồng, Suzuki Ertiga 2020 có sức hấp dẫn khách hàng hơn bất kỳ đối thủ trong phân khúc. Hy vọng lần trở lại này, Ertiga 2020 sẽ khuấy động phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, đồng thời cải thiện doanh số hơn so với phiên bản cũ. Là phiên bản nâng cấp tập trung vào kiểu dáng và trang bị, chính vì thế không có thay đổi nào về động cơ & hệ truyền động – Suzuki Ertiga 2020 vẫn sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L (N/A) mới có tên mã là K15B cho công suất tối đa 103 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138Nm có được từ 4.400 vòng/phút. So với động cơ 1.4L ở đời trước, động cơ mới mạnh hơn (1.4L cũ mạnh 98 mã lực). Suzuki cho biết động cơ mới có thân máy nhẹ và ít rung hơn. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp (GLS) và sàn 5 cấp (GL). Suzuki Ertiga 2020 được trang bị an toàn như cũ gồm phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD, hai túi khí, ghế trẻ em ISOFIX, camera lùi Video: Chi tiết Suzuki Ertiga 2020 tại Việt Nam.

